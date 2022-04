News18 हिंदी | April 19, 2022, 07:40 IST कबाड़ में खड़ी बस को उठाकर शख्स ने बना दिया ड्रीम प्लेस, अब गर्लफ्रेंड के साथ मनाता है छुट्टियां ! Man Turned an Old Bus into Dream Place : कुछ लोगों के हाथ में हुनर होता है कि वो कोयला भी छू लें तो सोना बन जाता है. कुछ ऐसा ही हुनर ब्रिटेन के रहने वाले ल्यूक व्हाइटकर (Luke Whitaker) के हाथ में भी था. उन्होंने कबाड़ (Scrapyard Bus Turned into Dream Home) से एक पुरानी बस खरीदी और उसे सपनों के घर में तब्दील कर दिया. अब वे इसी घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां बिताते हैं. 37 साल के व्हाइटकर की ये बस देखकर कोई भी यहां जाने की कल्पना करने लगेगा. Written by Prateeti Pandey













The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक ल्यूक व्हाइटकर (Luke Whitaker) ने बस को कबाड़ से उठाया था और उसे देखकर कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये इतने सुंदर घर में भी बदल सकती है. फिलहाल उसी बस को ल्यूक ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि वे यहां वीकेंड मनाने आते हैं.

37 साल के ल्यूक ने कोरोना काल के दौरान अपने माता-पिता के घर रहना बेहतर समझा. वे उनके साथ फार्म पर रहने चले गए क्योंकि वे किराया दे-देकर परेशान हो चुके थे. जब कोरोना ने ब्रिटेन में पांव पसारने शुरू किए, तो परिवार एक सुरक्षित जगह की तलाश में था. तभी इस बस पर ल्यूक और उनके पिता जोए व्हाइटकर की नज़र पड़ी.

दोनों ने मिलकर ब्रिटेन के हेयरफोर्ड शहर से कबाड़ में खड़ी एक बस को खरीद लिया. बस की कीमत उन्हें 1 लाख 29 हज़ार रुपये चुकानी पड़ी. बस का इंजन जाम था, ऐसे में वो चलाई नहीं जा सकती थी लेकिन घर के तौर पर सजाई ज़रूर जा सकती थी.

ल्यूक ने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया और DIY (Do It Yourself) कौशल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसे घर के तौर पर बदलना शुरू किया. इस पूरे मेकओवर में उन्हें 8 लाख 47 हज़ार रुपये से ज्यादा का खर्च आया लेकिन फाइनल टच अप ज़बरदस्त था.

इस बस में पूरा व्हाइटकर परिवार रहा और उन्होंने 2 महीने तक यहां रहकर लाखों का किराया भी बचा लिया. वे यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रह सकते थे. ल्यूक बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें एक जगह चाहिए थी और हम यहां शिफ्ट हो गए.

दिलचस्प बात ये रही कि इसी दौरान उन्हें डेटिंग ऐप के ज़रिये उनकी गर्लफ्रेंड निकिशा मैक्नितोंश भी मिल गईं. उन्होंने बस के घर बनने के आखिरी स्टेज में थोड़ी मदद भी की और ये जगह उनके लिए डेटिंग स्पॉट बन गई. अब वे दोनों वीकेंड की छुट्टियां इसी बस में साथ-साथ बिताते हैं. (All Photos Credit- Instagram/@toast_of_cirencester)