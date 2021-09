News18 Hindi | September 06, 2021, 13:36 IST पत्नी ने जिस पति को छोड़कर रचाई दूसरे से शादी, परिवार बढ़ाने के लिए उसी से लिया स्पर्म परिवार के तौर पर आपने अब तक पति-पत्नी और उनके बच्चे देखे होंगे. हम आपको आज टैम्पा बे (Tampa Bay) के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी में 3-3 महिलाएं हैं, जिनके बच्चों का वो पिता है. 37 साल के जोश रप्पाहन (Josh Rappahahn) की ये कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की तीनों महिलाएं एक साथ काफी खुश हैं.

ये कोई सामान्य परिवार नहीं है. उसकी ज़िंदगी में जो तीन महिलाएं हैं, उनमें से एक उसकी पूर्व पत्नी है, एक मौजूदा पत्नी, तो तीसरी उसकी पूर्व पत्नी की गर्लफ्रेंड है. ये चारों मिलकर एक परिवार बन चुके हैं और सभी एक साथ रहते हैं. जोश रप्पाहन ने अपनी मौजूदा पत्नी के साथ मिलकर परिवार बढ़ाया है, तो उनकी पूर्व पत्नी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परिवार बढ़ाने के लिए भी अपने पूर्व पति से स्पर्म लिया है.

जोश रप्पाहन की शादी जेनिफर वाज़क्वेज़ से हुई थी. हालांकि जेनिफर समलैंगिक थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली. जब बात इस लेस्बियन कपल के परिवार बढ़ने की आई तो जेनिफर ने अपने पूर्व पति जोश की मदद ली.

जोश और जेनिफर की शादी से उन्हें एक 11 साल का बेटा भी था. जब लेस्बियन पत्नी से उनका तलाक हुआ तो जोश ने 31 साल की डेनियल की शादी कर ली. इस शादी से उनकी एक 5 साल की बेटी है.

उधर जोश की पूर्व पत्नी ने 30 साल की अपनी गर्लफ्रेंज चैनटेल से शादी कर ली. जब ये कपल परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहा था तो जेनिफर ने इसके लिए अपने पूर्व पति जोश से बातचीत की और उनसे स्पर्म लिया. इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड उनके पूर्व पति के स्पर्म से मां बनीं. इसी साल उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है.

ये अनोखा रिश्ता और अजीब सा परिवार लोगों के सामने आया टीवी शो 'You Me and My Ex' के ज़रिये. इसके एक एपिसोड में परिवार के सभी सदस्य आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए. जोश अपनी ज़िंदगी की तीनों महिलाओं के साथ बैठे, जिनके बच्चों के वे पिता हैं. दिलचस्प बात ये है कि वे सभी अब एक साथ एक छत के नीचे ही रह रहे हैं.

जोश की पूर्व पत्नी का कहना है कि निश्चित तौर पर वे तीनों आपस में बहनें नहीं हैं, फिर भी उनका रिश्ता है, क्योंकि उनके पूर्व पति के स्पर्म उनकी पत्नी में हैं. वहीं उनके पूर्व पति जोश का कहना है कि तलाक के बाद एक -दूसरे से नफरत करने की ज़रूरत नहीं होती है. खासतौर पर तब, जब इसमें बच्चे भी शामिल हों.