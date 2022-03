News18 हिंदी | March 08, 2022, 13:16 IST रूस की वो ग्लैमरस जासूस, जो अमेरिका को सालों देती रही चकमा ! देखिए तस्वीरें ... एना चैपमैन (Former Russian super spy Anna Chapman) का नाम कोई अनजाना है. मॉडलिंग इंडस्ट्री में खासी मशहूर हो चुकीं एना चैपमैन (Anna Chapman) का एक ऐसा इतिहास है, जो उन्हें रूस में हीरो तो अमेरिका में विलेन का दर्जा देता है. साल 2010 में अमेरिका (United States News) की सुरक्षा एजेंसी FBI ने बतौर रूसी स्लीपर एजेंट गिरफ्तार किया था और फिर वो रूस में रातोंरात मशहूर हो गईं.













दिखने में बला की खूबसूरत एना चैपमैन अब 40 साल की हो चुकी हैं. उनका नाम बतौर रशियन स्पीपर एजेंट साल 2010 पूरे अमेरिका और रूस में छा गया. उन्हें रशियन-अमेरिकन स्पाई स्वॉप यानि जासूसों की अदला-बदली के चलते रूस में वापस आने का मौका मिल गया.

जासूसी के करियर का अंत होने के बाद एना रूस में बतौर मॉडल काम करने लगीं. वे जब रैंप पर उतरीं तो लोग उनकी खूबसूरती के फैन हो गए. एक बार फिर एना चैपमैन सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर व्लामीर पुतिन के एजेंडे का का प्रचार-प्रसार कर रही हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यूक्रेन को लेकर रूस के एटीट्यूड की तारीफ की है और लिखा है - 'मैंने इससे पहले राष्ट्रभक्ति की ऐसी लहर अपने देश और रूसी लोगों में कभी नहीं देखी. आपको इसके लिए धन्यवाद.'

एना के पिता वैसिली कुशचेंदको भी रूसी जासूसी एजेंसी KGB में काम करते थे और एना के पूर्व पति के मुताबिक वे काफी शक्की स्वभाव के थे. एलेक्स का कहना था कि उन्हें एना की गिरफ्तारी पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जासूसी का रहा है.

कोल्ड वॉर के बाद से एना चैपमैन अमेरिका में रूस के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थीं. उन्होंने अमेरिका में रहने के लिए घर भी हासिल कर लिया था. एना के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश शख्स ब्रिट एलेक्स चैपमैन से साल शादी की थी. हालांकि सालभर बाद ही उनका तलाक हो गया था.

अमेरिका में साल 2010 में एना को विदेशी सरकार के जासूस के तौर पर काम करने और षडयंत्र रचने का दोषी पाया गया था. उन पर रूसी सरकार के लिए अमेरिका में लंबे समय से डीप कवर असाइमेंट्स करने का आरोप लगा था. किसी तरह जासूसों की अदला-बदली के ज़रिये वे रूस वापस आने में कामयाब रहीं.

आमतौर पर जासूसों को छिपाकर ही रखा जाता है, लेकिन एना चैपमैन रूस आने के बाद स्टार बन गईं. उन्होंने रूसी टीवी शो Secrets of the World को होस्ट किया और Venture Business News magazine की एडिटर बन गईं. उन्हें रूस की 100 सबसे अपीलिंग महिलाओं में शुमार किया गया. वे वक्त-वक्त पर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ अपने स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं. (All Photos Credit- Instagram/@anya.chapman)