News18 हिंदी | Last Updated:November 18, 2022, 10:33 IST यात्रा करने में भी लोग देखने लगे राशि! यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले जानिए आपके लिए कौन सा शहर है खास











जो लोग ज्योतिष शास्त्र में यकीन करते हैं वो कोई भी काम करने से पहले अपनी कुंडली, शुभ मुहूर्त, और अपनी राशि के अनुसार सही वक्त जरूर देख लेते हैं. शादी हो या सिर्फ कपड़े खरीदना, लोग दिन देखकर ही करना पसंद करते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर घूमने भी जाते हैं तो अपनी राशि (zodiac sign travelling) देखकर ही, उसके अनुसार जाते हैं. उन्हीं लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास जानकारी. दिसंबर आने वाला है और बहुत से लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर विदेश घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं. विदेश यात्रा में सबसे खास होती है यूरोप ट्रिप (how to plan Europe trip) क्योंकि इसमें एक साथ कई खूबसूरत देशों और उनकी लोकेशन्स का नजारा देखने को मिलता है. अब अगर आप राशि देखकर ही यात्रा करते हैं और यूरोप ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जान लीजिए कि आपकी राशि के अनुसार यूरोप (European cities to visit according to zodiac sign) के किस शहर जाना आपके लिए शुभ होगा. बेस्ट लाइफ न्यूज वेबसाइट की ज्योतिषी लॉरेन एश ने यूरोपीय शहरों को लोगों के राशि के अनुसार विभाजित किया है और बताया है कि सबसे पहले वो किस शहर में जाएं. (फोटो: Canva)

मेष (Aries) राशि वालों में काफी ऊर्जा होती है और उन्हें अपने दिन की शुरुआत जल्दी करना पसंद होता है जिससे वो अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल कर सकें. ऐसे में उनके लिए ऐसे शहर ही सही हैं जहां की जिंदगी जल्दी शुरू हो जाती है और देर तक चलती है. इस वजह से मेष राशि वालों को जर्मनी के म्यूनिक (Munich, Germany) की यात्रा पर जाना चाहिए, जहां कमाल का खाना मिलता है और पार्टीज भी सुबह तक चलती हैं. यहां पर लोग ऑक्टोबरफेस्ट का भी मजा ले सकते हैं. (फोटो: Canva)

वृषभ (Taurus) राशि वालों को बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद नहीं होता. जब वो कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें घर पर आराम करना अच्छा लगता है. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा अनुशासन वाले होते हैं. ऐसे में वो अपनी छुट्टियां और यात्राएं भी उसी स्वभाव के साथ प्लान करते हैं. उन्हें एक शहर से दूसरे शहर फांदना पसंद नहीं होता. वो एक जगह जाते हैं और उसकी संस्कृति और मान्यताओं को गहराई से समझते हैं. ऐसे में वृषभ राशि वालों को आयरलैंड के डब्लिन (Dublin, Ireland) जाना चाहिए जो यूं तो सुस्त सा शहर है पर यहां कई ऐतिहासिक चीजें हैं और शहर की अपनी खास संस्कृति है. (फोटो: Canva)

मिथुन (Gemini) राशि के लोग काफी खुले विचारों के होते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. वो नई जगहों पर और नए लोगों से मिलना चाहते हैं जो उनकी आम जिंदगी में नहीं मिलते. इस वजह से मिथुन राशि वालों को पुर्तगाल की राजधानी लिसबन (Lisbon, Portugal) जाना चाहिए. ये बेहद वाइब्रेंट शहर है और यहां ऐतिहासिक इमारतों से लेकर, खास संस्कृति और कमाल की नाइट लाइफ देखने को मिलती है. (फोटो: Canva)

कर्क (Cancer) राशि वाले यूं तो घर में ही रहना पसंद करते हैं पर उनके अंदर एडवेंचर की एक दबी ललक होती है. वो तभी कहीं जाते हैं जब कंफर्टेबल मेहसूस करें. ऐसे में वो उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां वक्त और एवर्ट देना सही होता है. इस राशि के लोगों के लिए इटली का लेक कोमो (Lake Como, Italy) सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है. यहां उन्हें सन बाथ, सुस्त से दिन, ड्रिंक्स और आल्प्स पर्वत की खूबसूरती देखने को मिल जाएगी. (फोटो: Canva)

