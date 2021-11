News18 हिंदी | November 16, 2021, 15:24 IST Pictures: 2 लाख रुपये लगाकर कपल ने एंबुलेंस को बना दिया घर, अब मज़े से बिताता है छुट्टियां Ambulance Turned Holiday Home: यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के सरी (Surrey) में रहने वाले एक कपल ने कमाल (Couple turned ambulance into holiday home) कर दिया है. उन्होंने एक पुरानी एंबुलेंस पर 2 लाख रुपये खर्च (Ambulance converted into holiday home) करके उसे एक शानदार हॉलीडे होम में तब्दील कर दिया. 42 साल के मार्क बोनिटो (Mark Bonito) और उनकी 36 साल की पार्टनर सोफी (Sophie Why) ने एंबुलेंस के अंदर वो सारी सुविधाएं जुटाई हैं, जो उनके रहने के लिए पर्याप्त हैं. वे यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में अपने चलते-फिरते हॉलीडे होम (Holiday Home on Wheels) से सफर करते हैं.













1 / 6

कपल ने मई, 2019 में एक पुरानी एंबुलेंस खरीदी थी. एंबुलेंस को उन्होंने 5 लाख रुपये में खरीदा था. इसके अंदर आज भी एमरजेंसी किट और स्ट्रेचर मौजूद है. 2 महीने लगाकर इस कपल ने एबुलेंस को रेनोवेट किया.

2 / 6

सोफी खुद स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर हैं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक वे जब मार्क से मिलीं तो उनके पास एक स्टैंडर्ड वैन थी. उनके 5 बच्चे होने की वजह से वे डेट के लिए वैन का इस्तेमाल करते थे.

3 / 6

वैन में खाना बनाना मुश्किल होता था, इसलिए वे एक बड़े ऑप्शन की तलाश में थे. फिर उन्होंने एक एंबुलेंस ली. हालांकि उनसे लोग अक्सर पूछते हैं कि वे एंबुलेंस में क्यों सोना चाहते हैं? फिर भी उन्हें ये जगह काफी पसंद है.

4 / 6

वैन के अंदर बिल्डिंग का काम मार्क ने किया, जबकि सोफी ने इसे पेंट किया और सजाया. वैन का नाम उन्होंने फ्लोरेंस रखा है. इसमें एक किचन और दो गैस हॉब्स हैं. एक फ्रिज और यू शेप का सोफा भी है, जो सिंगल और डबल बेडमेड में कनवर्ट हो जाता है.

5 / 6

एंबुलेंस के अंदर मिनी डेस्क और टीवी के साथ-साथ शॉवर और पोर्टापॉटी भी लगाई गई है. उन्होंने पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल करके इसकी कॉस्ट काफी बचाई. उनके पति IT जॉब में हैं, इसलिए वे कहीं से भी काम कर सकते हैं, जबकि उन दोनों ने मिलकर रेसिपी शेयरिंग की एक कम्युनिटी भी बनाई है.

6 / 6

वे कहती हैं कि उनके लिए ये बहुत आसान होता है कि उन्हें कहीं जाना हो, तो वे आसानी से इसे खूबसूरत लोकेशन पर पार्क करके वहां रात बिता सकते हैं. इतना ही नहीं उनके पति जब बीमार हुए, तो वे अकेले इस वैन में रह सकते थे. (Credit- Instagram/@florencetheambulance)