News18 Hindi | September 09, 2021, 07:57 IST Pictures: मिलिए दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत दुल्हनों से, सूरत नहीं सीरत से दमकते हैं प्यारे चेहरे Wedding Photoshoot का नाम आते ही आंखों के आगे सजे-धजे परफेक्ट मेक अप (Perfect Bridal Looks) वाले चेहरे नाचने लगते हैं. कभी किसी कमी के साथ दुल्हन को शाइन (Shining Bride) हुए अगर आपने नहीं देखा है, तो इन दुल्हनों की खूबसूरत तस्वीरें (Models with disabilities) आपके लिए हैं, जो बताती हैं कि सुंदरता परफेक्शन में नहीं कमियों के साथ भी दमकती है.

United Kingdom में पहली बार ऐसा ब्राइडल शूट कराया गया, जिसमें दुल्हनें फ्लॉलेस मेकअप में सजकर नहीं आई थीं, बल्कि उनकी कमियां ही उन्हें खूबसूरत बना रही थीं. Wedding Gowns में सजी हुई इन दुल्हनों को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट और संतोष दोनों ही आ जाता है.

The Boutique in Enfield और Models of Diversity चैरिटी की ओर से ये ईवेंट ऑर्गनाइज़ किया गया है. उत्तरी लंदन (North London) के चैरिटी फर्म और ब्राइडल शॉप की ओर से मिलकर कराया गया ये फोटोशूट बिल्कुल अलग है. इसे Still Miracle नाम की फोटोशूट एजेंसी ने किया है.

फोटोशूट में तरह-तरह की दुल्हनों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ को जन्मजात तो कुछ को किसी वजह से शरीर में कमी का शिकार होना पड़ा है. इसमें शामिल एक ब्राइड को जन्मजात विकलांगता की वजह से आंखों से कम दिखाई देता है, पैर जुड़े हुए थे और उनकी उंगलियां नहीं हैं.

एक दुल्हन ऐसी भी है, जिसे एलोपीशिया है. इस बीमारी में महिलाओं की खूबसूरती का अहम हिस्सा माने जाने वाले सुंदर बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और गंजा कर देते हैं. इस दुल्हन का कहना है कि उसे कभी भी नहीं लगा था कि उस जैसी लड़की को ब्राइडल मैगजीन के फोटोशूट में शामिल किया जाएगा.

फोटोशूट में शामिल एक दुल्हन ऐसी भी है, जो व्हीलचेयर पर है. खूबसूरत सफेद गाउन में बैठी हुई इस दुल्हन की व्हीलचेयर पर भी फूल लगे हुए थे. तो वहीं एक दुल्हन को डाउन सिंड्रोम है, जो व्हाइट गाउन में तैयार हुई हैं.

ये फोटोशूट समाज की आंखें खोलने वाला है. इस शूट के ज़रिये कोशिश की जा रही है कि लोग किसी भी तरह की शारीरिक विकलांगता वाली दुल्हनों को कमतर आंकना छोड़ें और उन्हें उतना ही खूबसूरत समझें, जितनी वो वाकई हैं. (All Photo Credit- @ Still Miracle)