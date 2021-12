News18 हिंदी | December 12, 2021, 14:57 IST सोशल मीडिया पर थे लाखों फॉलोअर्स, लोगों ने कुछ भद्दे कमेंट्स किए और लड़की ने दे दी जान ! ज़िंदगी में इंसान को दौलत और शोहरत (Social Reputation) पाने की इच्छा होती है. हालांकि कई बार ये दोनों चीज़ें भी मिलकर किसी को जान देने से नहीं रोक पातीं. 21 साल की सर्बियन यूट्यूबर (Youtuber Died After Years of Bullying) क्रिस्टीना कीका ड्यूकिक (Kristina 'Kika' Dukic) के साथ ऐसा ही हुआ. छोटी उम्र की ये लड़की सोशल मीडिया (Star On Social Media) पर स्टार थी, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी में इस स्टारडम (Serbian YouTuber Took Her Life) ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये किसी को नहीं पता था. सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड (Belgrade News) में क्रिस्टीना (Kristina 'Kika' Dukic) का शव बरामद हुआ, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है. इस आत्महत्या के पीछे उसके अपने लोग जो वजह बता रहे हैं, वो हैरान कर देने वाली है.













1 / 7

8 दिसंबर को क्रिस्टीना का शव बेलग्रेड में एक फ्लैट से बरामद हुआ. क्रिस्टीना कोई आम लड़की नहीं थी. वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विच पर मिलाकर 10 लाख लोगों की पसंद में शुमार थी. उसे फॉलो करने वाले उसकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने थे.

2 / 7

उसकी मौत की खबर मां नतासा ने दुनिया के सामने रखी. उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें भी आत्महत्या का ख्याल आता हो, वो दूसरों से बात करें क्योंकि उनकी बेटी ने ऐसा नहीं किया था.

3 / 7

क्रिस्टीना की दोस्त मीरा ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से इंटरनेट पर लोगों के घृणित व्यवहार को झेल रही थी. उसे भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता था और उल्टी-सीधी बातें करके लोग उसे दुखी कर रहे थे.

4 / 7

अपने यूट्यूब वीडियो में अक्सर वो इस बारे में बात करती रहती थी. उसने बताया था कि उसे लोग घृणा से भरे मैसेज करते हैं लेकिन ज़िंदगी में खुद को खुश रखना ज्यादा ज़रूरी है.

5 / 7

उसे इंटरनेट पर लोग नकली होने का तमगा देते थे. ज्यादातर लोगों का कहना था कि उसने सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, जबकि क्रिस्टीना हमेशा ही इसका विरोध करती रही.

6 / 7

रिपब्लिका नाम के स्थानीय मीडिया के मुताबिक सर्बियन गेमर Bogdan Ilic के कई वीडियोज़ के बाद क्रिस्टीना को ट्रोल किया जाने लगा था, जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था. हालांकि बॉगडन का कहना है कि क्रिस्टीना की मौत से पहले उनकी दोस्ती हो चुकी थी.

7 / 7

फिलहाल क्रिस्टीना की मौत के कारणों की समीक्षा सर्बिया के गृह मंत्रालय की ओर से की जा रही है. फिर भी अगर महज 21 साल की लड़की साइबर बुलिंग की वजह से जान दे देनी पड़ी तो ये मामला इंटरनेट के खतरों को भी उजागर करता है. (Credit- Instagram/kikax3)