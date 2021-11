News18 हिंदी | November 11, 2021, 07:47 IST PoK की वो खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देखकर होता है भारत को मलाल, अवैध कब्ज़ा जमाए बैठा है पाकिस्तान PoK Beautiful Pictures: कश्मीर को धरती की जन्नत (Kashmir Heaven on Earth) कहा जाता है, लेकिन इस जन्नत का थोड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक कब्ज़े (Pakistan Occupied Kashmir) में है. यही वजह है कि जब भी हम यहां की तस्वीरें (Beauty of PoK) देखते हैं, तो दिल में एक ही ख्याल आता है - काश हम पूरा कश्मीर घूम पाते. पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसकी खूबसूरत का दीदार (Stunning Pictures of PoK) करने की इच्छा अधूरी ही रह जाती है. चलिए हम आपको यहां की कुछ तस्वीरें दिखाकर दिखाते हैं, जिनसे आंख हटाने का आपका दिल ही नहीं करेगा. PoK में कुल 7 जिले आते हैं, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं.

भारत से लगा हुआ सबसे खूबसूरत इलाका है गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र. यहां खूबसूरत झीलें, नदियां और पहाड़ हैं. कुदरत ने मानो इस जगह को किसी पेंटिंग की तरह सुंदर रंगों से सजाया है. (Credit- Pixabay)

यहीं का एक इलाजा हुंज़ा घाटी भी है. इस जगह की आबोहवा इतनी शुद्ध है कि यहां रहने वालों की औसत उम्र 100-120 साल तक मानी जाती है. PoK के पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये सुंदर वादियां आती हैं. (Credit- Pixabay)

यहां हिमालय की गोद में बसे ऐसे इलाके हैं, जहां आप गहरी सांस लेने के बाद वापस जाना ही नहीं चाहेंगे. ग्लेशियर पिघलने से बनीं सुंदर झीलें और जन्नत जैसे पहाड़ किसी को भी अपने प्यार में बांध लें. (Credit- Imgur.com)

इस इलाके में दर्जनों दिलफरेब घाटियां हैं. एस्तोर जिले की सबसे बड़ी घाटी गोरीकोट है, जहां 12 गांव हैं. यहीं रूपल वैली भी है, जिसे ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है. 8 हज़ार फीट की ऊंचाई पर मौजूद नागर और नाल्तार वैली अपनी खूबसूरती के लिए खासी मशहूर हैं. (Credit- Pixabay)

नीलम वैली को सभी घाटियों में सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है. यहां नीलम नदी बहती है, जिसके नाम से घाटी का नाम पर रखा गया है. 140 किलोमीटर में फैली नीलम घाटी के साथ-साथ कागन घाटी भी है. समुद्र की सतह से ये चोटियां करीब 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं. (Credit- Imgur.com)

नीलम घाटी में सबसे ज्यादा कश्मीरी लोग रहते हैं. कश्मीरी भाषा भी यहां कम ही बोली जाती है. इस इलाके में खनिज के भंडार हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं. (Credit- Imgur.com)

इन इलाकों में ज्यादातर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खेती-किसानी पर ही चलती है. यहां जाटों-गुर्जरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या पहले के मुकाबले घट चुकी है, क्योंकि लोग पलायन करते जा रहे हैं. (Credit- Imgur.com)

भारत के हिस्से वाले कश्मीर में जहां विकास के प्रयास लगातार हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, यहां लोगों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. आज भी यहां व्यापार प्राचीन पद्धति से होता है. लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया जाता.