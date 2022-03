इजिप्ट की ममी के श्राप से डूबा था टाइटैनिक! कभी ना डूब सकने वाले जहाज से जुड़ी हैं ये रोचक कहानियां

News18 हिंदी | March 12, 2022, 10:15 IST इजिप्ट की ममी के श्राप से डूबा था टाइटैनिक! कभी ना डूब सकने वाले जहाज से जुड़ी हैं ये रोचक कहानियां 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक (Titanic) डूबा तो हर कोई हैरान रह गया. इस विशालकाय जहाज को कभी ना डूब सकने वाला जहाज बताया गया था. हर शख्स इस जगह पर खुश था लेकिन अचानक एक दुर्घटना हुई और जहाज ने अपने अपने साथ 15 सौ लोगों को डूबा लिया. ये जहाज क्यों और कैसे (Why And How Titanic Sank) डूबा, इसे लेकर आज भी कई तरह की बातें की जाती है. 1997 में बनी मशहूर फिल्म के जरिये इस जहाज की काफी बातें लोगों के सामने लाई गई. लेकिन मनोरंजन के पर्पस से बनी इस फिल्म में दिखाई हर बात सच नहीं है. आज हम आपको इस जहाज से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं.













टाइटैनिक नहीं, जुड़वा बहन डूबी थी- इस हादसे को लेकर एक कहानी जो मशहूर है वो ये कि जो जहाज डूबा वो असल में टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा बहन ओलंपिक थी. कहा जाता है कि इसके मालिकों ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए ये हादसा करवाया गया था. ओलंपिक पहले ही एक हादसे में डैमेज हो गया था. ऐसे में उसे ही डूबा दिया गया ताकि इंशोरेंस के पैसों से नुकसान की भरपाई की जा सके. हालांकि, बाद में डूबा हुआ जहाज टाइटैनिक ही निकला.

महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता- फिल्म में देखा गया कि जब जहाज डूबा तो महिलाओं और बच्चों को बचाने पर फोकस किया गया जबकि असलियत में ऐसा नहीं था. जहाज पर महिलाओं से ज्यादा मर्द थे. जिन लोगों को बचाया गया उसमें महिला और पुरुषों के बीच मात्र 10 का फर्क था. ऐसे में ये कहना कि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई गलत है. मर्द सबसे पहले जहाज से बचकर बाहर निकले थे.

ममी के श्राप से डूबा जहाज- टाइटैनिक के डूबने से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी ये है कि इस जहाज में एक श्रापित ममी को ले जाया जा रहा था. ये ममी जहां जाती है मौत लाती है. इसी ममी के श्राप से ये जहाज डूब गया. लेकिन जहाज के कार्गो लिस्ट में इस ममी का नाम शामिल नहीं था. इसके अलावा इस अनलकी ममी को बाद में ब्रिटिश म्यूजियम में देखा गया.

शराबी कप्तान ने डूबाया जहाज- टाइटैनिक के डूबने से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक़, जहाज के कप्तान स्मिथ ने शराब के नशे में हादसा करवा दिया. कहा गया कि उसने फर्स्ट क्लास के यात्रियों के साथ हादसे से पहले पार्टी की थी. लेकिन बाद में यात्रियों ने कन्फर्म किया कि उसने शराब की एक बूंद नहीं पी थी.

जर्मन बोट ने किया था हमला- ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनिक डूबा नहीं था. उसपर जर्मन सेना ने हमला कर उसे डूबा दिया था. हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तक शुरू नहीं हुआ था. ऐसे में इस बात पर यकीन करना मुश्किल है.

फर्स्ट ऑफिसर ने किया था सुसाइड- फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे डूबते जहाज की वजह से फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्दोच ने खुद को गोली मार ली थी. ऐसा दिखाया गया क्यूंकि बचाए गए कई यात्रियों ने ये बात कंफर्म की थी. हालांकि जांच में पता चला कि जब जहाज से आखिर लाइफ सेविंग बोट को निकाला जा रहा था जब एक लहर के साथ ऑफिसर बह गया था.