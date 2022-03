News18 हिंदी | March 16, 2022, 11:15 IST लाख कोशिशों के बाद भी पतली नहीं हो पाई महिला, अब शान से दिखाती है 'तोंद' ! Woman tried hard for six pack : करीना इर्बी (Karina Irby) नाम की इंस्टाग्राम एनफ्लुएंसर (Instagram Influencer) को उनके कर्वी फिगर (Curvy Figured Model) की वजह से जाना जाता है. हालांकि एक वक्त था, जब वे सिक्स पैक ऐब्स (Six Pack Abs) पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं. जब उन्हें उनकी मनचाही बॉडी नहीं मिली तो करीना ने खुद के मोटापे को ही अपनी खूबसूरती का हिस्सा बना लिया.













कौन नहीं चाहता कि वो फिट रहे, लेकिन कुछ लोग फिटनेस का मतलब सिर्फ सिक्स पैक ऐब्स या फिर ज़ीरो फिगर ही समझते हैं. ऐसे ही लोगों को कर्वी इज़ ब्यूटीफुल (Curvy Figured Model) का मैसेज दे रही हैं इंस्टाग्राम एनफ्लुएंसर करीना इर्बी (Karina Irby).

करीना इर्बी (Karina Irby) भी एक वक्त में चाहती थीं कि वो बिकिनी बॉडी हासिल कर लें और बीच पर टू पीस में पिक्चर्स फ्लॉन्ट करें. 32 साल की इंस्टा मॉडल (Instagram Model) ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की. वो बात अलग है कि उन्हें इसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला.

ऑस्ट्रेलियन मॉडल करीना ने आखिरकार बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज दुनिया को देना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लोगों के सामने अपनी तोंद को दिखाते बताया है कि कभी वे इसे देखकर दुखी रहती थीं लेकिन अब ये उन्हें पसंद है.

करीना ने लिखा है कि तोंद को देखकर दूसरे से अपनी तुलना करना और आलोचना करना आसान है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग सेट कर दिया गया है कि पेट फ्लैट ही दिखना चाहिए. हम इसी चक्कर में भूल जाते हैं कि पेट का अहम काम हमें जिंदा रखना है.

वे कहती हैं कि खुद का ध्यान रखने केलिए इंसान को अच्छा सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए . खुश रहने का मतलब सिक्स पैक ऐब्स रखना ही नहीं होता. उन्हें जब खुद सिक्स पैक ऐब्स नहीं मिल पाए तो वे खुश नहीं थीं, लेकिन अब वे अपने कर्व्स पसंद करती हैं.

लोगों को भी अपनी पसंदीदा एनफ्लुएंसर का कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया और उन्होंने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी. ज्यादातर यूजर्स ने लिखा कि ये उनके महिला होने का हिस्सा है. कुछ लोगों ने उन्हें तोंद की वजह से खूबसूरत बताया तो कुछ लोगों ने अपने भी मोटापे के साथ प्यार करने की प्रेरणा हासिल की. (All Photos Credit- Instagram/@karinairby)