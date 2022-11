News18 हिंदी | Last Updated:November 03, 2022, 15:36 IST रोते वक्त आंसू, सोते समय सपने क्यों आते हैं? ये हैं आपसे जुड़े वो 9 सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते थे! आज हम उन जैसे तमाम लोगों को ऐसे 9 सवालों (9 things you wanted to know about yourself) के जवाब देंगे जो उनके दिमाग में हमेशा आते हैं पर वो उसका जवाब नहीं जानते. ये सवाल बेहद (amazing human facts) आम हैं पर जवाब से बेहद खास हैं. Written by Ashutosh Asthana











दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. पहले वो जो दुनिया की हर चीज को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे वो होती हैं, उनके बारे में जानने-समझने में उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, और दूसरे वो लोग जो दुनिया से लेकर खुद के अस्तित्व के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं. ऐसे लोगों के मन में आने वाले सवाल यूं तो आम होते हैं पर उनके जवाब उतने आसान नहीं होते. आज हम उन जैसे तमाम लोगों को ऐसे 9 सवालों (9 things you wanted to know about yourself) के जवाब देंगे जो उनके दिमाग में हमेशा आते हैं पर वो उसका जवाब नहीं जानते. अगर आप पहले टाइप के हैं, तो आपको भी इन सवालों के जवाब पढ़ लेने चाहिए क्योंकि यकीन मानिए, ये सवाल बेहद (amazing human facts) आम पर जवाब से बेहद खास हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

'डेजा वू' (What is Deja Vu) एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले भी देखा हुआ. जो लोग इस एहसास को मेहसूस करते हैं, उनका दावा है कि कोई घटना वो पहले भी अनुभव कर चुके हैं जबकि वो उनके साथ पहली ही बार घट रही है. डेजा वू दिमाग के टेंपोरल लोब में होता है. ये भाग इमोशन प्रोसेस करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है. जब इस लोब में सीजर यानी मस्तिष्क के विद्युत संकेतों में बदलाव आता है तब हम डेजा वू का अनुभव करते हैं. वैज्ञानिकों के पास अभी भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो इसका सही अंदाजा लगा पाएं. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग पहले से कुछ बातों और परिस्थितियों का अंदाजा लगा लेता है या फिर मन किसी भी अंजान घटना को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर लेता है. जब उसी से मिलती-जुलती कोई घटना होती है तो हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुकी है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इंसान का दिमाग (Why human brain analyse face in non living thing) इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो चेहरे से ही चीजों का पता लगाता है और निर्जीव चीजों में चेहरे तलाशता है. इस प्रक्रिया को फेस पैरेडोलिया (face pareidolia) कहते हैं. इंसान अगर कोई सामान या निर्जीव चीज भूल जाए तो उसे उतना नुकसान नहीं होगा जितना किसी का चेहरा भूलने पर होगा. दिमाग के कई हिस्सों में ये प्रोसेसिंग होती है. इंसान एक सामाजिक प्राणी है और प्रकृति ने उसका दिमाग इस तरह डिजाइन किया है कि वो चेहरे हर वक्त प्रोसेस करता रहता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर मौजूद बाल (Why leg hairs small than head hairs) की ग्रोथ साइकिल अलग होती है. वो बनते हैं, बढ़ते हैं और फिर झड़ जाते हैं. शरीर के अन्य हिस्सों पर मौजूद बालों को उगने में समय लगता है. ऐसे में पैरों या हाथों के बाल की साइकिल, सिर के बालों से अलग होती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

