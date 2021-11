News18 हिंदी | November 10, 2021, 07:56 IST Pictures: बच्चों के खिलौनों जैसी बनी हैं इमारतें, यहां हर महीने बिकते हैं 200 फ्लैट्स Real Life Lego Town: खूबसूरत शहरों (Beautiful Towns Around The World) की बात करें तो कहीं हरी-भरी वादियों (Green Cities) की वजह से खूबसूरती होती है, तो कहीं बर्फ से ढके पहाड़ शहर की सुंदरता बढ़ा देते हैं. रूस (Russia) के पड़ोसी देश यूक्रेन (Ukraine Has Beautiful Comfort City) में एक शहर ऐसा है, जो अपने रंग-बिरंगे घरों (Colorful Houses) की वजह से बेहद खूबसूरत लगता है. इस शहर की खासियत है, यहां बनी इमारतों की बनावट, जो बिल्कुल बच्चों के लीगो टॉयज़ (Real Life Lego Town) की तरह लगती हैं.

यूक्रेन की राजधानी कीव में ये अनोखा शहर बसा हुआ है. देखने में ये शहर किसी लैंडस्केप पेंटिंग की तरह लगता है, जिसमें चटक रंगों की इमारतें ड्रॉ की गई हैं. देखने में एक बार ये आपको बच्चों के रंग-बिरंगे खिलौनों की याद दिला देगा.

इस शहर में 1950 और 60 के दौर में बने सोवियत टॉवर्स भी हैं, जिनके साथ कंट्रास्ट करती चटक रंगों वाली बिल्डिंग्स बेहद खूबसूरत लगती हैं. ये पूरा शहर किसी डिज़्नीलैंड फिल्म का कोई सीन लगता है.

यहां घरों को डिज़ाइन किया गया है लीगो टॉयज़ की तरह. अलग-अलग रंगों से सजी हुई इमारतें देखकर आप सम्मोहित हो जाएंगे. इस शहर में खूबसूरत रंग पुरानी ग्रे कलर की इमारतों को अलग लुक में ढालने के लिए सजाए गए हैं.

लाल-पीले-हरे-बैंगनी, चटख रंगों से घर की दीवारों से लेकर छतें और दरवाज़े भी रंगे गए हैं. पूरा सीन बच्चों की लीगो बिल्डिंग्स या फिर पॉपुलर बोर्ड गेम मोनोपोली की तरह दिखाई देता है.

इस शहर को डिज़ाइन किया है दमायरो वैसीलीव, एलेक्सैंड्र पोपोव और ओल्गा एल्फिरोवा ने. इन्हें प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुल 11 साल का वक्त लग गया. वे कहते हैं उनके पास ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काफी सीमित बजट था. फिलहाल लीगो टाउन में 20 हज़ार लोग रहते हैं.

LA Times से बात करते हुए वैसीलीव ने बताया कि साधारण मटीरियल और तकनीक का इस्तेमाल करके डिज़ाइनर्स ने क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल किया है. इस पूरे शहर 8,500 फ्लैट्स बनाए गए हैं. Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने यहां 200 फ्लैट्स बिक रहे हैं. (Credit- Instagram/comforttownn)