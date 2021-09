News18 Hindi | September 01, 2021, 08:29 IST Pictures: खूबसूरत लड़की के साथ फ्रंट सीट पर बैठता है जंगली भालू, दोनों एंजॉय करते हैं लॉन्ग ड्राइव ! Russia की रहने वाली खूबसूरत हसीना वेरोनिका ( Veronika Dichka) जब लॉन्ग ड्राइव पर निकलती हैं, तो आस-पास के लोग सिर्फ उन्हें ही देखते रहते हैं. इसकी वजह वेरोनिका का हुस्न नहीं, बल्कि उनका हमसफर होता है. दरअसल वेरोनिका के पास एक बड़ा सा ब्राउन बियर है. Toptyzhka नाम के हिमालयन बियर ( Himalayan bear) का उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठे होना, लोगों के लिए अचरज का विषय बन जाता है.

ये भालू 24 साल की वेरोनिका का नहीं, बल्कि माया किर्सानोवा का है. उन्हें मदद की ज़रूरत थी और वेरोनिका ने उनकी मदद की. वेरोनिका ने उनके भालू के साथ वक्त बिताया. इससे भालू को भी काफी अच्छा महसूस हुआ. वे कार में वेरोनिका के साथ घूमना खूब पसंद है.

किसी को डॉग से प्यार होता है तो किसी को बिल्लियों से. हालांकि वेरोनिका को भालुओं के प्यार है. उके पास अपना भी एक बड़ा सा भालू (Woman's Best Friend is Bear) है. Veronika Dichka उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हैं. जो भी भी इतने बड़े भालू ( woman goes fishing with giant bear) के साथ उन्हें देखता है, वो उसकी बहादुरी का कायल हो जाता है.

वेरोनिका के अपने भालू का नाम आर्ची है और वो वेरोनिका के साथ हर पल रहता है. इसे देखकर लोगों की तो सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वेरोनिका को इस भालू से बहुत प्यार है. ये भालू रोज़ाना नोवोसिबिर्स्क ( Novosibirsk, Russia) की झील में अपनी मालकिन के साथ मछली पकड़ने जाता है. भालू (Giant Bear) को छोटी सी नाव में मालकिन के साथ सवारी करना बेहद पसंद है.

वेरोनिका ( Veronika Dichka) की मुलाकात आर्ची (Giant Bear)) से तब हुई, जब साल 2019 में वेरोनिका ने उसकी जान सफारी पार्क में बचाई थी. उन्होंने एक साथ इतना वक्त बिताया कि वेरोनिका को यकीन हो गया कि ये विशालकाय भालू कभी उसे धोखा नहीं देगा. वे एक साथ मछली पकड़ने के लिए झील में गए और यहां उनका एक-दूसरे पर भरोसा कायम हो गया.

वेरोनिका न सिर्फ खुद आर्ची के साथ रिश्ते को खूबसूरत मानती हैं, बल्कि वो इसे दुनिया को भी दिखाना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने आर्ची के साथ एक फोटो शूट भी कराया.

वो कहती हैं कि अब आर्ची उन्हें मां की तरह देखता है, जो एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ सोते भी हैं. उसे जब भी डर लगता है, वो उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है. (All Photo Credit- Instagram)