आंसू 3 प्रकार के होते हैं. पहले हैं बेसल आंसू (why we get tears) जो आपकी आंखों को गीला रखते हैं. दूसरे होते हैं रीफ्लेक्स आंसू जो आंखों में कुछ चले जाने के बाद निकलते हैं और तीसरे होते हैं साइकिक आंसू जो इमोशन्स दिखाने के लिए काम आते हैं. इन आंसुओं के बारे में वैज्ञानिक लंबे वक्त से रिसर्च कर रहे हैं. आंसू संचार का एक माध्यम है. दुखी होने पर जब आंसू निकलते हैं तो वो ये बताते हैं कि व्यक्ति दुखी है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इस सवाल का ठीक तरह से जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है मगर बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं का मानना है कि सपनों (why do we dream) के जरिए मुश्किलों से निपटता है और बचाव के तरीके खोजता है. वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सपने हमें यादें बनाने और इमोशन्स को प्रोसेस करने में मदद करते हैं. वहीं कुछ का कहना है कि सपने हमारे दिमाग की उपज हैं जो नींद में भी एक्टिव रहता है और अलग-अलग अनुभवों को एक साथ मिलाकर दिखाता है. इसलिए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो दिमाग में चल रहा होता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

जब इंसान खड़ा (why do we faint) रहता है तो शरीर में खून को गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ जानकर नीचे से ऊपर, यानी दिमाग की ओर जाना पड़ता है. इसमें काफी मेहनत लगती है क्योंकि दिल और धमनियों को पर्याप्त खून दिमाग तक पहुंचाना पड़ता है जिससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलता रहे. जब इंसान ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो शरीर ज्यादा खून दिमाग की जगह मांपेशियों तक पहुंचाता है जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे और वो आसानी से काम करते रहें. ऐसे में कई बार अचानक से दिमाग में से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है. बेहोश होना असल में दिमाग की ही एक ऐसी क्रिया है जिससे वो शरीर को फिर से सुचारू ढंग से चलाने में मदद करता है. बेहोश होने पर दिल की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं और खून का प्रेशर कम हो जाता है जिससे धमनियों को खून पहुंचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़तीं. बेहोश व्यक्ति को सीधा लेटा दिया जाता है क्योंकि इस तरह दिल और दिमाग स्थिर अवस्था में आ जाते हैं और इस तरह दिल को ज्यादा खून ग्रैविटी के खिलाफ भेजकर दिमाग तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस तरह इंसान जल्दी रिकवर कर जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कीड़े या मच्छर के काटने (why do we get itching feeling) पर जलन इसलिए होती है क्योंकि उनके द्वारा टॉक्सिन स्किन पर छोड़ा जाता है. इससे स्किन सेल्स, हिस्टामाइन नाम का इम्यून रिस्पॉन्स यानी एक तरह का पदार्थ रिलीज करती है जिसके सिग्नल नर्व फाइबर के साथ दिमाग तक पहुंचते हैं जो खुजली करने की इच्छा जताता है. खुजली करना काम का रिस्पॉन्स होता है क्योंकि उससे खून की धमनियां चौड़ी हो जाती हैं और खून में मिला वाइट ब्लड सेल और प्लाजमा काटी हुई जगह पर ज्यादा मात्रा में पहुंचता है जिससे वो टॉक्सिन को हटा देता है और घाव भरने लगता है. इसी वजह से काटी हुई जगह पर लाल हो जाता है या सूज जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

किशोरावस्था में जब व्यक्ति का गला (why voice change as we get older) बड़ा होने लगता है तो वॉइस बॉक्स गले में और अंदर चला जाता है और बाहर की तरफ लटक जाता है जिसे एडम्स एपल कहते हैं. जब एडम्स एपल और मुंह के बीच दूरी बढ़ जाती है तो आवाज और गहरी हो जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

कुछ गाने सुनते-सुनते दिमाग में क्यों बस जाते हैं- जब गाने (why songs stuck in head) की धुनों में मेलोडिक आर्क होते हैं, यानी आसान उतार-चढ़ाव धुन में ज्यादा होते हैं तब वो गाने दिमाग को ज्यादा याद हो जाते हैं. मेलोडिक आर्क ज्यादातर नर्सरी की कविताओं और गीतों में होते हैं. कई बार मेलोडिक लीप यानी अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव भी दिमाग में बस जाते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)