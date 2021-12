News18 हिंदी | December 08, 2021, 07:38 IST Pictures: अब जंगल में रात गुजारने का मिलेगा मौका, आंखों के सामने होंगे जिराफ, हाथी और राइनो ! Wildlife Vacations : घने जंगल की हरियाली और छनकर आती धूप के बीच दिन और खुले आकाश के नीचे रात गुजारने (Vacation in Forest Area) का मौका तो हर कोई चाहता है. जो लोग वाइल्डलाइफ (Wildlife News) के शौकीन हैं, उनके लिए वेस्ट मिडलैंड्स सफारी पार्क (West Midland Safari Park) की ओर से बेहतरीन वेकेशन प्लेस ऑफर किया जा रहा है. जंगली जानवरों की आवाज़ और उनके आस-पास होने के एहसास के बीच आप कुदरत के बीच रात गुजार सकते हैं. इंग्लैंड (England) के सफारी पार्क में कुल 8 नए ऐसे सुइट्स (Suits with views of Wild Animals) पर्यटकों के लिए खोले गए हैं, जहां मौजूद है उनके लिए बहुत कुछ.













फैमिली वेकेशन के लिहाज़ से बनाए गए सुइट्स में अंदर सारी व्यवस्थाएं होंगी. सुबह आंख खोलते ही लोगों को अपनी आंखों के सामने जंगली जानवर टहलते हुए दिखाई देंगे और ये उनके लिए बेहद अलग एक्सपीरियंस होगा.

वेस्ट मिडलैंड्स सफारी पार्क (West Midland Safari Park) में इससे पहले भी 8 लॉज बनाए गए थे, जिनमें 6 हाथियों के पार्क के पास थे और 2 चीता के रहने के एरिया के पास. इस पार्क में 2 कॉटेज पेंडाज़ के पास भी बने हुए हैं.

अप्रैल, 2022 से खुलने वाले 8 नए सुइट्स में 4 जिराफ पार्क के पास होंगे और 4 राइनो पार्क के पास. इतना ही नहीं सफारी पार्क की ओर से सुमात्रियन टाइगर्स के पास भी ओवरनाइट सुइट्स बनाने का प्लान है.

जिराफ और राइनो लॉज के लिए बुकिंग्स लेनी शुरू कर दी गईं हैं ताकि लोगों के आने से पहले इसे उनके हिसाब से तैयार किया जा सके. लॉज के अंदर आपको हर तरह की सुख-सुविधा दी जाएगी, जबकि यहां पर थीम पार्क भी बनाए गए हैं, जहां आने वाले वक्त बिता सकते हैं.

हर सुइट के अंदर 5 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है यानि फैमिली हॉलीडे के लिए ये परफेक्ट जगह है. यहां ओपन प्लान लिविंग रूम्सस हैं और बाहर बैठने के लिए बालकनी भी हैं. एक किंगसाइज़ बेडरूम के अलावा ऊपर की तरफ भी सोने की व्यवस्था है.

खाने के लिए सुइट में ही शेफ होंगे, जो आने वालों के कमरे तक खाना पहुंचा देंगे. 24 घंटे यहां फ्री वाई फाई भी होगा और थीम पार्क की फीस भी रहने के साथ ही शामिल रहेगी. यहां रहने का एक रात का किराया 17,062 बड़ों के लिए और 1400 रुपये बच्चों के लिए तय किया गया है. (All Photos Credit- West Midland Safari Park)