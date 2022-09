News18 हिंदी | September 16, 2022, 09:02 IST 10 तस्वीरें जिनको पोस्ट करने से पहले लोगों ने नहीं की बैकग्राउंड की जांच! अब होना पड़ रहा है शर्मिंदा आज हम आपको इंटरनेट पर वायरल (most embarrassing viral photos) होने वाली ऐसी फोटोज दिखाएंगे जो यूं तो काफी पुरानी हैं मगर आज तक वो वायरल हो रही हैं. इन अजीबोगरीब फोटोज (weird photos on internet) को देखकर जितना इसमें नजर आने वाले लोग शर्मिंदा हुए होंगे, उतना ही आप भी हो जाएंगे. इन तस्वीरों के बारे में बताने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वायरल फोटोज हैं, इसलिए न्यूज18 हिन्दी इनके सही होने का दावा नहीं करता. Written by Ashutosh Asthana











सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले चीजों की कम से कम 10 बार देख लेना जरूरी होता है क्योंकि लोग अक्सर बड़े ही गौर से सोशल मीडिया पर मौजूद चीजें देखते हैं. ऐसे में कई बार सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्राइवेट फोटोज (Private photos on social media) का मजाक बन जाता है और लोगों को हमेशा के लिए शर्मिंदा (10 embarrassing photos on internet) होना पड़ जाता है. आज हम आपको इंटरनेट पर वायरल (most embarrassing viral photos) होने वाली ऐसी ही कुछ फोटोज दिखाएंगे जो यूं तो काफी पुरानी हैं मगर आज तक वो वायरल हो रही हैं और लोगों को हंसा रही हैं क्योंकि इन्हें पोस्ट करने वालों ने भूल से अपने बैकग्राउंड को देखा ही नहीं और तस्वीरें पोस्ट कर दीं. इन तस्वीरों के बारे में बताने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वायरल फोटोज हैं, इसलिए न्यूज18 हिन्दी इनके सही होने का दावा नहीं करता. इन दो तस्वीरों को ही देख लीजिए, इसमें महिला अपनी ग्लैमरस फोटो पोस्ट क्लिक कर रही है मगर उसने देखा ही नहीं कि पीछे कुत्ते ने फोटो बिगाड़ दी. दूसरी तस्वीर में शख्स मछली पकड़ते वक्त फोटो खिंचवा रहा है मगर पीछे छोटा बच्चा अपने ही काम में व्यस्त है. (सभी फोटोज: quora.com से)

ये तस्वीर किसी विदेशी न्यूज चैनल की है. सामने एंकर खबर पढ़ रहा है और पीछे न्यूजरूम दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात ये है कि पीछे बैठा एक शख्स कंप्यूटर पर अश्लील फोटोज देख रहा है.

फैमिली फोटो खिंचवाना लोगों को तो बहुत ही पसंद है. पर इस फैमिली पिक्चर को पालतू कुत्ते ने यादगार बना दिया. आगे लोग पोज दे रहे हैं, और पीछे डॉगी लघुशंका में व्यस्त हैं.

अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना हो तो लोकेशन अच्छी देखी जाती है. इस तस्वीर में लोकेशन तो अच्छी है मगर कपल ने शायद ये नहीं देखा कि पीछे एक शख्स है जो शायद उनकी तस्वीर खराब करने पर तुला हुआ है. ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पीछे मौजूद शख्स अपनी पैंट उतार रहा है.

पढ़ाई के वक्त अक्सर लोग संगीत सुनते हैं. मगर तस्वीर खींचने वाले इस शख्स ने तो हद ही पार कर दी. यूनिवर्सिटी की थिसिस लिखते वक्त कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो साइट खुली है, वो उसके पढ़ाई करने की सच्चाई को खोल देगी.

मां-बेटी की ये फोटो वाकई बड़ी अच्छी है मगर उन्होंने पोस्ट करते वक्त ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे किसी को तोप के गोले की तरह हवा में छोड़ने की तैयारी हो रही है.

तैयार होने के बाद लोग तुरंत अपनी फोटो खिंचवाते हैं मगर ये नहीं ध्यान देते की उनका बैकग्राउंड कैसा है. इस फोटो में पोज देने वाला युवक तो स्मार्ट लग रहा है मगर फोटोग्राफर ये देखना भूल गया कि वो शीशे में नजर आ रहा है.

इस फोटो में शख्स अपनी सेल्फी ले रहा है पर उसने देखा ही नहीं कि पीछे शीशा है जिसमें उसकी परछाई दिखाई दे रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि उसने पैंट नहीं पहनी है.

अब जरा इस फोटो को देखिए. वॉशरूम में सेल्फी लेना कितना शर्मिंदी भरा हो सकता है. महिला ने खुद को तो फोटो खींचते वक्त देखा, मगर बैकग्राउंड में कमोड पर बैठे शख्स को नहीं देखा.

शायद शख्स को महिलाओं की ड्रेस सोशल मीडिया पर बेचनी थी. उसने ड्रेस की फोटो खींची, मगर उसके ठीक बगल में शीशा रखा था जिसमें उसकी भी तस्वीर कैद हो गई. अब उसे देखकर उसके हुलिए के बारे में ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं है.