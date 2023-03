News18 हिंदी | Last Updated:March 24, 2023, 11:30 IST इतिहास की 6 सबसे विचित्र, लेकिन फर्जी चीजें, जिसे सैकड़ों साल तक सच मानती रही दुनिया! क्या आपने भी बचपन में ये सुना है कि फल का बीज खाने से पेट में पेड़ उग जाएगा? इंसानों को ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो पूरी तरह अफवाह हैं मगर लोग उन्हें सच मानते आ रहे हैं. इसी प्रकार, दुनिया में कई ऐसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक चीजें भी हैं जिसे सालों से लोगों ने सच माना है, पर असल में वो पूरी तरह गलत हैं. आज हम आपको ऐसी ही 6 चीजों (6 famous historical things that are fake) के बारे में बताने जा रहे हैं. Written by Ashutosh Asthana









अगर आपको कभी जमीन में धंसा एक मटका मिले जिसमें किसी सामान के टुकड़े पड़े हों तो आपको पहला ख्याल क्या आएगा? आप यही सोचेंगे कि जरूर वो मटका सैकड़ों साल पुराना होगा जिसे उस वक्त के इंसानों ने यहां दबा दिया होगा. पर मुमकिन है कि बाद में आपको ये भी पता चल जाए कि वो सैकड़ों साल नहीं, बल्कि कुछ ही वक्त पहले किसी के द्वारा गाड़ा गया था! ऐसी गलतफहमियां अक्सर लोगों को हो जाती हैं और अगर उसकी जांच ना की जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी सच बन जाती हैं. ऐसी ही कुछ चीजें इतिहास में भी मौजूद हैं जिसे सालों से लोग सच मानते आ रहे थे पर वो झूठ निकलीं. आज हम उन्हीं 6 सबसे विचित्र चीजों (Archaeological Hoaxes of the past) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अक्टूबर 2000 में पाकिस्तान की पुलिस ने एक व्यक्ति को प्राचीन ममी के साथ पकड़ा जिसे वो ब्लैक मार्केट में 90 करोड़ रुपयों में बेचने वाला था. पूछताछ में पता चला कि इरान के एक व्यक्ति को भूकंप के बाद वो मिली थी जिसने उसे दे दी थी. उसने बताया कि वो एक पर्शियन राजुमारी (Persian princess) की ममी है. पाकिस्तानी प्रशासन ने ममी को कराची म्यूजियम में भेज दिया जहां उसकी जांच हुई. जांच में पता चला की वो फर्जी ममी है, मरने वाली महिला की उम्र 21 साल के करीब थी और उसकी मौत 1996 में हुई रही होगी. जांस से पता चला कि वो या तो हत्या का मामला होगा या फिर लाश खोदकर निकालने वाले गिरोह की करतूत है जो अंगों की तस्करी के लिए ऐसा करते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 1838 में वेस्ट वर्जीनिया में एक 2000 साल पुराना टीला था जिसपर कब्रिस्तान बना था. वहां से लोगों को एक सैंड स्टोन मिला जो काफी अनोखा था. उसपर प्राचीन भाषा के कुछ निशान बने हुए थे. कई जानकारों ने अगले कुछ सालों तक उसपर शोध की और अपने अनुसार अलग-अलग मतलब बताए. पर 1870 के वक्त पुरानी चीजों के शौकीन एमसी रीड ने एक लॉ स्टूडेंट, एक दवा के जानकार और एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ मिलकर सिक्के पर एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने सबसे कहा कि वो सिक्के को देखकर ऐसे डिजाइन बनाएं जो ना ही किसी अक्षर से और ना ही किसी सिंबल से मिलते हों. जब उन लोगों ने ऐसा किया तो वो काफी हद तक सिक्के के डिजाइन से मिलने लगा. तब रीड समझ गए कि ये जबरन बनाया हुआ डिजाइन है, और सिक्का नकली है जिसे वहां किसी ने रख दिया है. (फोटो: toptenz)

नवंबर 2000 में जापान में एक खबर फैली जिसने सभी को चौंका दिया. दरअसल, यहां Fujimura Shin’ichi नाम के एक पुरातत्वविद को फर्जी कलाकृतियों पुरातात्विक स्थलों पर गाड़ते हुए देखा गया. इससे ये पता चला कि वो जापान में जगह-जगह जाकर ऐसी चीजें गाड़ रहे हैं जो प्राचीन लगें और उन्हें देखकर एहसास हो कि जापान का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है. उन्होंने 1976 से लेकर 2000 तक 180 आर्टीफैक्ट्स को जगह-जगह छुपाया. उनकी इस हरकत की वजह से जापान के पुरातत्त्व पर यकीन मानना शोधकर्ताओं के लिए मुश्किल हो गया. (फोटो: Facebook/Ancient Lands of the Far East)

5 अप्रैल 1909 को एरिजोना गैजेट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें ये दावा किया गया कि प्राचीन काल में मिस्त्र के लोग अमेरिका तक में रहने पहुंचे थे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने ग्रैंड कैनियन के अंदर कॉलोनी बनाई जिसमें वो रहा करते थे. एसए जॉर्डन और जेई किंकेड नाम के दो पुरातत्वविदों ने ये अजीबोगरीब दावा किया था. हालांकि, उनकी बातों पर अन्य वैज्ञानिकों ने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने उस रिपोर्ट में अपने दावों को सच साबित करने के लिए किसी तरह के सबूत नहीं दिए थे. ना कोई तस्वीर और ना ही किसी तरह के आर्टिफैक्ट को लगाया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने 1915 से 1921 के बीच दावा किया कि उन्हें टेराकोटा से बने योद्धाओं के तीन स्टैच्यू मिले हैं जिसे 5वीं सदी की एट्रुस्कन सभ्यता ने बनाया है. पर म्यूजियम को ये नहीं पता था कि वो नकली मूर्तियां हैं. उन्हें रिकार्डो रिकार्डी और एल्फ्रेडो नाम के दो भाइयों ने बनाया था. उन्होंने आज के हिसाब से इस मूर्ति को 41 करोड़ रुपयों में म्यूजियम को बेचा था. हालांकि, जांच में पता चला कि उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं वो 17वीं शताब्दी से पहले के नहीं लग रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Facebook/Cincinnati Art Museum)

1920 के दौरान अमेरिका के मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव को एक छोटे कद की ममी मिली जिसे माना गया कि वो मिस्त्र की ममी है. 1967 तक लोग ये बात मानते रहे. पर उस साल एक मेडिकल स्टूडेंट ने विभाग से अनुरोध किया कि ममी पर शोध करने के लिए उसे इजाजत मिल जाए. अनुमति मिलने के बाद जब उसने शोध किया तो वो दंग रह गया क्योंकि वो ममी नकली थी. उसे लकड़ी के ऊपर बनाया गया था और उसके पीछे दो अखबारों का इस्तेमाल किया गया था. उनमें से एक जर्मन अखबार था, जबकि दूसरा Milwaukee Daily Journal था जिसपर 1898 तारीख छपी हुई थी. (फोटो: Facebook/Old Capitol Museum)