News18 Hindi | November 08, 2021, 17:46 IST Pictures: कार्बन कॉपी हैं मां-बेटी ! देखने वाले हो जाते हैं बुरी तरह कनफ्यूज़ Mother Daughter Looks Same: खूबसूरत लुक्स कुदरत की देन होते हैं और अगर ये लुक्स आपको जेनिटिकली ट्रांसफर (Mother Daughter Good Looks) हुए हैं, तो सोने पर सुहागा है. सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर (Social Media Influencer) और फिटनेस ट्रेनर जुलिया परफेक्टो (Julia Perfetto) ने अपने इसी राज़ का खुलासा किया है कि आखिर उनकी परफेक्ट बॉडी उन्हें मिली कहां से है? उन्होंने अपनी मां के साथ TikTok पर कुछ सेकेंड्स का वीडियो डालकर लोगों को चौंका (Mother Daughter Looks Ditto) दिया. वीडियो में उनके साथ उनकी मां (Mother Looks Younger) थीं, लेकिन देखकर किसी को इस बात का यकीन नहीं हुआ.

TikTok पर वीडियो डालकर जुलिया परफेक्टो (Julia Perfetto) ने अपनी मां के साथ अपना बॉन्ड शेयर किया है. उसने ये भी बताया है कि वो इतनी खूबसूरत इसलिए है, क्योंकि उसकी मां खूबसूरत हैं. (Credit- TikTok)

इतना ही नहीं 22 साल की फिटनेस ट्रेनर ने मज़ाकिया लहज़े में ये भी कहा है कि उनकी मां को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अगले कुछ सालों बाद कितनी सुंदर और परफेक्ट दिखने वाली हैं. वाकई तस्वीरों में मां-बेटी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसी ही दिख रही हैं. (Credit- TikTok)

जिसने भी उनकी तस्वीरों और वीडियो को देखा, वो यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि जूलिया के साथ उनकी मां हैं. ज्यादातर लोगों ने कहा है कि ज़रूर ये दोनों बहनें हैं. (Credit- TikTok)

जूलिया ने @julia.perfetto नाम के TikTok अकाउंट से ये वीडियो डाला है, जिसे अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जुलिया खुद तो खूबसूरत हैं हीं, उनकी मां के लुक्स और उनका फिगर देखने वालों को हैरान कर रहा है. (Credit- TikTok)

इस पोस्ट को देखने के बाद दंग रह गए यूज़र्स ने फटाफट जूलिया और उनकी मां से उनका स्किनकेयर रूटीन मांगना शुरू कर दिया. एक यूज़र ने लिखा कि कह दो कि ये तुम्हारी बहन हैं जबकि अन्य यूज़र्स ने कहा कि वे उम्र बढ़ने के साथ और भी सुंदर होती जा रही हैं. (Credit- Instagram)

जूलिया खुद एक पर्सनल ट्रेनर हैं, जो लोगों को फिट रहने के टिप्स देती हैं. उनका Instagram पर भी अकाउंट है, जिसे 3819 लोग फॉलो करते हैं. वे अपने फॉलोअर्स के लिए स्किनकेयर और बिना एक्यूपमेंट्स के लिए फिटनेस के वीडियो भी डालती रहती हैं. (Credit- Instagram)