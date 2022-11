News18 हिंदी | Last Updated:November 05, 2022, 12:30 IST 16 साल की 'युवती' के लुक्स से प्रभावित हो जाते हैं युवक, सच पता चलते ही उड़ जाते हैं होश! फोटोज वायरल जापान की एक 16 साल की 'युवती' (16 year old Japanese girl reality) भी मेकअप करने के बाद बेहद खूबसूरत लगती है और उससे युवक प्रभावित होते हैं पर जब उसका सच सबको पता चलता है तो वो दंग हो जाते हैं. Written by Ashutosh Asthana











दुनिया में हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, यही चाहता है कि वो सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लगे और उसके लुक्स से लोग प्रभावित हो जाएं. इसके लिए लोग अपने लुक्स पर काफी ध्यान देते हैं और मेकअप के साथ-साथ फेस ट्रीटमेंट भी करवाते रहते हैं. जापान की एक 16 साल की 'युवती' (16 year old Japanese girl reality) भी मेकअप करने के बाद बेहद खूबसूरत लगती है और उससे युवक प्रभावित होते हैं पर जब उसका सच सबको पता चलता है तो वो दंग हो जाते हैं. अब इस 'युवती' की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. (फोटो: mych.o0/Instagram)

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जापान के टोक्यो में एक इलाका है जिसका नाम है अकिहाबारा (Akihabara, Tokyo, Japan). इस जगह पर एक बेहद अनोखा मेड कैफे (Maid Cafe) है जिसका नाम न्यूटाइप (Newtype cafe) है. कैफे की खासियत ये है कि यहां जितने भी वेटर हैं, वो सारे पुरुष हैं पर वो महिलाओं (male waiters convert to female in cafe) की तरह तैयार हो कर खाना सर्व करते हैं. शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस 'युवती' की हम बात कर रहे हैं, वो लोगों को क्यों हैरान करती है! (फोटो: mych.o0/Instagram)

अगर आप नहीं सझे तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं. दरअसल, 16 साल की मायुटामू (Mayutamu) इसी मेड कैफे में काम करते हैं और वो असल में एक युवक (16 year old boy looks like girl) हैं. वो इस कैफे के सबसे फेमस वेटर हैं क्योंकि मेकअप करने के बाद वो हूबहू लड़की लगते हैं और किसी के लिए भी ये बता पाना नामुमकिन होता है कि वो पुरुष हैं. कारण ये है कि मायुटामू का चेहरा काफी हद तक लड़कियों जैसा है. (फोटो: mych.o0/Instagram)

उनका कद 5 फीट 5 इंच है और वजन सिर्फ 48 किलो है. इस कारण से उनका फिगर भी लड़कियों जैसा ही है. चेहरे की बनावट और नैन-नक्श भी लड़कियों जैसे हैं जिसके चलते उनको लोग युवती समझने की ही भूल कर लेते हैं. (फोटो: mych.o0/Instagram)

न्यू टाइप कैफे जापान का पहला क्रॉस-ड्रेसिंग मेड कैफे है. इसकी एंट्रेस फीस 1 घंटे के लिए 800 रुपये है जिसके बाद मेहमानों को फ्री ड्रिंक मिलती है. अगर किसी को मेड्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना है तो वो 160 रुपये एक्स्ट्रा देकर अपने स्टे को 1 घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं. (फोटो: mych.o0/Instagram)

हाल ही में मायुटामू की सफलता बॉर्डर पार कर गई जब उनकी फोटोज थाइलैंड के सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी. इंस्टाग्राम पर उन्हें 8 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और ट्विटर पर उनके 38 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. (फोटो: mych.o0/Instagram)