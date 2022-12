सबसे पुराने से लेकर सबसे जहरीले पेड़ तक, ये हैं दुनिया के अनोखे वृक्ष! चौथे की ऊंचाई के आगे छोटी हैं इमारतें

News18 हिंदी | Last Updated:December 27, 2022, 11:22 IST सबसे पुराने से लेकर सबसे जहरीले पेड़ तक, ये हैं दुनिया के अनोखे वृक्ष! चौथे की ऊंचाई के आगे छोटी हैं इमारतें आज हम ऐसे ही 5 बेहद अनोखे पेड़ों (5 most weird trees in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. इनमें कोई बेहद जहरीला है तो कोई इतना ऊंचा कि उनकी ऊंचाई के आगे कई इमारतें छोटी लगेंगी. Written by Ashutosh Asthana









प्रकृति कितनी अजीबोगरीब है इसका अंदाजा तभी लगता है जब आप उससे सीधे तौर पर जुड़ते हैं. कई बार हमें उसके अनोखेपन के बारे में पता ही नहीं चलता. पेड़-पौधों को ही ले लीजिए. दुनिया में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़-पौधे हैं. सब किसी न किसी मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं. आज हम ऐसे ही 5 बेहद अनोखे पेड़ों (5 most weird trees in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. इनमें कोई बेहद जहरीला है तो कोई इतना ऊंचा कि उनकी ऊंचाई के आगे कई इमारतें छोटी लगेंगी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

दुनिया का सबसे पुराना पेड़ (Oldest tree in the world) कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन में मौजूद है. साल 2013 तक Methuselah नाम के पेड़ को सबसे पुराना माना जाता था. ये एक ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन (Pinus longaeva) पेड़ है जिसकी उम्र 4800 साल है. पर कुछ वक्त बाद ही शोधकर्ताओं ने उसी इलाके में एक दूसरे पेड़ का पता लगाया जो Pinus longaeva ही था. इसकी उम्र निकली 5,062 साल और इस तरह ये बन गया दुनिया का सबसे पुराना पेड़. (फोटो: Canva)

आपको लगता होगा कि पेड़ फल देते हैं, पत्तियां देते हैं, लकड़ियां देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ऑक्सीजन देते हैं तो वो हमारी जिंदगी के रक्षक हैं, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जो इतना जहरीला (Most poisonous tree in the world) है कि अगर भूल से भी आप उसके पास चले गए और उसके फल को खा लिया तो आपकी मौत निश्चित है. मंचनील पेड़ (Hippomane mancinella) साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में, कैरिबियन देशों में और फ्लोरिडा में पाए जाते हैं. पेड़ के सेब जैसे फल होते हैं जिन्हें सिर्फ खाने से ही नहीं, छुने से भी शरीर पर फफोले पड़ सकते हैं. ज्यादा मात्रा में खाने से मौत भी हो सकती है. (फोटो: Canva)

दुनिया के सबसे छोटे पेड़ (smallest tree in the world) का नाम ड्वार्फ विलो (dwarf willow) है. उत्तरी एटलांटिक ओशन के तट पर मौजूद जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं. ये सिर्फ 1 से 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं. छोटे होने के कारण ये बर्फीली हवाओं से बच जाते हैं. इनकी चौड़ाई 0.3 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है जिसके कारण इन्हें ज्यादा धूप मिल जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Twitter/sjbiologist)

कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे लंबा पेड़ (tallest tree in the world) है जिसका नाम है हायपरियन (Hyperion). इस पेड़ की ऊंचाई है 380 फीट. इसके सामने इंसान खड़ा होता है तो घास की तरह तिनके जैसा लगता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए इसे बाड़े से घेर दिया गया है और पास जाने वालों को जुर्माने के तौर पर 4 लाख से ज्यादा रुपये चुकाने पड़ सकते हैं या 6 महीनों की जेल हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Twitter/@GreenLifeEn)

पेड़ को काटकर उससे लकड़ियां मिलती हैं जिससे फर्नीचर आदि बनाया जाता है. लकड़ियों की कीमत के मामले में दुनिया में कई ऐसे पेड़ हैं जो काफी कीमती (Most expensive tree in the world) हैं. इनमें नंबर-1 के स्थान पर है Sequoia. नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक में ये पेड़ पाए जाते हैं. इस पेड़ के 1 क्यूबिक मीटर की लकड़ी की कीमत 1 लाख रुपयों से ज्यादा है. (फोटो: Canva)