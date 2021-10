News18 Hindi | October 28, 2021, 07:42 IST Surprise: बॉस ने कर्मचारियों को दिया ऐसा तोहफा, आंखों से बहने लगे खुशी के आंसू ! अमेरिका (United States) में अपनी कंपनी (Spanx Company) चलाने वाली सारा ब्लैकली (Spanx CEO Sara Blakely) ने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा (Boss gave 10,000 USD to employees) दिया है, कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू झर-झर बह रहे हैं. किसी को उम्मीद भी नहीं थी, कि उन्हें तोहफे के तौर पर अपने बॉस से इतना कुछ मिलने वाला है. सारा ब्लैकली (Sara Blakely) ने एक अनोखे तरीके से सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और अचानक इस बात (Boss Gave Surprise Bonus to Employees) का ऐलान किया कि कंपनी जब ज़बरदस्त फायदे में है तो वे अपने कर्मचारियों को छुट्टियां बिताने का शानदार मौका (2 First Class Plane Tickets in Gift) देना चाहती हैं. ये कोई लकी ड्रॉ या गेम नहीं था, बल्कि उन्होंने हर एक कर्मचारी के लिए 2 फर्स्ट क्लास टिकट और 10 हज़ार अमेरिकन डॉलर का पैकेज दिया है.

1 / 6

महिला बॉस की इस दरियादिली को देखने के बाद कर्मचारियों की आंखों में आंसू आ गए और वहां सभी भावुक हो गए. स्पैंक्स की संस्थापक सारा ब्लैकली सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बन चुकी हैं. उन्होंने अपनी कंपनी की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए कर्मचारियों की खुशी भी इसमें शामिल की.

2 / 6

उन्होंने अपनी कंपनी खोलने से पहले घर-घर जाकर फैक्स मशीनें तक बेची हैं. हालांकि अब वे लीडिंग वीमेन अपैरल कंपनी की CEO हैं. उनकी कंपनी की स्थापना को 20 साल हो चुके हैं

3 / 6

ब्लैकली ने हाल ही में 1.2 बिलियन डॉलर की डील की है. इसी डील के जश्न के लिए उन्होंन अपने कर्मचारियों को बुलाया था, जहां उनके लिए इस गिफ्ट का ऐलान किया.

4 / 6

सारा ब्लैकली ने बेहद क्रिएटिव तरीके से अपने कर्मचारियों को ये तोहफा दिया. पहले वे एक ग्लोब को घुमाती रहीं और फिर उन्होंने कहा कि वे ग्लोब इसलिए घुमा रही हैं, क्योंकि उनके कर्मचारी दुनिया के किसी भी हिस्से की 2 फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट बुक करा सकते हैं.

5 / 6

इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन टिकट्स के साथ ही कर्मचारियों को 10 हजार अमेरिकी डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में करीब 7 लाख रुपये मिलेंगे. कर्मचारियों ने जैसे ही ये बात सुनी, उनकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे.

6 / 6

सारा ब्लैकली ने कहा कि जब वे लोगों से कहती थीं कि एक दिन ये कंपनी 20 मिलियन डॉलर की होगी, तो लोग उन पर हंसते थे. आज कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है. इसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा भी कि वो कहां जाना चाहेंगे? हर कर्मचारी ने अपनी पसंद की जगह बताई. (All Photos Credit- Instagram/sarablakely)