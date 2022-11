News18 हिंदी | Last Updated:November 17, 2022, 12:54 IST भारत से सबसे सस्ती विदेश यात्रा किन 10 देशों में की जा सकती है? पढ़िए लोगों ने जवाब में क्या बताया हाल ही में सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने सवाल किया कि भारत से सबसे सस्ती विदेश यात्रा किन देशों के लिए हो सकती है. हम उन्हीं 10 देशों (10 cheapest foreign trips from India) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां यात्रा करना सस्ता है. Written by Ashutosh Asthana











विदेश यात्रा पर जाने का शौक तो लगभग हर किसी को होता है. नया देश देखना, नए लोगों से मिलना, उनकी संस्कृति से परिचित होना काफी रोमांचक अनुभव होता है पर खर्च की समस्या लोगों को विदेश जाने से रोक देती है. भारत से यूरोपीय या फिर अमेरिकी देशों में जाने के लिए काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कई देश हैं जहां भारत से जाना बेहद आसान है. हाल ही में सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने सवाल किया कि भारत से सबसे सस्ती विदेश यात्रा किन देशों के लिए हो सकती है. हम उन्हीं 10 देशों (10 cheapest foreign trips from India) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां यात्रा करना सस्ता है. ये सारे जवाब लोगों ने कोरा पर दिए हैं, ऐसे में उनके द्वारा दी गई डिटेल के सही होने की हम पुष्टि नहीं करते. कुछ जवाब साल-दो साल पुराने हैं तो जरूरी नहीं है कि टिकट के दाम या अन्य खर्चे अभी भी उतने ही होंगे. विश्व प्रकाश सिंह, अनिल कुमार यादव, करण आर्या एमपी मदन नाम के लोगों के जवाब सबसे सटीक लग रहे हैं. उन्हीं के उत्तरों के आधार पर हम इन 10 देशों (10 countries for cheap travelling from India) को चुन रहे हैं. (फोटो: Canva)

भारत का पड़ोसी देश नेपाल (Nepal travelling expense) बेहद नजदीक है ऐसें में वहां जाना बेहद आसान है. लोगों ने बताया कि यहां साहसिक खेल और गतिविधियां, प्रकृति भ्रमण, धार्मिक और सांस्कृतिक दौरे, स्थानीय पर्यटन किया जा सकता है. 5-6 दिन के टूर के लिए प्रति व्यक्ति खर्च 25 हजार से 30 हजार आता है. (फोटो: Canva)

एक और देश (Bhutan tour expense) जो भारत के पास ही है. यहां हफ्ते भर के लिए जाने का कम से कम खर्च 28 हजार रुपये तक होता है. यहां घूमने के लिए फुंटशोलिंग, थिम्फू, पुनाखा, ट्रैशीगंग, हा वैली, ट्रोंगसा आदि जैसी जगहें काफी फेमस हैं. (फोटो: Canva)

आज के वक्त में भरतीय पर्यटकों के लिए वियतनाम (Vietnam itinerary) काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां जाना भी सस्ता ही है. कोरा के अनुसार यहां जाने वाले लोग पर्यटन स्थलों का भ्रमण, नौका या नाव परिभ्रमण, स्थानीय बाजार पर्यटन, कैविंग, सांस्कृतिक यात्रा, द्वीप पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आदि कर सकते हैं. यहां घूमने के प्रमुख स्थान हनोई, हा लॉन्ग बे, न्हा ट्रांग, हो ची मिन्ह सिटी, सपा, मेकांग डेल्टा आदि हैं. 1 हफ्ते की यात्रा के हिसाब से यहां जाने वालों को 30 हजार से 40 हजार रुपये तक देना पड़ सकता है. (फोटो: Canva)

राजनैतिक उथल-पुथल के बावजूद इस देश ने अपनी सुंदरता और खूबसूरती को नहीं खोया है. कोरा के अनुसार यहां (Sri Lanka) के बीच और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल काफी मनमोहक हैं. कोलंबो, कैंडी, गल्ले, मटारा, कतारागामा, तिस्सहराम, किरिंदा, सबारागमुवा, पांडुवासुवारा, दंबादेनिया, यापाहुवा कुर्गगला आदि जैसी जगहें यहां घूमने लायक हैं. आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति खर्च 35,000 - 40,000 रुपये है. (फोटो: Canva)

म्यांमार (Myanmar) भी अपनी संस्कृति के मामले में काफी फेमस है. यहां जाने वाले टूरिस्ट हॉट एयर बैलून राइड्स, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन, प्रकृति सैर, स्थानीय खरीदारी और खाद्य पर्यटन का मजा उठा सकते हैं. यांगून, बागान, मंडालय, गोल्डन रॉक पैगोडा, कयांग टोंग, मोनीवा, पुताओ, न्गवे सौंग बीच आदि यहां के फेमस पर्यटन स्थल हैं. यहां भी 6 दिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति खर्च 35,000 - 40,000 रुपये है. (फोटो: Canva)

आपको लगेगा कि हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) बेहद मेहंगा शहर है पर ऐसा नहीं है. यहां आप बजट ट्रैवलिंग आसानी से कर सकते हैं. कोरा पर शेयर किए गए जवाबों के आधार पर यहां धार्मिक पर्यटन, साहसिक खेल, मनोरंजन यात्रा, स्थानीय पर्यटन, स्थानीय खरीदारी, वन्य जीवन पर्यटन आदि का मजा लोग ले सकते हैं और घूमने के लिए लांताऊ द्वीप, मध्य जिला, स्टेनली मार्केट, नाथन रोड, हैप्पी वैली, चेउंग चाऊ द्वीप, साई डूंग आदि काफी फेमस हैं. यहां का 6 दिनों का प्रति व्यक्ति खर्च 40,000 - 50,000 रुपये है. (फोटो: Canva)

युवाओं में थाइलैंड (Thailand) घूमने जाने का क्रेज काफी ज्यादा होता है. यहां जाने वाले लोग लोकल शॉपिंग, फ्लोटिंग मार्केट टूर, एलिफेंट राइड्स, विजिट टेम्पल्स, रिलैक्स ऑन बीचेज, ईट थाई फूड्स का मजा ले सकते हैं. घूमने के लिए प्रमुख शहर- बैंकाक, फुकेट, संतीखिरी, तरुटाओ हैं. 6 दिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति खर्च 40,000 - 50,000 रुपये है. (फोटो: Canva)

भारतीयों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट इंडोनेशिया (Indonesia), बाली और जकार्ता की वजह से फेमस है. हाल ही में पीएम मोदी ने बाली में ही जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लिया था. यहां प्रति व्यक्ति खर्च 45 हजार रुपये तक हो सकता है. (फोटो: Canva)

जी हां, कोरा के अनुसार लोगों ने चीन (China) को भी भारत से यात्रा करने वाले सस्ते देशों में शामिल किया है. यहां यात्रा करने के लिए बीजिंग, Xuchang, झेंग्झौ, चूंगचींग, वुहान, लुज़ी, मकाऊ जैसे शहर काफी फेमस हैं और अनुमानित खर्च प्रति व्यक्ति 45 हजार से 50 हजार रुपये तक है. (फोटो: Canva)

मिस्र- ईजिप्ट यानी मिस्र (Egypt) बेहद प्राचीन शहर है और यहां घूमने के लिए गीजा के पिरामिड हैं. इसके अलावा, स्थानीय बाजार आदि को भी यहां घूमा जा सकता है. 6 दिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति खर्च 50 हजार रुपये तक हो सकता है. (फोटो: Canva)