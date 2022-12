News18 हिंदी | Last Updated:December 06, 2022, 12:35 IST दुनिया के 10 देश जहां शादी से पहले संबंध बनाने पर है प्रतिबंध, पकड़े जाने पर मारे जाते हैं पत्थर-कोड़े! इंडोनेशिया (Indonesia physical relation before marriage) की संसद जल्द ही एक कानून (Indonesia law for unmarried) पारित करेगी जिसके तहत शादी से पहले लड़का-लड़की के संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ऐसे कानून हैं जिसके तहत शादी से पहले संबंध बाना अपराध माना जाता है और यहां बेहद सख्त सजा दी जाती है. Written by Ashutosh Asthana











इंडोनेशिया (Indonesia physical relation before marriage) की हाल की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि इस देश की संसद जल्द ही एक कानून (Indonesia law for unmarried) पारित करेगी जिसके तहत शादी से पहले लड़का-लड़की के संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. पकड़ जाने पर लोगों को 1 साल की सजा भी हो सकती है. यूं तो अभी तक कानून पास नहीं हुआ है, ऐसे में सजा पर स्पष्टता नहीं है पर इस फैसले ने दुनियाभर के लोगों को हैरान कर दिया. मुस्लिम देश (Muslim countries adultery laws) होने की वजह से यहां ऐसा फैसला लिया गया है पर क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया अकेला ऐसा देश नहीं जहां इस कानून का पालन किया जाएगा? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ऐसे कानून हैं जिसके तहत शादी से पहले संबंध बाना अपराध माना जाता है और यहां बेहद सख्त सजा दी जाती है. रेड नाइजीरिया नेटवर्क वेबसाइट के हवाले से हम आपको 10 ऐसे देशों (10 countries where adultery is crime) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने वाले कतर (Qatar) देश में अविवाहित लोगों के बीच फिज़िकल रिलेशन को गलत माना जाता है. यहां इस्लाम के ज़ीना कानून के तहत शादी से पहले संबंध (Unmarried couple laws in Qatar) या व्यभिचार पर पूरी तरह पाबंदी है. यही नहीं, अविवाहित मां, को भी यहां जेल की सजा हो सकती है. रेड नाइजीरिया वेबसाइट के अनुसार यहां पकड़े जाने पर लोगों को 1 साल तक की जेल हो सकती है. मुस्लिम गुनहगारों को कोड़े से मारने की अतिरिक्त सजा दी जाती है जबकि शादीशुदा मुस्लमानों को पत्थर से मारने की सजा दी जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कतर की ही तरह सऊदी अरब (Saudi Arabia) में भी ज़ीना कानून के तहत अविवाहित लोगों के संबंध बनाने पर बैन लगा हुआ है. आपको बता दें कि इस्लाम में ज़ीना (Zina law) एक इस्लाम का कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यभिचार या अविवाहित लोगों के बीच शारीरिक संबंध. साऊदी अरब में सजा देने की प्रक्रिया में थोड़ी ढिलाई कर दी गई है. यहां अपराध सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का भी होना आवश्यक है. यहां के भी कई इलाकों में कोड़े मारने की प्रथा है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ईरान (Iran) में भी संबंध बनाने के लिए शादी करना जरूरी है और रिलेशन के लिए यही एक मात्र तरीका है. ईरानियन पीनल कोड के तहत अगर दो अविवाहित लोग अगर संबंध बनाते हैं तो सजा के रूप में लड़का-लड़की को 100 कोड़े मारे जाते हैं. वहीं पीनल कोड के अनुच्छेद 83 के हिसाब से व्यभिचार की सजा के रूप में कपल को पत्थरों से मारा जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अफगानिस्तान (Afghanistan) एक इस्लामिक राष्ट्र है तो यहां व्यभिचार और अविवाहित लोगों से संबंध पर प्रतिबंध तो पहले से था मगर तालिबान के कब्जे में आने के बाद इस देश के नियम और भी सख्त हो गए हैं. यहां कपल पर तबतक पत्थर बरसाए जाते हैं जब तक उनकी मौत ना हो जाए! अगस्त 2010 में, अफगानिस्तान के कुंडूज प्रांत में एक अविवाहित जोड़े को पत्थर से मार-मारकर मौत के घाट उतार गिया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पाकिस्तान (Pakistan) के हुदूद अध्यादेश (Hudood Ordinance) के अनुसार व्यभिचार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जा सकती है, हालांकि, अभी तक सिर्फ जेल की सजा ही दी गई है, वहीं अविवाहित लोगों को 5 साल तक की सजा दी जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सोमालिया (Somalia) अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां इस्लामिक कानून का पालन किया जाता है. यहां शरिया कानूनों के तहत अविवाहित लोगों का संबंध बनाना गलत है और उसे पूरी तरह से बैन किया गया है. साल 2008 में एक कम उम्र की महिला को व्यभिचार के अपराध में कोर्ट ने पत्थर मारने की सजा दी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सुडान (Sudan) भी इस्लामिक देश है और यहां शरिया कानून का पालन होता है. व्यभिचार और शादी से पहले संबंध पर यहां प्रतिबंध है. साल 2012 में इंतिसार शरीफ अब्दुल्लाह नाम की एक कम उम्र की महिला पर व्यभिचार का आरोप लगा था जिसके बाद उसे पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

फिलिपीन्स (The Philippines) में भी शादी से पहले फिज़िकल रिलेशन पर बैन लगा है, हालांकि, ये इस्लामिक देश नहीं है. यहां व्यभिचार, शादी से पहले संबंध या लिवइन रिलेशनशिप को अपराध मानते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पिरामिड के लिए दुनियाभर में फेमस मिस्र (Egypt) में भी इस्लामिक कानून का पालन करते हुए शादीशुदा लोगों के अफेयर या अविवाहितों के बीच संबंध को अपराध मानते हैं. साल 2017 में दोहा सलाह नाम की टीवी प्रेजेंटर ने टीवी पर शादी से पहले संबंध पर चर्चा कर ली थी जिसके बाद सजा के रूप में उसे 3 साल की कौद और 43 हजार जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अपनी आधुनिकता के लिए फेमस मलेशिया (Malaysia) में मुसलमान अपने शरिया कानून के हिसाब से ही रहते हैं क्योंकि इसी कानून के अनुसार यहां भी अविवाहित कपल के संबंध बनाने पर प्रतिबंध है, साथ ही व्यभिचार भी यहां अपराध है. पकड़े जाने पर यहां 18 हजार रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)