News18 हिंदी | November 27, 2021, 12:00 IST Pictures: माचिस के डिब्बे जैसे घर, जहां रहने को मचल जाएगा किसी का भी दिल Mini Homes In Japan : हर किसी का ख्वाब होता है कि उसका अपना एक घर (How to Own a Home) हो. चाहे घर बड़ा हो या फिर छोटा, उसमें सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए. जापान (Japan News) की राजधानी टोक्यो (Tokyo Mini House) के पास लोगों के अपने घर के सपने को पूरा कर रहे हैं मिनी होम्स. आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि 100 वर्गफीट (100 Square Foot Homes) यानि घर के एक सामान्य कमरे जितने एरिया में स्वीडिश कंपनी IKEA पूरा घर बनाकर देकर रही है. ये घर भी ऐसे नहीं हैं कि आप मजबूरी में रहें, इनका इंटीरियर (Beautiful Interior of Mini Homes) देखकर आप इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि खुशी-खुशी यहां बसना चाहेंगे.













1 / 6

स्वीडिश कंपनी IKEA अपने कस्टमर्स के लिए 100 स्क्वेयर फुट के एरिया में रहने लायक प्यारा सा घर बनाकर दे रही है. इसका रेंट भी उन्होंने लोगों के बजट के मुताबिक रखा है. ऐसे में लोग इन घरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए हैं.

2 / 6

IKEA की जापानी ब्रांच के छोटे-छोटे घरों का प्रोजेक्ट टोक्यो के पास मौजूद शहर शिंजुकु में लॉन्च किया गया है. इन घरों की सबसे बड़ी खासियत इनका बेमिसाल फ्लोर प्लान है.

3 / 6

Business Insider के मुताबिक घरों में फर्नीचर, छोटा किचन, बाथरूम और स्लीपिंग एरिया भी दिया गया है. घर की ऊंचाई का इस्तेमाल करके इसे दो हिस्सों में बांटा गया है और एक सीढ़ी भी ऊपर जाने के लिए दी गई है.

4 / 6

कमरे के अंदर ही वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी है. एक फोल्डेबल टेबल भी दी जा रही है, जिसे अपने मन मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है. इतना ही नहीं स्टोरेज स्पेस के लिए एडजस्टेबल शेल्फ भी मौजूद है.

5 / 6

यूनाइटेड किंगडम में जहां सरकार ने एक इंसान के लिए 37 वर्ग फीट का इलाका निर्धारित किया है, वहीं 32 स्क्वेयर फीट में यहां किराये पर भी किसी को रखा जा सकेगा. इन घरों को शिंजुकि स्टेशन के बेहद नज़दीक बनाया गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में आसानी हो सके.

6 / 6

IKEA की तरफ से बताया गया है कि शिंजुकु में उनका एक अपार्टमेंट इस वक्त लीज़ पर दिया गया है. जो जनवरी 2023 तक यूं ही रहेगा. इस स्कीम को इस कंपनी के मशहूर खिलौने ब्लैहज की ओर से प्रमोट किया जा रहा है. इसके लिए दिसंबर से आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे. (All Photos Credit- Instagram/Ikea)