'पॉर्नस्टार मार्टिनी' से 'स्क्रीमिंग ऑर्गेज्म' तक, शर्मिंदा कर देंगे इन 8 एल्कोहॉलिक ड्रिंक के नाम! आज हम आपको 8 एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स (8 alcoholic drinks with strange name) के नाम बताने जा रहे हैं जो इतने अजीबोगरीब हैं कि आप खुलकर उनके बारे में पब्लिक में बात करने में शर्माएंगे. इनके बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले हम आपको याद दिला दें कि शराब पीना स्वास्थ के लिए हानीकारक होता है, इसलिए सिर्फ इनके नाम को जानने में रुचि दिखाइए, इन्हें पीने में नहीं!









साल 2022 खत्म होने को है और हर कंपनी इस मौके पर अपने यहां रिव्यू करती रहती है जिसकी मदद से वो पता लगाती हैं कि बीता हुआ साल कैसा गुजरा. ऐसा ही हाल ही में गूगल ने भी किया और उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जिन्हें गूगल पर साल 2022 में काफी सर्च किया गया. इनमें दो कीवर्ड सामने आए, पहला था सेक्स ऑन द बीच रेसिपी और दूसरा था पॉर्नस्टार मार्टिनी हाउ टू ड्रिंक. आप इन्हें पढ़कर ही शर्मिंदा मेहसूस करेंगे पर आप इससे पहले कि कुछ गलत सोचें, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गूगल पर सर्च की जाने वाली अश्लील चीजें नहीं हैं, बल्कि दो तरह के एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स (weird names of alcoholic drinks) का नाम है, यानी शराब के प्रकार का खास नाम. बेशक आप हैरान हो रहे होंगे, इसलिए आज हम आपको ऐसे ही 8 एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स (8 alcoholic drinks with strange name) के नाम बताने जा रहे हैं जो इतने अजीबोगरीब हैं कि आप खुलकर उनके बारे में पब्लिक में बात करने में शर्माएंगे. इनके बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले हम आपको याद दिला दें कि शराब पीना स्वास्थ के लिए हानीकारक होता है, इसलिए सिर्फ इनके नाम को जानने में रुचि दिखाइए, इन्हें पीने में नहीं! (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इससे पहले कि इसका नाम पढ़कर आप कुछ गलत समझने लगें, हम आपको बता दें कि ये एक एल्कोहॉलिक ड्रिंक है जिसमें वोडका, पीच स्क्नाप्स, ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी जूस या अंगूर का जूस जैसी चीजें मिली होती हैं. बेली फुली वेबसाइट के अनुसार ये दावा किया जाता है कि 1980 के दशक में फ्लोरिडा के बार टेंडर टेड पिजियो ने इसका ऐसा नाम रखा था क्योंकि इसे स्प्रिंग ब्रेक यानी छुट्टियों के वक्त की ड्रिंक बनाना था और स्प्रिंग के सीजन में लोग बीच पर जाना और पार्टनर के साथ रोमांस करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि इन दो चीजों से जोड़कर ड्रिंक का ऐसा नाम रखा गया. (फोटो: Canva)

ये भी काफी अजीबोगरीब नाम है. ये कॉकटेल वनिला फ्लेवर वोडका, फ्रूट जूस और लाइम जूस मिलाकर बनाई जाती है. इसे साल 2002 में डगलस एंक्रा ने बनाया था. उन्होंने बताया था कि ड्रिंक का ऐसा नाम उन्होंने इसलिए रखा जिससे ये ड्रिंक एडल्ट एक्ट्रेसेज की तरह कॉन्फिडेंट, फन लविंग, और स्टाइलिश साउंड करे. (फोटो: Canva)

ऑर्गैज्म का अर्थ होता है कामोत्तेजना. पर इस ड्रिंक (Screaming orgasm drink) को भी अन्य ड्रिंक्स की तरह ही सिर्फ फेमस करने के लिए ऐसा नाम दिया गया. इसमें वोडका, आइरिश क्रीम जैसी चीजें डाली जाती हैं. 1980 के दौर में इसको बनाना शुरू किया गया था. (फोटो: Canva)

भगवान येशु मसीह से जोड़कर इस ड्रिंक (Jesus juice drink) का नाम रखा गया. इसमें वाइन और कोक मिली होती है. न्यूज प्रेस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने ये दावा किया कि मशहूर पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन युवकों को बोतल से सीधे वाइन पीने को कहते थे और उसे जीसस जूस बताते थे. बाद में इसे कोक के साथ मिलाया जाने लगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

नहीं ये प्रताड़ना देने का कोई तरीका नहीं बल्कि ड्रिंक (Chinese torture drink) का नाम है जिसमें वोडका, सोया सॉस, विनेगर, नमक, लेमन-लाइम सोडा, और एक मिर्च पड़ी होती है. इसका ऐसा नाम इसी वजह है क्योंकि इसका टेस्ट बेहद तेज और टॉर्चर जैसा लगता है. इस ड्रिंक में जो चीजें मिली हैं, उसे पीकर लोग एक बार में रोने और उल्टी करने लगते हैं, इसलिए ऐसा नाम रखा गया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अंग्रेजी में ममा का अर्थ मां भी होता है. ऐसे में ड्रिंक (Slap Your Mama drink) का नाम काफी अजीबोगरीब है. इसमें सिट्रस सोडा, ऑरेंज जूस और स्पाइस्ड रम डाली जाती है. वेबसाइट के अनुसार इसमें पड़ने वाली चीजों का स्वाद इतने कमाल का है कि लोग बाहर इसे चखने के बाद घर जाकर अपनी मां को मारेंगे कि उन्होंने कभी ऐसी चीज क्यों नहीं घर पर बनाई. या फिर जो चीजें डली हैं उनसे ऐसा नशा होगा कि लोग हिंसा करने लगेंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इस ड्रिंक (Heavens Gate) में कोकोनट रम, स्पाइस्ड रम, ऑरेंज लिकर, रैस्पबेरी लिकर, पाइनएपल जूस, और लेमन लाइम सोडा पड़ता है. इसका ऐसा नाम मार्शल एपलवाइट से जुड़ी घटना पर पड़ा. मार्शल एक धार्मिक गुरू थे जिन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ मास सुसाइड कर लिया था साल 1997 में. उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि वो सारे एक स्पेसशिप के जरिए स्वर्ग पहुंच जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ये ड्रिंक तो काफी कॉमन है और इसका नाम (Bloody Mary) आपने जरूर सुना होगा. इसमें वोडका, टोमाटो जूस, हॉट सॉस और वॉरसेस्टरशयार सॉस पड़ता है. कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम इंग्लैंड की क्वीन मैरी प्रथम के नाम पर पड़ा वहीं किसी का कहना है कि इसका नाम मैरी नाम की एक बार्टेंडर के नाम पर रखा गया जो बकेट ऑफ ब्लड नाम के बार में काम किया करती थी. (फोटो: Canva)