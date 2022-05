News18 हिंदी | May 27, 2022, 12:30 IST किसी ने मांगा शाही भोजन तो किसी ने सिर्फ आइसक्रीम, अपराधियों ने मौत की सजा से पहले खाया था ये खाना आज हम आपको 5 ऐसे अपराधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मरने से पहले अजीबोगरीब चीजें खाने (5 Weirdest Last Meal Requests On Death Row) के लिए मांगी थीं. Written by Ashutosh Asthana











दुनियाभर में खूंखार अपराधियों को मौत की सजा सालों पहले से दी जा रही है. हालांकि, कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सजा-ए-मौत (Criminals last food before death sentence) को बैन कर दिया है. आपने इस बारे में कभी न कभी सोचा होगा कि जिन लोगों को मौत की सजा दी जाती है, वो मरने से पहले क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, उनका खाने का मन होता भी होगा या नहीं? आज हम आपको 5 ऐसे अपराधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मरने से पहले अजीबोगरीब चीजें खाने (5 Weirdest Last Meal Requests On Death Row) के लिए मांगी थीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

जेम्स एडवर्ड स्मिथ (James Edward Smith) को मार्च 1983 में हत्या और चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी. उसने मरने से पहले खाने के लिए मिट्टी मांगी थी. मर्डरपीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उसका मानना था कि वो मिट्टी वो अपने शरीर पर लगाना चाहता था जिससे आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाए, ना कि भूत बन जाए. मगर उसकी इस मांग को खारिज कर दिया गया और उसे खाने में दही दी गई. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 1963 में अमेरिका के विक्टर हैरी फेगुएर (Victor Harry Feguer) को हत्या के आरोप में मौत की सजा दी गई थी. अमेरिका के आयओवा राज्य में ये मौत की सजा से जुड़ा आखिरी मामला था. मीडियम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मरने से पहले सिर्फ एक जैतून का फल (Olive) खाने की मांग की थी. उनकी मांग थी कि फल में बीज मौजूद होना चाहिए. वो चाहते थे कि मरने के बाद उनके शरीर से जैतून का पौधा उगे जो शांति का प्रतीक बनेगा. (फोटो: Twitter/@AgentePolilla)

साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुए धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था. इस धमाके में 168 लोगों की मौत हुई थी. मीडियम वेबसाइट की रिपोर्ट केअनुसार धमाके के मुख्य आरोपी टिमॉथी मैकवे (Timothy McVeigh) को खतरनाक इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई थी. तब वो सिर्फ 33 साल का था. उसने मरने से पहले मिंट चॉकलेट चिप्स आइस्क्रीम खाने की मांग की थी जिसे पूरा किया गया था. (फोटो: Twitter/@mrsunshine44)

स्टीवन माइकल वुड्स जूनियर (Steven Michael Woods Jr.) को एक ड्रग डीलर और उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी. साल 2004 में वुड्स, हत्या के आरोपियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहा था. साल 2011 में उसे इंजेक्शन लगाकर मार डाला गया था. उसने खाने में 2 पाउंड बेकन, 4 मीट पिज्जा लार्ज, 4 फ्राइड चिकेन, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, रूट बियर और स्वीट टी के दो-दो ग्लास, दो आइसक्रीम, 5 चिकन फ्राइड स्टीक, बेकन के साथ दो हैमबर्गर, फ्राइज और ढेरों गार्लिक ब्रेड स्टिक. (फोटो: Twitter/@the_memorypage)

रॉनी ली गार्डनर (Ronnie Lee Gardner) को साल 1985 के एक हत्या से जुड़े मामले में दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी. अमेरिका के ऊटा में साल 2010 में उन्हें गोलियों से भूनने की सजा दी गई. उन्होंने अपने आखिरी भोजन के लिए स्टीक, लॉबस्टर टेल, एपल पाय, वनीला आइस्क्रीम खाने के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म देखते हुए खाना खाने की मांग की थी जिसे पूरा किया गया था. (फोटो: Twitter/@twistedhistory)