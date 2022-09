News18 हिंदी | September 13, 2022, 14:12 IST PHOTOS: दुनिया में मौजूद है 'विमानों का कब्रिस्तान'! लाश बनकर पड़े हैं अरबों रुपये के प्लेन्स द सन न्यूज वेबसाइट ने थाइलैंड (Thailand graveyard of planes) में मौजूद एक कब्रिस्तान (aeroplanes graveyard) से जुड़ी फोटोज लोगों को दिखाई जहां करोड़ों रुपये के विमान पड़े-पड़े बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो अब उड़ने की स्थिति में नहीं हैं. Written by Ashutosh Asthana











कई धर्मों में मरने के बाद इंसानों को दफनाने का रिवाज है. इसी लिए शहरों में कब्रिस्तान होते हैं जहां लोग अपने परिवार के दिवंगत लोगों को दफनाते हैं. मगर क्या आप जाते हैं कि दुनिया में इंसानों की तरह विमानों का भी कब्रिस्तान है? इस कब्रिस्तान में प्लेन दफनाए नहीं, बल्कि यूं ही जंग लगने के लिए फेंक दिए जाते हैं. इन जगहों पर जाकर खौफनाक अनुभव भी होता है. हाल ही में द सन न्यूज वेबसाइट ने थाइलैंड (Thailand graveyard of planes) में मौजूद ऐसे ही एक कब्रिस्तान (aeroplanes graveyard) से जुड़ी फोटोज लोगों को दिखाई जहां करोड़ों रुपये के विमान पड़े-पड़े बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो अब उड़ने की स्थिति में नहीं हैं. (फोटो: Barcroft Media via The Sun)

बैंकॉक (Bangkok) के पूर्व में एक खुला मैदान है जहां प्लेन्स (planes graveyard) को खराब होने के बाद रखा जाता है. इसे प्लेनों का कब्रिस्तान कहते हैं. अब के वक्त में ये जगह टूरिस्ट स्पॉट बनती जा रही है. (फोटो: Barcroft Media via The Sun)

द सन की रिपोर्ट के अनुसार लोग 600 रुपये का टिकट लेकर इस जगह को देखने आते हैं. प्लेन के अंदर के पार्ट हटा दिए गए हैं जो कूड़े की तरह प्लेन के चारों तरफ फैला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर दो विमान खड़े हैं जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है. (फोटो: Barcroft Media via The Sun)

निवेशकों ने इस प्लेन का इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका खोजा था मगर वो आइडिया भी ठंडे बस्ते में चला गया. वो इन प्लेन्स को आउटडोर बार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे मगर जो व्यापारी इस काम को अंजाम देने वाले थे वो कंगाल हो गए. (फोटो: Barcroft Media via The Sun)

आपको बता दें कि ये दोनों प्लेन ओरियंट थाई एयरलाइन्स के हैं. डैक्स वॉर्ड नाम के फोटोग्राफर ने कुछ महीनों पहले इस जगह का दौरान किया था और ये तस्वीरें खींची. द सन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगह किसी इंसानी कब्रिस्तान की तरह लगती है और यहां पहुंचकर बहुत डर लगता है. (फोटो: Wanderers & Warriors via The Sun)

डैक्स ने बताया कि प्लेन के चारों तरफ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान भी पड़े हैं. उन्होंने बताया कि थाई कल्चर में ऐसी जगहें हॉन्टेड घोषित कर दी जाती हैं भले ही वहां किसी की मौत न हुई हो. (फोटो: Wanderers & Warriors via The Sun)

वैसे ये जगह जितनी भी डरावनी लगे मगर अमेरिका में इससे भी बड़ा प्लेन का कब्रिस्तान है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे. एरिजोना के टसकन में करीब 4000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्क्रैपयार्ड में पड़े हुए हैं. इस जगह को बोनयार्ड कहते हैं. डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस पर इन विमानों को छोड़ दिया जाता है. (फोटो: Wikipedia)