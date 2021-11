News18 हिंदी | November 14, 2021, 15:16 IST लड़की को है दिल तोड़ने की अजीबोगरीब बीमारी, कई मर्दों को बना चुकी है शिकार दुनिया में अलग-अलग तरह की बीमारियां (Bizarre Diseases Around The World) होती हैं. इनमें से एक बेहद अजीबोगरीब बीमारी है- दिल तोड़ने की बीमारी. ऑस्ट्रेलिया (Australia) में रहने वाली एक मॉडल कनिका बत्रा (Kanika Batra) का कहना है कि उसे अपने पार्टनर्स का दिल तोड़ने (Woman Has Disorder to Cheat Partners) में ज़रा भी बुरा नहीं लगता. इसकी वजह है उनकी अजीबोगरीब बीमारी, जिनमें उन्हें किसी से भी अपना रिश्ता तोड़ने में न तो कोई अपराध बोध होता है, न ही कोई खास दुख होता है

सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर (Social Media Influencer) कनिका खुद बताती हैं कि उन्होंने अब तक अपने 3 रिश्तों में अपने पार्टनर के साथ इसीलिए धोखा किया है, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रही हैं.

कनिका बत्रा (Kanika Batra) खुद को सोशियोपैथ बताती हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे अजीबोगरीब डिसऑर्डर हैं, जो उन्हें किसी का दिल तोड़ने के बाद भी दुखी नहीं होने देते, न ही उनके इसके लिए बुरा लगता है.

26 साल की कनिका की बीमारी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की है. इसमें इंसान का दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता और उसे कुछ भी करने की तीव्र इच्छा होती है. उसमें एम्पैथी का भी अभाव होता है और अपराधबोध भी नहीं होता.

सिडनी में रहने वाली कनिका ने एक यूट्यूब वीडियो के ज़रिये ये बात बताई है कि वो 3 रिश्तों में अपने पार्टनर्स को धोखा दे चुकी हैं. वे बताती हैं कि वो किसी भी इंसान के लिए वैसा आदर महसूस नहीं करतीं कि उन्हें उसके साथ धोखा करके बुरा लगे. मैं तब भी आराम से घर जाती हूं और आराम से सो जाती हूं.

कनिका का कहना है कि किसी भी रिश्ते में रहते वक्त वो कोशिश करती हैं कि कम से कम नुकसान हों. वे खुद को अच्छी तरह जानती हैं और उन्हें ये भी पता है कु उनका झूठ और धोखा उनके ऊपर भी आ सकता है. वे कहती हैं कि उनकी भावनाएं हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसी सबकी होती हैं.

वे अपनी बीमारी को लेकर कई डॉक्टर्स से मिल चुकी हैं. उनके मुताबिक वे अपनी बीमारी से लड़ना सीख रही हैं. वे आम लोगों से ज्यादा जागरूक रहती हैं और अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी अधिक सोचती हैं. (All Photos Credit- Instagram/ Kanikabatra)