ये हैं दुनिया की 7 सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहें! यहां आने वाले लोगों को होता है विचित्र एहसास दुनिया के कई देशों में कई ऐसी जगह हैं जो प्राचीन और रहस्यमयी (Ancient mysterious places in the world) हैं और आज भी लोगों को इन जगहों के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. यहां आने वाले लोगों को हमेशा विचित्र एहसास होता है.











आपने भारत में भानगढ़ किले का नाम सुना होगा जो बेहद डरावनी जगह है. आपने दिल्ली का जंतर-मंतर भी देखा होगा जो एक वक्त तक लोगों के लिए रहस्यमयी जगह (Mysterious places in India) थी जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी. दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कई ऐसी जगह हैं जो प्राचीन और रहस्यमयी (Ancient mysterious places in the world) हैं और आज भी लोगों को इन जगहों के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. यहां आने वाले लोगों को हमेशा विचित्र एहसास होता है. (फोटो: Canva)

इंग्लैंड के विल्टशायर (Wiltshire, England) में स्टोनहेंज (Stonehenge) कई शिलाएं हैं जिन्हें जोड़कर दरवाजे जैसी आकृति दी गई है. वैज्ञानिकों को काफी वक्त तक इस अजूबे के बारे में पता ही नहीं था. माना जाता है कि ये शीत काल के अंत में यानी करीब 9000 साल पहले बनाया गया होगा पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे गया होगा. माना जाता है कि ये शिलाएं चांद और सूर्य की दिशा, और उनके रास्ते को तय करने के लिए बनाया गया था. ये एक पूजा स्थल भी था. (फोटो: Canva)

ये तुर्की (Turkey) का एक पुरातात्विक स्थल है. कई जानकारों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना शहर था, हालांकि, इस बात पर जानकारों में मतभेद होते हैं. ब्रिटैनिका वेबसाइट के अनुसार Çatalhöyük का निर्माण 6700 से लेकर 5600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था. (फोटो: Canva)

अमेरिका के ओहियो (Ohio, America) में सर्पेंट माउंड (Serpent Mound) नाम की एक जगह है जो पुरातात्विक स्थल है और बेहद प्राचीन है. यहां सांप जैसी ऊंची मेड़ बनी है जो बेहद विशाल आकार बने हुए हैं. ये 1348 फीट लंबा मेड़ है जो 800 से लेकर 1070 ईसा पूर्व के बीच बना था. जानकारों का कहना है कि इस मेड़ का सिरा गर्मी के वक्त सूर्य की ओर इशारा करता है और अगर इन मेड़ों की सिधाई में लकीर खींची जाए तो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है. (फोटो: Canva)

पेरू के नाज़का रेगिस्तान (Nazca Desert, Peru) में नाज़का लाइन्स (Nazca Lines) सबसे विचित्र पत्थरों की कार्विंग है. ये काफी ज्यादा ऊंचाई से ही नजर आते हैं. लोगों को नहीं पता कि करीब 2000 साल पहले बनी इन लकीरों का क्या अर्थ है. इसमें जानवर और पौधों के निशान बने हैं. (फोटो: Canva)

मालटा का गैंटिजा मंदिर (Ggantija Temples) बेहद खास है. 'Ggant' शब्द का माल्टीज़ भाषा में अर्थ होता है जायंट या विशाल. माना जाता है कि ये मंदिर कई विशाल (temple in Malta) इंसानों ने मिलकर बनाया था. एक मान्यता ये भी है कि इसके निर्माण में एक विशाल महिला भी शामिल थी जिसने एक हाथ में अपने बच्चे को टांगकर दूसरे हाथ से मंदिर का निर्माण किया था. ये मंदिर 3600 से 2500 बीसी के बीच बना था. (फोटो: Canva)

हजारों साल पुरानी ये प्राचीन (ancient place) जगह स्कॉटलैंड (Scotland) में है. Skara Brae इसलिए खास है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे पुराने टॉयलेट पाए जाते हैं. मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि यहां इंसान लंबे वक्त से नहीं रह रहे हैं. सैंकड़ों सालों से धीरे-धीरे कर के वो यहां से जाते रहे. हालांकि, वो अपना सामान यहीं छोड़ गए. ऐसे में कोई नहीं जानता कि वो क्यों चले गए थे. (फोटो: Canva)

तुर्की के कैपाडोसिया (Cappadocia, Turkey) में स्थित डेरिनकुयू (Derinkuyu) जमीन के अंदर बसा घर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर है. एक बार एक शख्स अपने घर को रेनोवेट करवा रहा था. तब उसे दीवार में सुराख करना था. उसी समय उसे एक खुफिया चेंबर मिला जो विशाल भूमिगत शहर का छोटा सा हिस्सा था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें करीब 20,000 लोग एक बार में रह सकते हैं. पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका निर्माण किसने करवाया. माना जता है कि ये जगह युद्ध के लिए ही नहीं, आम दिनों में भी लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी पर इसे बनवाया किसने, इसकी कोई जानकारी नहीं है. (फोटो: Canva)