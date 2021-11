News18 हिंदी | November 30, 2021, 07:49 IST Pictures: जादुई नीले रंग में नहाया हुआ है शहर, खूबसूरती के पीछे छिपा है बदसूरत सच Cobalt Blue City : दुनिया में ऐसी तमाम जगहें हैं, जो देखने में ही किसी तिलिस्म (Magical Cities Around The World) की तरह हैं. ये आपको अपने प्यार में बांधने के लिए काफी होती हैं. भारत अगर जयपुर आपको गुलाबी रंग (Pink City Jaipur) से मोहित कर लेता है तो मोरक्को (Moracco Blue City) में भी एक ऐसा शहर है जो नीले रंग के जादू से आपको अपनी तरफ खींच लेगा. इस शहर को कोबाल्ट ब्लू सिटी (Cobalt Blue City) के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसका असली नाम Chefchaouen है. ये रिफ की वादियों (Valley of the Rif) में बसा हुआ है और देखने में इतना खूबसूरत है कि आप खिंचे चले जाएंगे इस नीले शहर की तरफ. हालांकि इस शहर से जुड़ी एक बदसूरत हकीकत (Dirty Truth of Cobalt Blue City) भी है, जो हम आपको बताएंगे.













मोरक्‍को के शफशवन नाम के इस शहर की अदा ही निराली है. यहां के घर, दीवार, खिड़कियों से लेकर सड़कें तक नीले रंग में रंगी हैं. इस शहर की नींव 1471 में पड़ी थी. इसे मोरक्‍को के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है.

यहां के लोग इस रंग को पवित्रता का प्रतीक मानते हैं. यही वजह है कि पूरा शहर नीले रंग में रंगा है. यहां की हर चीज में इसी रंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा. चूंकि शहर पवित्र है, इसलिए यहां पर्यटकों की आवाजाही के लिए मनाही है.

शहर को नीले रंग में रंगने के पीछे कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं. कुछ लोग मानते हैं कि नीले रंग के से मच्‍छर दूर रहते हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना है, इस रंग का इस्तेमाल शहर को एकरूप और सुंदर बनाने के लिए किया गया है. इस शहर को यूनेस्‍को की विश्व धरोहरों में भी शुमार किया गया है.

ये शहर सुंदर है, पवित्र है लेकिन यहां से जुड़ी बुरी सच्चाई ये है कि यही शहर नशे का अड्डा भी है. मोरक्‍को में यही एकमात्र शहर है जहां कानूनी तौर पर भांग की खेती करने की अनुमति दी गई है. दुनियाभर में इस्‍तेमाल होने वाली चरस की 40 फीसदी तक सप्‍लाई इसी शहर से की जाती है.

यहां लाखों लोगों के लिए भांग की खेती ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है. स्थानीय लोग बाहर से लोगों का यहां आना पसंद नहीं करते हैं. हालांकि फिर अब सैलानी यहां पहुंच ही जाते हैं और यहां की खूबसूरत तस्वीरें लेना बिल्कुल नहीं भूलते.

यहां सैलानी ज्यादातर गर्मियों के मौसम में आते हैं. नीले रंग की खूबसूरती गर्मियों में और निखरकर सामने आती है. Andalusia कल्चर आज भी शहर के कोने-कोने में बिखरा हुआ है. ये मुस्लिम और जेविश लोगों की पॉपुलेशन से एक वक्त में आबाद था, जिसकी छाप शहर के नक्शे में दिखाई देती है. (Credit- Pixabay)