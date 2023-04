ना ही दुनिया का पता, ना ही शहरीकरण का प्रभाव! ये हैं दुनिया की 5 सबसे अलग-थलग रहने वाली जनजातियां

1 6

जैसे-जैसे इंसान ने आधुनिकीकरण का दामन थामा, वैसे-वैसे उसने जंगलों से लेकर अन्य प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर दिया. इंसान अक्सर शहरीकरण के चक्कर में भूल जाता है कि गांव या वनवासी भी इंसान हीं हैं और उन्हें अपने अनुसार जीने का हक है. शहरीकरण ने गांवों को भी शहर बना दिया और वहां रहने वाले लोग भी शहर के ही हो गए पर दुनिया में कुछ ऐसी जनजातियां (Weird tribes around the world) भी हैं, जिन्होंने खुद को शहरीकरण और आधुनिकता से दूर रखा. इस वजह से उनके रीति-रिवाज बचे हैं, पर वो दुनिया से पूरी तरह कटे हैं. उन्हें ना ही सरहदों का पता है और ना ही उन्हें ये मालूम है कि आधुनिक इंसान कैसे रहता है. आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे अलग-थलग रहने वाली जनजातियों (5 of the Most Isolated People on Earth) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)