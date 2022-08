News18 हिंदी | August 22, 2022, 10:49 IST 300 करोड़ बार धड़कता है दिल, फेफड़ों के साइज में होता है फर्क! जानें इंसानी शरीर से जुड़े 15 अनोखे फैक्ट्स आज हम आपको इंसानी शरीर से जुड़े 15 चौंकाने वाले फैक्ट्स (15 amazing facts about human body) बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा. Written by Ashutosh Asthana











इंसानी शरीर (Facts about human body) बड़ा ही विचित्र है. अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये किसी मशीन की तरह पेचीदा है जिसमें छोटे-बड़े कई पार्ट हैं और अगर इंसान शरीर की देखभाल ना करे तो मशीन की तरह वो खराब हो जाते हैं. आज हम आपको इंसानी शरीर से जुड़े 15 चौंकाने वाले फैक्ट्स (15 amazing facts about human body) बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा. नेशनल जियोग्राफिक वेबसाइट के सौजन्य से इन फैक्ट्स को जुटाया गया है. (सभी फोटोज़: Canva)

आपके मुंह में हर दिन बनती है 1 लीटर लार (saliva in mouth).

कई बार आपका दिमाग जागने की तुलना में सोते वक्त ज्याद एक्टिव रहता है.

अगर इंसानी शरीर की सारी धमनियों (Blood vessels length) को जोड़ दिया जाए तो उससे धरती को चार बार घेरा जा सकता है.

'मसल' शब्द का निर्माण लैटिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है 'छोटा चूहा'. प्राचीन रोमन लोगों को बाइसेप्स चूहे जैसे ही लगते थे, इसलिए वो उन्हें मसल कहने लगे.

नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार शरीर से बहुत धीमी मात्रा में रोशनी (Light from body) निकलती है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकतीं.

आम आदमी की नाभी में बैक्टीरिया (Bacteria in belly button) की 67 अलग-अलग प्रजातियां होती हैं.

आप हर साल 4 किलो स्किन सेल खोते हैं, यानी हर साल इतनी स्किन सेल नष्ट होती हैं और नई बनती हैं.

1 महीने के होने के बाद ही नवजात बच्चों की आंखों से आंसू (tears in new born baby eyes) निकलते हैं.

हमारी नसों में जानकारी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है.

इंसान का दिल (heartbeat in whole life span) उसकी पूरी जिंदगी में 300 करोड़ बार से ज्यादा धड़कता है.

इंसान का बायां फेफड़ा, दाएं से 10 फीसदी छोटा है.

इंसानी दांत शार्क के दांत (Human teeth are as strong as shark teeth) की तरह मजबूत होता है.

वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसान की नाक अरबों तरह की गंध को महक सकती है.

इंसान ही सिर्फ प्रकृति के बनाए ऐसे जीव हैं जो ब्लश (Blush) यानी शर्माकर मुस्कुरा सकते हैं.

आपके शरीर का 8 फीसदी वजन खून (blood weight) का है.