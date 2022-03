News18 हिंदी | March 08, 2022, 18:10 IST दुनिया की सबसे खूबसूरत मैकेनिक, गैरेज में काम करता देख लड़के मारने लगते हैं लाइन ! The Most Beautiful Mechanic : गैरेज में गाड़ी ठीक करवाते समय आपको अक्सर कपड़ों पर कालिख पोते और गंदे हाथों वाले लड़के ही मैकेनिक के तौर पर मिलते हैं, लेकिन फिलीपींस (Philippines Model is Car Mechanic) में एक बेहद खूबसूरत लड़की जब कार मालिकों को हाथ में रेंच लिए दिखाई देती है तो वो चौंक जाते हैं. ये लड़की टैंटिन लेगास्पी मेनेसिस (Tantin Legaspi Meneses) है, जो खुद के दुनिया की सबसे आकर्षक मैकेनिक होने का दावा करती हैं.













टैंटिन लेगास्पी मेनेसिस (Tantin Legaspi Meneses) का दावा है कि वे दुनिया की सबसे सुंदर कार मैकेनिक हैं और उन्हें पुरुषों से ज्यादा दिलचस्पी उनकी कारों और इंजन में है. खुद को गर्व से फिलिपिना ब्यूटी बताते हुए टैंटिन कहती हैं कि वे 10 साल से कारें ठीक करने का काम कर रही हैं.

टैंटिन ने गैरेज में पहली बार कदम तब रखा था, जब वे 15 साल की थीं. अब वे 26 साल की हो चुकी हैं लेकिन कारों की मरम्मत में उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई है. उनका कहना है लोग गाड़ी की सर्विसिंग के दौरान कई बार उनके बाहर मिलने के लिए भी कहते हैं लेकिन वे उन्हें मना कर देती हैं.

युवा कार मैकेनिक का कहना है कि उन्हें पुरुषों की ओर से किए जाने वाले कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती हैं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक टैंटिन अकेले में ही काम करना पसंद करती हैं क्योंकि काम करते वक्त जब पुरुष उन्हें देखते हैं तो वे असहज महसूस करती हैं.

इस पेशे में पुरुषों का वर्चस्व होने की वजह से उन्हें रोका भी गया, लेकिन उन्होंने ऑटोमोटिव कोर्स में एडमिशन ले लिया. अब वे अपना गैरेज खोल चुकी हैं और वहीं काम करती हैं. टैंटिन बताती हैं कि वे बचपन से ही कार के पुर्जों से खेलती हैं क्योंकि ये उन्हें कूल लगता है.

वे साफ तौर पर कहती हैं कि मर्दों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे इस पेशे में नहीं आई हैं. वे खुद के लिए ये काम करती हैं और उन्हें इग्नोर करना भी टैंटिन सीख चुकी हैं. जब वे हाईस्कूल में पढ़ती थीं, तब से ही उन्हें सिर्फ मैकेनिक ही बनना था. हालांकि उनके टीचर और घरवाले ऐसा नहीं चाहते थे.

टैंटिन को खूबसूरत कार मैकेनिक के तौर पर काफी शोहरत मिल चुकी है और वे पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती हैं. वे दोनों ही काम बखूबी करती हैं. कार मैकेनिक होने की वजह से उनके हाथ भी गंदे होते हैं और चेहरा भी, फिर भी उन्हें अपने इस बेहद अलग पेशे से प्यार है. (All Photos Credit- Instagram/@tantinmeneses09)