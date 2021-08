News18 Hindi | August 27, 2021, 14:24 IST 4 बच्चों की मां पर लाइन मारते हैं लड़के, बेटी के साथ जाती है नाइटक्लब, जवां लुक्स से बनाती है सबको दीवाना मां-बेटी की ऐसी जोड़ी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जो साथ निकले तो लड़के बेटी को छोड़ मां को लाइन मारने लग जाएं. 34 साल की लॉरा फिलिप्स (Laura Phillips) के साथ ऐसा ही है. वे अपनी बेटी लेवी (Levy) के साथ जब निकलती हैं, तो उन्हें लोग मां-बेटी की जगह बहनें समझ लेते हैं.

1 / 6

35 साल की लॉरा के शानदार लुक्स (Woman Looks Younger than her Age) को देखकर कोई ये मान ही नहीं सकता कि वे 4 बच्चों की मां हैं. डेली मेल के मुताबिक कई बार तो लॉरा की 16 साल की बेटी को देखकर लोग उसे एडॉप्टेड मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि लॉरा (Laura Phillips) की इतनी बड़ी बेटी है.

2 / 6

Stoke-on-Trent की रहने वाली लॉरा अपनी बेटी लेवी के साथ क्लब जाती हैं. जब भी मां-बेटी क्लबिंग के लिए पहुंचती हैं, तो लोग उन्हें बहनें या फिर सहेलियां मान बैठते हैं. लॉरा कहती हैं कि वे घर पर ही बच्चों की देखभाल करने वाली साधारण मां हैं, लेकिन लोग उन्हें 25-26 साल की लड़की समझते हैं.

3 / 6

दरअसल लॉरा (Laura Phillips) की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी और वे सिर्फ 17 साल की थीं, जब उनकी पहली बेटी लेवी (Levy) ने जन्म लिया. लॉरा की हरकतें भी टीनएज गर्ल्स की तरह हैं और उनकी बेटी भी कई बार उनसे ज्यादा मेच्योर दिखाई देती है. लॉरा कहती हैं कि लोगों की ओर से मिलने वाले कॉमेंट्स से उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है.

4 / 6

जब लॉरा से उनके जवां लुक्स (How to look young) का सीक्रेट पूछा जाता है, तो वे कहती हैं कि वे दिल से जवां हैं, यही वजह है कि उनकी पर्सनालिटी पर भी इसका असर पड़ता है. वे बताती हैं कि बेटी के साथ जब वे शॉपिंग के लिए, पब या खाने के लिए जाती हैं, तो अक्सर लोग उन्हें सहेलियां या बहनें मान बैठते हैं.

5 / 6

वे दिन में अपने बच्चों के साथ आउटिंग पर निकलती हैं, तो उन्हें देखकर लोग समझते हैं कि वे भाई-बहनों के साथ आई हैं और उनमें से सबसे बड़ी हैं. दिलचस्प बात तो ये है कि उन्हें कई बार अपनी उम्र साबित करने के लिए अपना आईकार्ड दिखाना पड़ता है. ज्यादातर लोग उनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच मान बैठते हैं.

6 / 6

लॉरा की दूसरी बेटी रीज़ की उम्र 16 साल की है, जो अपनी उम्र से बड़ी दिखती है. उसकी लंबाई भी ज्यादा है. कई बार लोग उन्हें रीज़ से भी छोटा समझ लेते हैं. लॉरा कहती हैं कि अपनी उम्र से कम दिखने के कई फायदे हैं. वे इस फीलिंग को भी एंजॉय करती हैं और अपने बच्चों के साथ वीकेंड को भी. (All Photo Credit- Daily Mail)