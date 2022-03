News18 हिंदी | March 05, 2022, 09:10 IST महिला को देखकर सही उम्र का पता नहीं लगा पाते लोग, 18 साल छोटे मर्दों के साथ करती है डेटिंग एशली डिस्टेफनो (Ashley Distefano) टिकटॉक पर काफी सक्रीय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर भी काफी फॉलोअर्स हैं. रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला जिसके बाद लोग उनसे स्किन केयर टिप्स (Skin care tips) पूछने लगे.













दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर उनकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल होता है. कुछ अपनी कद-काठी के कारण तो कुछ अपनी त्वचा के कारण उम्र में छोटे लगते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक महिला (American woman looks younger than real age) के साथ भी है जिसके देखकर लोग धोखा खा जाते हैं और इसका फायदा उसे डेटिंग (Woman dates young men) में मिलता है. इस तरह वो कम उम्र के पुरुषों को डेट करने में सफल रहती है. (सभी फोटोज: Instagram/@adistefano727)

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एशली डिस्टेफनो (Ashley Distefano) टिकटॉक पर काफी सक्रीय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर भी काफी फॉलोअर्स हैं. रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला जिसके बाद लोग उनसे स्किन केयर टिप्स (Skin care tips) पूछने लगे. हाल ही में उन्होंने कार की सीट पर बैठकर एक मजेदार वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे अपनी उम्र के हिसाब से लगती ही नहीं हैं.

अब सवाल ये उठता है कि एशली की असल उम्र क्या है. आपको बता दें कि एशली 38 साल की हैं. यही एक बात उनके सोशल मीडिया फैंस को हैरान करती है. एक दूसरे वीडियो में एशली ने बताया कि कैसे वो अपने से छोटी उम्र के मर्दों के साथ डेटिंग करने में कामयाब हो जाती हैं क्योंकि वो उन्हें उनके ही उम्र का समझते हैं.

एशली ने कहा कि वो कई बार 20 साल या उससे कुछ ज्यादा उम्र के युवकों के साथ भी डेटिंग करती हैं. उन्होंने कहा कि अब उन्हें उनके उम्र के मर्दों के साथ डेट करना पसंद नहीं है क्योंकि वो उन्हें आकर्षक नहीं लगते हैं.

एशली ने अपनी खूबसूरती (How to take care of skin) का राज खोलते हुए बताया कि वो पिछले 11 सालों से ब्यूटीशियन के तौर पर मेडिकल स्पा में काम करती हैं. इसलिए वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान देती हैं. अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए वो विटामिन सी, ट्रेटिनॉइन, ग्लाइकॉलिक, हाइल्यूरॉनिक एसिड, हाइड्रोक्युनॉन, सन्सक्रीम आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं.

उन्होंने बताया कि वो अक्सर फेशियल करवाती रहती हैं. साथ ही सूरज की रोशनी से स्किन (skin care routine) पर असर को बचाने के लिए वो इंटेंस पल्स लाइट का भी प्रयोग करती हैं. उन्होंने दूसरी महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि वो सिगरेट नहीं पीतीं, एक्सरसाइज करती हैं, ज्यादा पानी पीती हैं और प्लांट बेस्ड डाइट को ही फॉलो करती हैं.