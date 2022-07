News18 हिंदी | July 30, 2022, 15:16 IST आम आदमी के जीवन से जुड़ी ये 4 चीजें थी नाकामी का नतीजा, आविष्कार से बदल गई दुनिया! क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी आविष्कार (Inventions done by mistake) हुए हैं जो असल में कामयाबी मिलने के कारण नहीं बने बल्कि नाकामयाबी के कारण विकसित हुए हैं. इन चीजों के आविष्कार (Inventions result of faliure) के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल गई और ये बड़ी सफलता साबित हुए. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 5

जब से मानव विकास की ओर आगे बढ़ा, उसने ऐसे-ऐसे आविष्कार किए जो आज के वक्त में हमारी रोजमर्रा की चीजों का हिस्सा बन गए हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी आविष्कार (Inventions done by mistake) हुए हैं जो असल में कामयाबी मिलने के कारण नहीं बने बल्कि नाकामयाबी के कारण विकसित हुए हैं. इन चीजों के आविष्कार (Inventions result of faliure) के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल गई और ये बड़ी सफलता साबित हुए.

2 / 5

आज के वक्त में कंप्यूटर काफी कॉमन डिवाइस हो चुकी है जो घरों से लेकर ऑफिस और स्कूल-कॉलेजों तक में उपलब्ध है. मगर क्या आप जानते हैं कि माउस (mouse) बनाने के पीछे सफलता की नहीं बल्कि असफलता की कहानी है. साल 1960 में स्टेनफॉर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले डगलस एंगलबार्ट (Douglas Engelbart) को लगा कि ऐसी डिवाइस बनानी चाहिए जिससे कंप्यूटरों को आसानी से चलाया जा सके. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त का माउस वीडियो गेम के जॉय स्टिक जैसा होता था जो चलाने में काफी मुश्किल होता था. शुरुआत में तो उनके इस डिवाइस, जिसका नाम बग रखा गया था, को काफी सफलता मिली. मगर धीरे-धीरे एंगलबर्ट को फंडिंग मिलना बंद हो गई और उनका साथ हर कोई छोड़कर चला गया. तब स्टीव जॉब्स आगे आए जो एप्पल कंपनी के मालिक थे. उन्हें ये आविष्कार अच्छा लगा. तब उन्होंने इस एप्पल के साथ जोड़कर लोगों के घर-घर तक पहुंचाया. (फोटो: Twitter/@historyspan)

3 / 5

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बुलेटप्रूफ जैकेट (bulletproof jacket) भी भी इसी तरह का एक आविष्कार है जो नाकामी का नतीजा है. आपको बता दें कि इन जैकेट्स में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को बनाने का श्रेय जाता है स्टेफ़नी कोवलेक (Stephanie Kovalek) को. वो एक रसायशास्त्री थीं जिन्होंने केवलर के नाम के एक पदार्थ का आविष्कार किया जो स्टील से ज्यादा मजबूत था और फाइबरग्लास से भी ज्यादा हल्का था. आज के वक्त में ये पदार्थ बुलेटप्रूफ जैकेट, टायर, स्पेस सूट आदि बनाने में काम आता है. मगर जब उन्होंने पदार्थ का आविष्कार किया तो उनके दोस्तों ने इसे बनाने की प्रक्रिया में उनकी मदद नहीं की. पदार्थ को मशीन में घुमाना था जिससे उसकी गुणवत्ता को देखा जा सके मगर स्टेफनी के दोस्तों ने अपनी मशीन में चलाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा था कि इसके कारण मशीन ना खराब हो जाए. (फोटो: Canva)

4 / 5

आज के वक्त में जब एआर और वीआर का जमाना है. ये ऐसी तकनीकें हैं जो इंसान के सिनेमा का अनुभव और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं. इस तकनीक में वीडियो हेडसेट का काफी प्रयोग होता है जो 3डी (3d video headset) अनुभव को सुधारता है. मगर क्या आप जानते हैं कि इसका भी आविष्कार नाकामयाबी के बाद हुआ था. साल 1957 में मॉर्टन हेलिग (Morton Heilig) ने सेंसोरामा नाम की डिवाइस बनाई जो फिल्म के सीन के हिसाब से इफेक्ट देती थी. आज के वक्त में ये मशीनें सिनेमा हॉल में कॉमन हो गई हैं. इसमें अगर सीन में लड़ाई या बारिश दिखती है तो इस मशीन में भी हल्का पानी गिरने लगता है और सीटे हिलने लगती है जिससे लोगों को असल अनुभव हो सके. मॉर्टन ने भी ऐसी ही डिवाइस बनाई है और फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को बेचना चाहा मगर फोर्ड को कोई रुचि नहीं हुई. बाद में ये मशीन मॉर्टन के घर पर ही पड़े-पड़े खराब हो गई. इसके बाद उन्होंने 3डी वीडियो हेडसेट बनाया जिसका उन्होंने पेटेंट दर्ज करवाया. आज के वक्त में ये मशीनें काफी कॉमन हो गईं हैं मगर लोग कम ही जानते हैं कि मॉर्टन ने इसका आविष्कार किया था. (फोटो: Canva)

5 / 5

पेसमेकर- बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेसमेकर (pacemaker) बनाने वाले विल्सन ग्रेटबेच (Wilson Greatbatch) ने गलती से इस डिवाइस का आविष्कार कर दिया था. वो सिर्फ दिल की धड़कनें सुनने वाली डिवाइस बनाना चाहते था. उनका मकसद था ऐसी डिवाइस बनाना जिससे दिल की तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सके मगर उनकी गलती के कारण इस डिवाइस से तरंगें निकलकर दिल को मिलने लगीं. इस तरह उन्होंने गलती से पेसमेकर का आविष्कार कर दिया और दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचा ली. (फोटो: Canva)