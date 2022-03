News18 हिंदी | March 18, 2022, 07:15 IST हूबहू इंसानों जैसी दिखती है कुत्ते की शक्ल-सूरत, देखने वाले रह जाते हैं दंग ! Puppy Looks Like Human : कुदरत भी कमाल की चीज़ है, जहां इंसानों और जानवरों में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक अंतर हैं, वहीं कभी-कभी दोनों एक जैसे भी लगते हैं. अब ब्रिटेन (Britain News) के लिंकन में रहने वाले एक छोटे से पपी (Puppy Looks so much Like Man) को ही ले लीजिए, उसकी शक्ल हूबहू इंसानों जैसी है. सड़क पर उसे जो भी देखता है डॉग ओनर्स को रोककर एक ही सवाल पूछता है - ये कुत्ता ही है न?













लिंकन में रहने वाली नताशा मात्सन के पास 5 महीने का Cockapoo Dog है, जिसकी सूरत काफी कुछ इंसानों से मिलती है. कई बार तो देखकर ऐसा लगता है कि उसका शरीर सिर्फ कुत्ते का है, लेकिन चेहरा किसी इंसान का लगा हुआ है.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक 24 साल की नताशा लोगों की ओर से पूछे जाने वाले एक ही सवाल से परेशान हो चुकी हैं. उन्हें अपने विंस्टन नाम के पपी से बहुत प्यार है, लेकिन उसकी इंसानों जैसी शक्ल राहगीरों के लिए चौंकने का विषय बन जाती है. उन्हें लोगों को समझाना पड़ता है कि वो असल में डॉग ही है.

5 महीने के पपी विंस्टन की आंखें बड़ी-बड़ी और हरे रंग की हैं, जबकि वो खुद ब्राउन कलर का है. उसे एक बार देखने वो किसी इंसान की तरह ही लगता है. यही वजह है कि सड़क के लेकर सोशल मीडिया तक लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं और उसे किसी इंसान जैसा ही समझ बैठते हैं.

उन्होंने विंस्टन का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा है, जहां वे उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई पिक्चर्स डालती हैं और उससे जुड़ी अपडेट्स देती रहती हैं. ओनर्स को इससे पहले अपना डॉग कभी भी इतना अजीब नहीं लगा, जितना लोगों ने उसे देखने के बाद रिएक्शन किया.

विंस्टन अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से एक्सप्रेशंस देता है और अजीबोगरीब चेहरे बनाने के साथ-साथ स्माइल भी करता है. उसे सारे एक्सप्रेशंस किसी इंसान की तरह ही लगते हैं. खुद नताशा और उनके पार्टनर के लिए ये किसी इंसान के साथ रहने जैसा है, लेकिन लोगों के लिए ये बिल्कुल अजीब है.

विंस्टन के ओनर्स को पता है कि उनका डॉग स्पेशल है. नताशा ने उसके लिए तरह-तरह की ड्रेसेज़ भी खरीद रखी हैं, जिन्हें पहनकर वो काफी स्मार्ट लगता है. वे उसे ऐसी-ऐसी चीज़ें पहनाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा इंसानों की तरह दिखाई दे. उसके पास जंपर्स, हुडीज़ और हार्नेसेज़ हैं, जिन्हें पहनना विंस्टन पसंद भी करता है. नताशा बताती हैं उसे लोगों के साथ घुल-मिलकर रहना बेहद पसंद है. (All Photos Credit-Instagram/@ @winstonthecockapoox)