News18 Hindi | August 23, 2021, 10:28 IST मिलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से, 6 साल की उम्र में ही मासूमियत से बनाया था दीवाना छोटी सी उम्र में मासूम चेहरे और भोली अदाओं से दुनिया को अपना कायल बनाने वाली थायलेन ब्लॉन्डेउ (Thylane Blondeau) को सबसे खूबसूरत लड़की (most beautiful girl in the world) कहा गया. अब थायलेन (Thylane Blondeau) 17 साल की हो चुकी हैं और वक्त के साथ उनकी सुंदरता और बढ़ गई है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं.

थायलेन ब्लॉन्डेउ (Thylane Blondeau) पेशे से फैशन डिज़ाइन हैं. वे फ्रेंच फुटबॉलर रह चुके Patrick Blondeau की बेटी हैं. उनकी पहचान अपने पिता के नाम से ज्यादा इस बात से रही है कि वे बेहद खूबसूरत हैं.

साल 2007 में थायलेन तब पहली बार चर्चा में आई थीं जब वे TC Candler के 100 सबसे खूबसूरतत चेहरों की लिस्ट में शुमार हुई थीं. उस वक्त थायलेन की उम्र महज 6 साल थी. उन्होंने इस ईवेंट के बाद ही दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा.

भूरे बालों और नीली आंखों वाली फ्रेंच ब्यूटी ने एक बार फिर सुर्खियां तब बटोरीं, जब महज 17 साल की उम्र में उसने अपना क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च कर दिया. थायलेन ने 6 साल की उम्र से ही फैशन की दुनिया को करीब से देख लिया था, क्योंकि उनके प्यारे से चेहरे को हर फैशन ब्रांड कैश कराना चाहता था.

आपको जानकर हैरानी होगी कि थायलेन (Thylane Blondeau) ने सबसे पहली बार 4 साल की उम्र में रैंप पर कैटवॉक किया था. इतना ही नहीं 6 साल की उम्र में थायलेन का सुंदर चेहरा इंटरनेशनल फैशन मैगज़ीन Vogue Enfants के कवर पेज पर दिखाई दिया.

थायलेन की मां वेरोनिका (Veronika Loubryand) खुद फैशन डिज़ाइनर हैं. ऐसे में थायलेन को बचपन से ये शौक अपनी मां के साथ रहकर ही लगा. दिलचस्प बात ये है कि करीब 10 साल पहले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की का टैग पाकर वो लाइमलाइट में आईं और अब लोगों को खूबसूरत बनाने वाले कपड़े डिज़ाइन करके वो चर्चित हो रही हैं.

Instagram पर थायलेन के 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनके फैशन ब्रांड की जानकारी मिलते ही उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो चुके हैं. अब तक 90 हजार लोगों ने उनकी क्लोदिंग लाइन लॉन्च होने की खबर को लाइक किया है और उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं.