News18 हिंदी | December 03, 2021, 07:40 IST Instagram पर सबसे पतली कमर दिखाने की सनक, मॉडल ने कराई भयानक सर्जरी Obsession for Tiny Waist : इंसान कभी भी अपने लुक्स को लेकर संतुष्ट नहीं होता, खासतौर पर तब, जब ये आपका जुनून बन जाए. कुछ ऐसा ही फितूर ब्राज़ीलियन मॉडल लुआना सैंडीन (Luana Sandien) पर चढ़ा हुआ है. मशहूर मेंस मैगज़ीन प्लेबॉय (Playboy model Luana Sandien) की मॉडल लुआना ने सिर्फ इसलिए एक भयानक सर्जरी (Dangerous Surgery for Tiny Waist) करवाने की सोची, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पर सबसे पतली कमर (The Slimmest Waist on Instagram) वाली मॉडल के तौर पर दिखना है. लुआना कहती हैं कि वे हमेशा से ही बार्बी डॉल जैसी कमर (Barbie doll waist) चाहती थीं और वे इसके लिए रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटीं.













मॉडल लुआना सैंडीन (Luana Sandien) ने अपनी कमर का साइज़ घटाने के लिए कोलंबिया में वेस्टलाइन सर्जरी कराई है. उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वे इस्टाग्राम पर सबसे पतली कमर वाली मॉडल दिखना चाहती हैं. (Credit- Instagram/@luanasandien)

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा से लुआना चाहती थीं कि वे बार्बी डॉल जैसी पतली कमर में दिखें, ऐसे में वे किसी तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार थीं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सोशल मीडिया के ज़रिये बताया है कि वे रिकवर कर रही हैं. (Credit- Instagram/@luanasandien)

उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसी तरह का रिब रिडक्शन नहीं कराया है, बल्कि अपने हिप्स के किनारे से चर्बी हटवाई है. वे अपनी सर्जरी के बाद से रिजल्ट्स से काफी खुश हैं. (Credit- Instagram/@luanasandien)

लुआना सैंडीन का दावा है कि जब उनके फॉलोअर्स उन्हें देखेंगे तो वे चौंक जाएंगे. उन्होंने बताया कि उन्होंने जितना दर्द सहा है, वो उनके बचपन के सपने से काफी कम है. उन्होंने इससे पहले भी कई बार अपने खुलासों को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं. (Credit- Instagram/@luanasandien)

इससे पहले लुआना कई बार ये दावा कर चुकी हैं कि वे खुद को लेकर सबसे ज्यादा सजग हैं. उनका कहना है कि वे खुद को ही डेट करना चाहती हैं और खुद के साथ ही खुश हैं. (Credit- Instagram/@luanasandien)

इतना ही नहीं लुआना ने कुछ वक्त पहले इसलिए भी सुर्खियां बटोरी थीं क्योंकि उन्होंने फुटबॉलर लियोन मैसी के आंसुओं से भीगे रूमाल की कीमत करोड़ों में लगाई थी. (Credit- Instagram/@luanasandien)