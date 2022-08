News18 हिंदी | August 20, 2022, 09:02 IST टीवी से लेकर मंजन तक, रोजमर्रा की ये 8 चीजें ले सकती हैं आपकी जान! घर में जरूर होंगी मौजूद आज हम आपको ऐसी 8 चीजों (8 everyday things that can kill you) के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में ही मौजूद हैं और जिनके कारण आपकी मौत हो सकती है. हम यहां चाकू या चूहे मारने वाली दवा के बारे में नहीं, बल्कि बेहद आम चीजों के बारे में बता रहे हैं, जैसे टीवी या मंजन. Written by Ashutosh Asthana











हमारे घर में छोटी-बड़ी सैंकड़ों चीजें होती हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं मगर कभी उनपर विशेष ध्यान नहीं देते. ये तमाम चीजें महज जरूरत के लिए होती हैं और जरूरत खत्म हो जाने पर हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी कई चीजें आपके घर में मौजूद हैं जो आपकी जान ले सकती हैं? हम सिर्फ चाकू, चूहे मारने की दवा, आदि जैसी चीजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसका उपयोग आप लगभग हर दिन करते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए तो कुछ आराम के लिए. आज हम आपको उन्हीं 8 चीजों (8 everyday things that can kill you) या क्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

स्कार्फ (Scarf) एक तरह का कपड़ा होता है जिसे आमतौर पर महिलाएं ठंड के दिनों में पहनती हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि आपकी स्कार्फ से भी मौत हो सकती है. ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक सिंड्रोम होता है जिसे इजाडोरा डंकन सिंड्रोम (Isadora Duncan Syndrome) कहते हैं. ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि स्कार्फ का किसी मशीन में फंस जाने का खौफ है. दरअसल, इसाडोरा डंकन नाम की एक डांसर की मौत साल 1927 में इसी तरह हुई थी. उनका स्कार्फ कार के टायर में फंस गया था. स्कार्फ से होने वाली मौत के तो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं मगर ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्या आप जानते हैं कि बाथरूम साफ करने की क्रिया से भी आपकी मौत हो सकती है. बाथरूम क्लीनर्स में ब्लीच होता है जबकि कई में अमोनिया मौजूद होता है. अगर आप ब्लीच और अमोनिया को साथ में मिला देंगे तो इतना जहरीला धुआं उठेगा जिसमें आपका दम घुट जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

टीवी सुनकर आप वाकई चौंक सकते हैं कि आखिर ये कैसे आपकी जान ले सकता है. हम यहां ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाने की बात नहीं कर रहे हैं. आजकल के नए फ्लैट टीवी (How flat TV can kill humans) का डिजाइन ऐसा होता है कि वो संतुलन में नहीं रह पाते और आसानी से पलट सकते हैं. पुराने टीवी भारी होते थे और उनका बेस फैला हुआ होता था इसलिए वो संतुलित तरीके से अपनी जगह पर टिके रहते थे. ऐसे में अगर छोटे बच्चे आज की टीवी के साथ छेड़छाड़ करें तो वो उनके ऊपर भी गिर सकती है. बहुत छोटे बच्चों के सिर पर गिरने से वो गहरी चोट भी पैदा कर सकती है जिससे उनकी मौत हो सकती है. ऐसे में इन टीवी को दीवार पर टांगना ही सही विकल्प होता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अब हम आते हैं सबसे चौंकाने वाली वस्तु पर. हेलमेट इंसान की सुरक्षा के लिए होते हैं मगर वो आपकी जान भी ले सकते हैं. घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आम परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप किसी खास क्रिया के लिए गलत हेलमेट पहनेंगे तो जान जाना निश्चित है. जैसे मोटरसाइकल चलाते वक्त आप स्केटिंग करने वाले हेलमेट नहीं पहन सकते क्योंकि वो उतने मजबूत नहीं होते जितने बाइक चलाने वाले होते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आप सोचेंगे कि आखिर मंजन कैसे इंसान की जान ले सकता है! दरअसल, मंजन (how toothpaste is fatal) को निगलने से इंसान को काफी नुकसान पहुंच सकता है, खासकर उस मंजन को जिसमें फ्लोराइड होता है. अगर इंसान ज्यादा मात्रा में मंजन को निगल ले तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है या फिर सांस लेने में परेशानी हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आपने खिड़कियों में पुराने समय में लगने वाली चिक (window blind) देखी होगी. एक डोरी से ये चिक ऊपर-नीचे होती है. ऑडी वेबसाइट के अनुसार एक रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका में एक महीने में 1 बच्चे की मौत इस चिक की डोरी में गला फंसने से हो जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

बिस्तर तो शायद मरने के लिए बिल्कुल ही इंपॉसिबल चीज लगती है. मगर ये सच है कि बिस्तर से भी आपकी मौत हो सकती है. एक रिपोर्ट के अनुसार 737 लोग हर साल अपने बिस्तर से गिरकर मर जाते हैं. ऑडी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आतंकवादी हमलों या प्लेन क्रैश से ज्यादा लोग बिस्तर से गिरकर मर जाते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अब मान लीजिए कि आपने अपने घर को पूरा खाली कर दिया और हर चीज को बाहर निकाल दिया जिससे आपको खतरा हो सकता है. इसके बाद आप खाली घर में लेटे हैं, पर उसके बावजूद भी आपकी मौत हो गई! आप सोचेंगे कि अब जब घर में कुछ रहा ही नहीं तो मौत कैसे हो सकती है? रेडन नाम की गैस को अंदर लेने से भी इंसान की मौत हो सकती है. ये एक रेडियोएक्टिव गैस है जो तब बनती है जब यूरेनियम, थोरियम या रेडियम जमीन के अंदर पत्थर, मिट्टी या ग्राउंडवॉटर के साथ मिलते हैं. इमारतों या घरों में बनी दरारों में से ये गैर रिसती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)