News18 हिंदी | Last Updated:January 10, 2023, 17:41 IST 9 ऐसे देश जहां के इन स्थानों पर खुलेआम Kiss करना है गुनाह! पकड़े जाने पर होगी जेल; हैरान कर देगी आखिरी जगह आज हम आपको ऐसे 9 देशों (9 countries where kissing is prohibited) के कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे जहां अगर आपने खुलेआम किस किया तो आपको जेल हो सकती है. Written by Ashutosh Asthana









अत्मीयता का खुले में प्रदर्शन यानी PDA (Public Display of Affection) आज के समय में चर्चा का विषय बन चुका है. दुनियाभर में लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या खुलेआम किस करना या फिर अन्य तरह से आत्मीयता दिखाना सही है या नहीं. एक तरफ जहां कुछ लोग इस चीज का खुलेआम समर्थन करते हैं वहीं बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं. कई देशों में विरोध का असर इस कदर है कि अगर वहां के चुनिंदा स्थानों पर आपने खुलेआम किस किया तो आपको जेल भी हो सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 9 देशों (9 countries where kissing is prohibited) के कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे जहां अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

दुबई (Dubai) भले ही काफी विकसित शहर लगता हो और वहां की ऊंची इमारतें और लोगों का रहन सहन देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएं पर सच तो ये है कि इस शहर में आज भी पीडीए को गलत माना जाता है. अगर आपने इस शहर या यूएई में कहीं भी खुलेआम किस किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर देनी पड़ सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

चीन (China) अपनी तकनीक के क्षेत्र में सबसे विकसित देश माना जाता है पर यहां के तौर तरीके और परंपराएं पुराने वक्त की ही हैं. ऐसे में खुलेआम किस करना यहां पर अपराध की श्रेणी में माना जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ग्लोबल सिटिजन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ जिंबाब्वे (University of Zimbabwe) अगर विद्यार्थी कॉलेज के अंदर किस करते देखे गए तो उन्हें तुरंत ही कॉलेज से निकाल दिया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आज के वक्त में वियतनाम (Vietnam) फेमस ट्रैवल स्पॉट बनता जा रहा है. भारत से तो आपको कई लोग यहां घूमने जाते दिखाई देंगे. पर क्या आप जानते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद यहां पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अपराध माना जाता है. ग्रामीण वियतनाम, जैसे हैनोई और साईगॉन शहरों में खुलेआम किस करने पर लोगों को सजा मिल सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कैथोलिक मास (Catholic Mass) में चर्च जाने वालों से साइन ऑफ पीस अदा करने की बात की जाती है. पुराने वक्त से इस साइन का अर्थ होता है हाथ मिलाना या फिर परिवारों के बीच किस करना. पर अब समय के साथ वैटिकन की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लोग सिर्फ हाथ मिलाएं, किस ना करें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कतर (Qatar) में अगर आप रात के वक्त हाथ पकड़े दिख जाएं तो किसी को ज्यादा आपत्ति नहीं होती है पर किस के बारे में तो भूल ही जाइए. सिर्फ परिवार या दोस्त, जो एक ही जेंडर के होते हैं, खुलेआम एक दूसरे को किस कर सकते हैं. पर एक बात ये भी गौर करने वाली है कि इस देश में समलैंगिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अपने देश भारत (India) के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है. आपने खुद से यहां का हाल देखा होगा. भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत जो कोई भी पब्लिक प्लेस पर किस करता है या फिर गलत हरकत करता है, उसे तीन महीने की कैद हो सकती है या फिर जुर्माना देना पड़ता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इंडोनेशिया (Indonesia) में बाली समेत कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग हनीमून मनाने आते हैं. पर सनसेट के दौरान बीच पर अगर आप मौजूद हैं तो भूल से भी अपने पार्टनर को किस ना करें क्योंकि ये यहां पर जुर्म माना जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अंत में बात करते हैं उस देश की जहां की नाइट लाइफ बहुत फेमस है. थाइलैंड (Thailand) में नाइट लाइफ और हर तरह की मस्ती होती है और लोगों को लगता है कि यहां कोई कुछ भी करे, सब जायज है. बैंगकॉक जैसे इलाके में हाथ पकड़ना या खुलेआम किस करना अब लोग अपना लेते हैं पर यहां आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां किस करना अपराध है और देखे जाने पर सख्त एक्शन प्रशासन की ओर से लिया जा सकता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)