सिंह (Leo) राशि वाले हमेशा ऐसे मौके खोजने की तलाश में होते हैं जिससे वो लोगों की नजरों में ज्यादा आएं और आकर्षण का केंद्र बन सकें. लिंह राशि वाले अपने हिसाब से ही बेबाक शहर की तलाश करते हैं तो ऐसे में फ्रांस का पैरिस (Paris, France) उन्हें निराश नहीं करेगा. इतिहास, कला, कल्चर और फैशन के मामले में इस शहर का कोई तोड़ ही नहीं है. (फोटो: Canva)

कन्या (Virgo) राशि के लोग जब ट्रिप प्लान करते हैं तो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं और बेहद व्यवस्थित होते हैं. वो ट्रिप की छोटी से छोटी डीटेल के बारे में ध्यान रखते हैं. ऐसे लोगों के लिए स्वीडन का स्टॉकहोम (Stockholm, Sweden) सबसे उपयुक्त शहर है क्योंकि यहां ऐतिहासिक चीजों के अलावा कई बार, रेस्टोरेंट और कैफे हैं जो आपको ठहर कर सोचने और फिर से प्लैन करने का मौका देते हैं. (फोटो: Canva)

तुला (Libra) राशि वाले खूबसूरती के मुरीद होते हैं. ये राशि प्रेम से जुड़ी मानी जाती है ऐसे में इस राशि के लोगों को अपने पार्टनर के साथ इटली के रोम (Rome, Italy) जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहां का इतिहास, कल्चर, खाना और खूबसूरती लोगों के मन में प्यार को हजारा गुना बढ़ा सकती है. (फोटो: Canva)

वृश्चिक (Scorpio) राशि वालों को अजीबोगरीब जगहों पर जाना पसंद आता है. वो लीक से हटकर चलना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनकी यात्राओं में रोमांच और उत्साह बना रहे इसलिए इन लोगों को ऐसी जगह पर जाना नहीं पसंद होता जहां भीड़भाड़ हो और सब जा रहे हैं. वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेन का (Palma de Mallorca, Spain) सबसे अच्छी जगह है क्योंकि ये काफी शांत है और एडवेंचर से भरा है. (फोटो: Canva)

धनु (Sagittarius) राशि वाले सारी राशियों में सबसे ज्यादा एडवेंचरस माने जाते हैं. इनके लिए अच्छे वक्त का मतलब होता है कि नई जगहों पर जाना और नए दोस्त बनाना. इस वजह से ये लोग ऑफबीट जगहों पर जाना पसंद करते हैं. तुर्की का इस्तानबुल (Istanbul, Turkey) इसी वजह से खास है. हिस्ट्री और नाइट लाइफ काफी अनोखी है इसलिए यहां जाना भी अनोखा अनुभव देगा. ये देश आधा एशिया में आता है जबकि आधा यूरोप में. (फोटो: Canva)

मकर (Capricorn) राशि वालों को जगहें कम ही पसंद आती हैं, ऐसे में उन्हें बहुत से शहर इंप्रेस नहीं करते. उनके दिमाग में मनोरंजन के कई आइडिया होते हैं और जरूरी नहीं कि वो सभी उन्हें एक जगह पर मिल जाएं. इस वजह से सिप्रस के निकोसिया (Nicosia, Cyprus) जाना इनके लिए सबसे खास होगा क्योंकि यहां मॉडर्न और प्राचीन दुनिया का मिलन होता लगता है. (फोटो: Canva)

कुम्भ (Aquarius) राशि के लोग कुछ भी आसानी से नहीं मानते हैं. इसलिए वो जब कहीं घूमने भी जाते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा भरी होती है और वो शहरों को अंदर तक अनुभव करना चाहते हैं. यही कारण है कि राशियों में कुम्भ सबसे ज्यादा विद्रोही राशि होती है. इनके लिए नीदरलैंड्स का एम्सटरडैम (Amsterdam, Netherlands) शहर बेहद खास है क्योंकि यहां खुले विचारों के लोग रहते हैं और कल्चर भी काफी खुले स्वभाव का है. इस शहर की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है. (फोटो: Canva)

मीन (Pisces) राशि वालों को समय और मौके के साथ चलना पसंद है. इसलिए ये लोग खुद को यात्रा करने के दौरान सबसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं. इन लोगों को हर दिन कुछ अलग और अनोखा करने में मजा आता है. ऐसे लोगों के लिए ग्रीस का एथेन्स (Athens, Greece) शहर सबसे अच्छा साबित होगा. इस शहर का इतिहास काफी पुराना है और कई खूबसूरत बीच भी मौजूद हैं. (फोटो: Canva)