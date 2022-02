News18 हिंदी | February 09, 2022, 07:40 IST Pictures : एक जैसे ही कपड़े पहनती हैं मां-बेटी, सैकड़ों मैचिंग ड्रेस से भरी पड़ी है अलमारी Mother twins with her toddler : हर मां की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को सुंदर से सुंदर कपड़े पहनाए और अच्छे से अच्छा तैयार करे. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के विगेन (Wigan) की रहने वाली मां लॉरा हैम्पसन (Laura Hampson) को एक अलग ही जुनून है. वो अपनी डेढ़ साल की बेटी को बिल्कुल अपने जैसे ही कपड़े (Mother-Daughter have 150 matching outfits) पहनाती हैं, ताकि दोनों एक जैसे ही दिखें.













फैशनेबल कपड़ों की शौकीन 39 साल की लॉरा हैम्पसन (Laura Hampson) अपनी बेटी डार्लेनी को बिल्कुल अपनी तरह ड्रेसेज़ पहनाती हैं. उनके रोज़ाना के कपड़ों को कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा ही होता है और कपड़ों के स्टाइल भी वैसे ही होते हैं.

डार्लेनी की उम्र 19 महीने है और वो पैदाइश के बाद से ही अपनी मां के चुने हुए मैचिंग आउटफिट्स पहन रही है. पेशे से विज़ुअल मर्चेंडाइज़र लॉरा बताती हैं कि उनका फैशन सेंस ही है जो उन्हें मैचिंग आउटफिट्स पहनने के लिए इंस्पायर करता है.

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक मां-बेटी के पास एक जैसे 150 आउटफिट्स की रेंज है और वे बदल-बदलकर इसे पहनती हैं. लॉरा हफ्ते में दो दिन की छुट्टी में अपनी बेटी के साथ कपड़े मैच करके पहनती हैं. उनके कपड़ों में ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स होते हैं, जो खुद लॉरा को पसंद हैं.

मां-बेटी की अलमारी में सर्दी और गर्मी के अलग-अलग कपड़े मौजूद हैं. वे बताती हैं कि बेटी को उन्होंने पारंपरिक बच्चों वाले कपड़े कम ही पहनाए हैं और वो वही प्रिंट और रंग पहनती है, जो खुद लॉरा पहनती है. इन कपड़ों में पोल्का डॉट्स, ब्राइट कलर्स, एनिमल प्रिंट और बोल्ड प्रिंट्स शामिल होते हैं.

लॉरा बताती हैं कि वे अपने और बेटी के लिए चैरिटी शॉप्स से शॉपिंग करना पसंद करती हैं. यहां उन्हें तरह-तरह की सेल और कपड़ों की अच्छी रेंज मिल जाती है. यहां तक कि कलर मैच कराने के लिए वे कई बार कपड़ों को डाई करने में भी परहेज़ नहीं करतीं.

मां-बेटी की स्टायलिंग के फैंस भी कम नहीं हैं. वे इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट भी @yer_ma_does_twinning नाम से चलाती हैं. यहां लॉरा और उनकी बेटी के बेहद क्यूट मैचिंग आउटफिट्स देखने को मिल जाते हैं. आम ज़िंदगी में भी लोग उन्हें कई बार रुककर देखने लगते हैं.लॉरा बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि वे एक बेटी की मां बनने जा रही हैं तो वे काफी खुश हुई थीं. उन्हें लगा कि वे ही फिर से छोटी होने जा रही हैं.

हालांकि उनके ट्विनिंग ट्रेंड की शुरुआत यूं ही हो गई थी. एक बार उनकी बेटी और उनके कपड़े मैच हुए, जो उन्हें अच्छे लगे. इसके बाद तो लॉरा ने बेटी के लिए जान-बूझकर अपनी जैसी ही ड्रेसेज़ खरीदीं और उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है. लॉरा का कहना है कि जब तक खुद उनकी बेटी मना न करने लायक हो जाए, वे मैचिंग आउटफिट्स पहनाना जारी रखेंगी. (All Photos Credit- Instagram/@yer_ma_does_twinning)