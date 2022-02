News18 हिंदी | February 04, 2022, 07:12 IST Pictures : झील के बीच बना है खूबसूरत किला, नहीं है राजा-रजवाड़ों से इसका कोई रिश्ता ! Castle in the Middle of Lake : पुराने ज़माने में बनने वाली इमारतों का आर्किटेक्चर (Stunning Architecture Around The World) जितना खूबसूरत होता था, उतनी ही बेहतर इनकी प्लेसिंग भी होती थी. फिर चाहे वो हमारे देश में मिलने वाले प्राचीन महल हों या फिर रोमन और मिस्र सभ्यता से जुड़ी इमारतें. रूस (Russia News) में भी एक ऐसा ही खूबसूरत किला है, जो दिखने में झील के पानी में तैरता हुआ लगता है. इस किले को देखने लोग दूर-दूर से आते हैं, लेकिन इतिहास से इसका कोई वास्ता नहीं है.













ये किला रूस में काबार्डिनो बाल्कारिया (Kabardino-Balkaria) नाम के स्वायत्त इलाके में बना हुआ है. Chateau Erken नाम के इस किले को देखने सैलानी दूर-दूर से आते हैं. झील के पानी में खड़े इस किले को देखकर किसी मध्यकालीन यूरोपियन किले का आभास होता है, लेकिन किला इतना पुराना नहीं है.

जिस झील में किले को बनाया गया है, वो मछलियों से भरी पड़ी है. इसके आस-पास जंगल है और यहां तरह-तरह के पंछियों का कलरव भी सुनने को मिलता है. दिलचस्प बात तो ये है कि ये झील भी कुदरती न होकर कृत्रिम है और इसे खास किले के लिए ही बनाया गया है.

किले की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीतते रहते हैं. उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि ये जगह ऐतिहासिक है और किला सैकड़ों साल पहले बना हुआ है. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक रशियन बिजनेसमैन ने बनवाया है.

तेम्बुलत एर्केनोव (Tembulat Erkenov) रूस की बिजनेस इंडस्ट्री में जाना-माना नाम हैं. उन्होंने फैकल्ट्री ऑफ एग्रोनोमी में स्नातक करने के बाद नौकरी शुरू की. अपनी प्रतिभा के बल पर वे जल्द ही काबार्डिनो बाल्कारिया की सरकार के डिप्टी चेयरमैन बन गए. उन्होंने अपनी वाइनरी भी बनाई, जो रूस में सबसे बेहतरीन वाइनरीज़ में गिनी जाती है.

उन्हें ऐतिहासिक किलों से काफी लगाव था. ऐसे में उन्होंने यूरोपियन किलों से प्रभावित होकर अपना खुद का मध्यकालीन किला बनवा डाला. मज़े की बात ये है कि ये कोई किले का रेप्लिका नहीं, बल्कि खुद ही काफी बड़ा किला है. जानकारी के मुताबिक इस किले को साल 2010 में पूरा किया गया था और ये महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया था.

अब ये स्थानीय सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है. खुद एर्केनेव ने साल 2017 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अब उनके बेटे किले की देखभाल करते हैं. किले में कुल 5 मंजिलें हैं और एर्केनेव के न होने के बाद भी किला उनके जुनून की गवाही दे रहा है. (All Photos Credit -Instagram/@chateau_erken)