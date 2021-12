News18 हिंदी | December 10, 2021, 17:03 IST चेंजिंग रूम के खुफिया कैमरे को खोज निकालना होगा आसान, जानें 5 बेहद अनोखे तरीके! आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों (5 Ways to Find Hidden Camera in Dressing Room) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर के आप किसी भी कमरे या चेंजिंग रूम में लगे खुफिया कैमरे (Hidden Camera in Ladies Room) का आसानी से पता लगा सकते हैं. ये सारे ही तरीके पुरुष हों या महिलाएं, सभी के लिए जानना जरूरी हैं. ये तमाम तरीके इतने आसान हैं कि कोई भी इनको फॉलो कर सकता है. सबसे जरूरी हो कि जिस भी रूम में आप कपड़े बदलने जाएं उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें.













लोग अक्सर जब कपड़े खरीदने मॉल में जाते हैं तो सही फिटिंग की जांच करने के लिए उन्हें नापते जरूर हैं. इस कारण से दुकानों में चेंजिंग रूम बनाए जाते हैं. मगर कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरों (Hidden Camera in Changing Room) का पता लगा है. अक्सर घटिया मानसिकता के लोग महिलाओं को बदनाम करने के लिए उनके कपड़े बदलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और या तो उसे वायरल कर देते हैं या फिर महिलाओं को उसी के जरिए ब्लैकमेल करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों (5 Ways to Find Hidden Camera in Dressing Room) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर के आप किसी भी कमरे या चेंजिंग रूम में लगे खुफिया कैमरे (Hidden Camera in Ladies Room) का आसानी से पता लगा सकते हैं. ये सारे ही तरीके पुरुष हों या महिलाएं, सभी के लिए जानना जरूरी हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सबसे पहले, सबसे आसान तरीका! जब आप किसी भी अंजान कमरे या चेंजिंग रूम में जाएं तो उसके एक-एक कोने की अच्छे से जांच कर लें. अक्सर कमरे या ड्रेंसिंग रूम के कोनों में या ऐसी जगहों पर ये कैमरे फिट किये जाते हैं जहां आमतौर पर लोगों की नजर नहीं पड़ती है. अगर कोई ऐसा तार नजर आए जो किसी भी उपकरण का ना लग रहा हो तो आपको उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कई बार लोग खुफिया कैमरों को तार की मदद से नहीं, वाईफाई (Hidden Camera Connected with WiFi) की मदद से कनेक्ट करते हैं. इसलिए ऐसे कमरों में जाने से पहले आपके फोन में कुए ऐसे एप्स मौजूद होने चाहिए जो आपको ये बता देते हैं कि किसी नेटवर्क पर कितने डिवाइस जुड़े हुए हैं. उसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि क्या कोई कैमरा भी उससे जुड़ा है या नहीं. अगर आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको हिडेन कैमरा ढूंढ निकालने वाले कई एप्स मिल जाएंगे. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आमतौर पर लोग शीशे के पीछे खुफिया कैमरे छिपा (Hidden Camera Behind Mirrors) देते हैं. इसलिए अगर मुमकिन हो तो चेंजिंग रूम की लाइट बंद कर के शीशे पर फ्लैश लाइट जलाएं. अगर वो नॉर्मल शीशा होगा तो लाइट चमकेगी लेकिन अगर शीशे के उस पार कुछ मौजूद होगा को अंधेरे में फ्लैश के सहारे वो आसानी से दिख जाएगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अगर आपने ट्रेन के एसी कोच में ट्रैवेल किया होगा तो जानते होंगे कि रात में जब ट्रेन के कोच में लाइट जली रहती है और बाहर अंधेरा होता है तब लोग कांच के बिल्कुल नजदीक जाकर हाथों से लाइट छुपाकर बाहर देखने की कोशिश करते हैं. ये तब किया जाता है जब 2-वे मिरर लगे हों यानी 2 शीशे एक साथ. इसलिए चेंजिंग रूम में भी ऐसा करने से अगर शीशे के पीछे कुछ होगा तो वो नजर आ जाएगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ये सबसे कॉमन मगर सबसे कारगर तरीका है. शीशे को अपनी उंगरी से छूने (Put Finger on Mirror) पर अगर आपको आपकी उंगरी की परछाई और आपकी उंगली के बीच गैप या खाली जगह नजर आए तो समझ जाइए कि शीशा नॉर्मल है, उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर बीच में कोई स्पेस ना दिखे तो उस शीशे की दूसरी तरफ जरूर कुछ है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)