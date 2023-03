News18 हिंदी | Last Updated:March 01, 2023, 14:51 IST कपड़े धोने से लेकर बिजली बनाने तक! ये हैं पेशाब के 8 विचित्र इस्तेमाल, चौथे के बारे में जानकर आ जाएगी घिन! पेशाब शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है पर क्या आप जानते हैं कि उसे कई अन्य कामों में लोग लाते थे. पुराने वक्त में पेशाब का इस्तेमाल बेहद अजीबोगरीब चीजों में होता था. आज हम आपको 8 ऐसी चीजों (8 weird uses of urine) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पेशाब (Strange use of urine) भी एक अवयव (Ingredients) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. Written by Ashutosh Asthana









आमतौर पर लोग पेशाब या मल से जुड़ी बातें खुलेतौर पर करना नहीं पसंद करते हैं. हालांकि, वो ये नहीं समझते कि ये चीजें प्राकृतिक हैं और शरीर से गंदगी बाहर निकाल रही हैं. पर क्या आफ जानते हैं कि पेशाब सिर्फ गंदगी का रूप नहीं है जिसे बाथरूम में फ्लश कर दिया जाए. पेशाब का इस्तेमाल पुराने समय में कई ऐसी विचित्र चीजों के लिए होता था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. आज हम आपको 8 ऐसी चीजों (8 weird uses of urine) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पेशाब (Strange use of urine) भी एक अवयव (Ingredients) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आपको जानकर हैरानी होगी कि पेशाब का प्रयोग चमड़ा (Urine used to make leather) बनाने में किया जाता था. सालों पहले चमड़ा बनाने के लिए कारीगर इंसान या घोड़ें के मूत्र का प्रयोग करते थे. उसमें जानवर की चमड़ी को भिगोकर रखने से खाल मुलायम हो जाती थी और बाल आसानी से निकल आते थे. ऐसे में चमड़ा बनाने की फैक्ट्री से बदबू काफी आती थी तो उसे शहर से बाहर स्थापित किया जाने लगा था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अगर आप चमड़े के बारे में जानकर ही हैरान हैं तो आपको बता दें कि पहले कपड़े (Urine wash clothes) धोने के लिए भी पेशाब का प्रयोग होता था. पेशाब में यूरिया होता है और पुराने होते ही वो अमोनिया में बदल जाती है. अमोनिया को बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट भी माना जाता है जिससे ग्रीस या तेल के दाग आसानी से छूट जाते हैं. पहले लोग इसी तरीके से कपड़े धुला करते थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पेशाब का इस्तेमाल कपड़ों को डाई (Urine dyeing clothes) करने में भी किया जाता था. जी नहीं, कपड़ों पर पेशाब कर उसे नहीं रंगते थे! बल्कि पुरानी हो चुकी पेशाब जब अमोनिया में बदल जाती थी, तो उसमें रंग मिलाया जाता था. अमोनिया की वजह से डाई कपड़ों पर आसानी से चिपकता था और लंबे वक्त तक वैसे ही रहता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अब आपको बताते हैं सबसे अजीबोगरीब इस्तेमाल के बारे में जो आपको हैरान कर देगा. ऑडी की रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन रोमन लोग पेशाब से ब्रश (Cleaning teeth with urine) करते थे, क्योंकि उससे दांत चमक उठते थे, हालांकि, पेशाब को काफी चरणों में फर्मेंट करने के बाद इस्तेमाल किया जाता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

एक और हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि पेशाब से घाव भी भरे जाते रहे हैं. जैसा हमने पहले कहा कि पेशाब में यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है जो डिसइनफेक्टेंट का काम करता है. सालों पहले पेशाब को एंटीसेप्टिक (Urine anticeptic) की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उससे घाव को साफ भी करते थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्या आप जानते हैं कि पेशाब का इस्तेमाल घर (Urine make house) बनाने के लिए भी किया जा सकता है? जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के वैज्ञानिकों ने पेशाब को जमा किया और फिर उसमें से कुछ पदार्थों को फिल्टर के जरिए अलग कर लाइम से मिला दिया. फिर पी-लाइम को रेत और बैक्टीरिया के साथ मिलाया गया और तब जाकर पी-सीमेंट बना जिसकी मदद से इंटे बनाए गए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

साल 2012 में तीन स्कूली छात्राओं ने पेशाब से चलने वाला बैकअप जेनरेटर बनाया था. उसमें इलेक्ट्रोलाइट सेल था जो पेशाब को हाइड्रोजन में तोड़ता था और उससे बिजली (Urine produce electricity) पैदा होती थी. 1 लीटर पेशाब से 6 घंटे तक चलने वाली बिजली पैदा हो जाती थी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सालों पहले पेशाब का इस्तेमाल गन पाउडर (Gun powder urine) बनाने के लिए होता था जो बंदूक, तोप जैसे हथियारों में इस्तेमाल होता था. अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान कॉनफिडिरेट आर्मी ने महिलाओं को आदेश दिया था कि वो अपनी पेशाब को जमा करें जिससे गन पाउडर बन सके. गन पाउडर पोटैशियम नाइट्रेट से बनता था जिसे सॉल्टपेटर भी कहते थे. उसे बनाने के लिए पेशाब जमा किया जाता था और उसमें लाइम यानी चूना और लकड़ी की राख डाल देते थे. करीब 2 साल तक ये परदार्थ सड़ता था. ये जब सूखता था तो सॉल्टपेटर बन जाता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)