News18 हिंदी | May 24, 2022, 13:42 IST कहीं अलग से नमक मांगना है बदतमीजी तो कहीं प्लेट में भोजन छोड़ना है जरूरी! विचित्र हैं खाने से जुड़े 8 नियम आज हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों में पालन किए जाने वाले 8 ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी अजीबोगरीब (Weird rules of eating in foreign countries) हैं. Written by Ashutosh Asthana











दुनिया में जितने देश हैं, उतनी मान्यताएं हैं. हर देश के लोग अपनी परंपराओं और मान्यातओं का पालन रोजमर्रा की चीजों में करते हैं और उसी हिसाब से जीते हैं. मगर दूसरों को ये तौर-तरीके विचित्र लग सकते हैं. आज हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों में पालन किए जाने वाले 8 ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी अजीबोगरीब (Weird rules of eating in foreign countries) हैं. (सभी फोटोज: Canva)

जापान में अगर आप चॉपस्टिक (Japan chopstick tradition) की मदद से खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि यहां खाते वक्त चॉपस्टिक को खाने में धंसाकर सीधा (Keeping chopsitck vertical in Japan) खड़ा कर देना अशुभ माना जाता है. चॉपस्टिक को लेटाकर ही रखना सही मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के मर जाने के बाद चॉपस्टिक को सीधा रखा जाता है. अगर रेस्टोरेंट में खाते वक्त ऐसा कर दिया जाए तो रेस्टोरेंट कर्मी बुरा मान जाते हैं. इस कारण से चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर किसी को खाना नहीं पास किया जाता है क्योंकि अंतिम संस्कार के वक्त पार्थिव शरीर की हड्डियों को इस तरह उठाया जाता है.

ब्रिटेन (Brtain tea etiquette) में चाय में दूध मिलाकर ही आमूमन बनाया जाता है मगर गर्म की जगह ठंडा कर के पिया जाता है. दूसरा ये कि चाय को चम्मच से चलाते हैं और ऐसा करने में शोर करना अशुभ माना जाता है. उसे शांति से मिलाया जाता है.

अगर आप चीन में हैं और खाना खा रहे हैं और अगर आपको खाना स्वादिष्ट लगा तो पूरी प्लेट (Leaving food in plate in China) मत साफ कर दीजिए. यहां प्लेट में खाना छोड़ना जरूरी होता है. अगर आप थोड़ा खाना छोड़कर शेफ की तारीफ करते हैं तो वो सच लगेगा कि आपको खाना पसंद आया है जबकि पूरी प्लेट साफ कर देने से यहां माना जाता है कि आपको खाना कम परोसा गया है और आपको अभी भी भूख लगी है.

फोर्क (Using fork not allowed in Thailand) यानी कांटे का इस्तेमाल आमतौर पर हर जगह किया जाता है मगर थाइलैंड में इसके इस्तेमाल को गलत माना जाता है. फोर्क से आप यहां खाना चम्मच में डाल सकते हैं मगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करना यहां बुरा मानते हैं.

अगर आप मिस्र या पुर्तगाल में हैं तो यहां खाने के दौरान दोबारा नमक और काली मिर्च (Asking salt and pepper in not allowed in Egypt, Portugal) ना मांगें. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां लोगों को लगता है कि अगर किसी ने दोबारा नमक मांगा है यानी खाना स्वादिष्ट नहीं है. इस तरह वो अपमानित मेहसूस करते हैं.

इटली में पिज्जा या पास्ता काफी शौक से खाया जाता है और उसमें चीज (Asking for extra cheese in Italy) पड़ना आम बात है. मगर वहां दोबारा चीज मांगना शेफ का अपमान करने के समान है. वो इसलिए क्योंकि इससे शेफ को लगेगा कि आपको खाना नहीं पसंद आया है और आप उसका स्वाद बदलना चाहते हैं.

चीन में लोग केतली (Cleaning tea pot in China) को साबुन से नहीं धोते. वो सिर्फ पानी या खास तरह की रेत से धोते हैं. यहां माना जाता है कि साफ केतली में रूह यानी उसका असलीपन खत्म हो जाता है. ऐसे में पानी से धुली केतली को शुभ माना जाता है.

दुबई या कजाकिस्तान में जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसे सिर्फ आधी कप (Half filled tea served in Dubai) या उससे कम चाय दी जाती है. इसे ये दर्शाया जाता है कि मेजबान चाहते हैं कि मेहमान और देर रुकें. पूरी कप चाय अगर सर्व की जाती है तो उससे ये माना जाता है कि अब मेहमानों के जाने का वक्त हो गया है.