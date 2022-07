News18 हिंदी | July 23, 2022, 10:51 IST कभी स्मार्ट होने की निशानी थीं ये 7 हेयरस्टाइल्स, आज के दौर में ऐसे बाल कटवाने पर लोग उड़ाने लगेंगे मजाक! आज हम आपको दुनिया की 7 ऐसी ही हेयरस्टाइल्स (7 weird hairstyles in world history) के बारे में बताने जा रहे हैं. जो कभी स्टाइलिश हुआ करती थीं मगर अब अजीबोगरीब (weird hairstyles of past) लगती हैं. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 8

समय के साथ लोगों के कपड़े, स्टाइल, आदि जैसी कई चीजों में बदलवाए आए हैं. अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो पाएंगे कि पुराने वक्त के लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल (hairstyles for men and women) और बालों का स्टाइल काफी विचित्र होता था. हालांकि, उस दौर के लोगों के लिए वही कॉमन था. भारत में भी एक वक्त ऐसा था जब लोग बेलबॉटम पैंट पहनते थे और लड़कियां जहां साधना कट हेयरस्टाइल रखती थीं वहीं लड़के अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना की तरह बीच से मांग और कानों पर बाल बढ़ाए रहते थे. ये हेयरस्टाइल्स (famous hairstyles of the past) भले ही उस वक्त फैशन थीं मगर आज के वक्त में अगर कोई ऐसी हेयरस्टाइल्स रख लेगा तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे. आज हम आपको दुनिया की 7 ऐसी ही हेयरस्टाइल्स (7 weird hairstyles in world history) के बारे में बताने जा रहे हैं. जो कभी स्टाइलिश हुआ करती थीं मगर अब अजीबोगरीब (weird hairstyles of past) लगती हैं.

2 / 8

रूस (Russia) में ये हेयरस्टाइल (Chubchik Haircut) एक वक्त में काफी कॉमन हुआ करती थी. सिर पर सिर्फ आगे की तरफ बाल रखे जाते थे और चारों ओर से गंजे होने का फैशन था. रूसी युवक इक हेयरस्टाइल के दीवाने हुआ करते थे. (फोटो: weirdrussia.com)

3 / 8

बॉब कट (Bob Cut hairstyle) के बारे में तो आपने सुना ही होगा. 1920 के समय में ये हेयरस्टाइल (Shingle Bob) महिलाओं में काफी पॉपुलर हुई थी. छोटे बालों को रखने का फैशन आ गया था क्योंकि तब महिलाएं अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीख रही थीं और मर्दों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए बाल कटवाया करती थीं मगर अब ये स्टाइल बासी हो गई है और खुद महिलाओं को भी पसंद नहीं आती. (फोटो: Twitter/@Biagio960)

4 / 8

वैसे इस हेयरस्टाइल का नाम सुनकर टोपी (Toupee hairstyle) लगता है और सच कहें तो ये दिखने में भी टोपी जैसी ही है. अगर इस स्टाइल को देखने-समझने में आपको मुश्किल हो तो डॉनाल्ड ट्रंप की ये हेयरस्टाइल देख लीजिए. भारत में कई मर्दों की आज भी ऐसी ही हेयरस्टाइल होती है जो बिल्कुल सादी है. इसमें सिर्फ बालों को दो भाग में बांट दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे टोपी की तरह बाल हवा में स्थिर हैं. (फोटो: Twitter/@Ph1lomena)

5 / 8

चीन का क्विंग साम्राज्य (China Qing Dynasty Hairstyle) काफी फेमस रहा है मगर उस जमाने के मर्दों की हेयरस्टाइल विचित्र थी. चीनी मर्द तब पूरा सिर साफ कर सिर्फ पीछे चोटी और उससे जुड़े बाल ही छोड़ा करते थे. वैसे भारत में संत-महात्मा इसी से मिलते जुलते बाल लंबे वक्त से रखते आए हैं, हालांकि, उनकी चोटी इतनी लंबी नहीं होती थी. (फोटो: Twitter/@H0FNARR)

6 / 8

ये हेयरस्टाइल (Mullet hairstyle) भारत में भी पॉपुलर हुई थी. संजय दत्त और जैकी श्रॉफ ने अपने वक्त में ऐसी ही हेयरस्टाइल काफी कैरी की है. इसमें बालों को बीच से छोटा और अगल-बगल से काफी लंबा रखा जाता है. (फोटो: oddee.com)

7 / 8

विक्टोरियन युग में माना जाता था कि जिन महिलाओं के माथे चौड़े (Large forehead hairstyle) होते हैं वो लकी होती हैं. ऐसे में एक प्रथा शुरू हो चुकी थी. जानबूझकर माथे को चौड़ा करने की. इस प्रथा में माथ के आगे के बालों को अपने से खींच-खींचकर तोड़ा जाता था और चोटी को पीछे जोर से बांधते थे जिससे माथा चौड़ा लगे. (फोटो: eternalgoddess.co.uk)

8 / 8

आपने अफ्रीकी (Trinket Braids in Africa) लोगों के बालों को तो देखा होगा. वो बालों की लटों को छोटी-छोटी चोटियों में बदल देते हैं. इसी तरह अफ्रीकी जनजाति के लोग भी बाल बांधते थे मगर वो उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर जोड़ लेते थे. जैसे इस तस्वीर में महिला ने अपने बालों के साथ शंख बांध लिया है. (फोटो: oddee.com)