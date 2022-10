News18 हिंदी | Last Updated:October 18, 2022, 12:56 IST हमारी तरह दिखते हैं एलियन, कर देंगे दुनिया का अंत? चौंकाती हैं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई ये 5 थ्योरी! आज हम आपको न्यूज18 हिन्दी की नई सीरीज 'Aliens Existence' के तहत वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उन 5 थ्योरीज़ (5 Theories on Aliens) के बारे में बताएंगे जो एलियन्स से जुड़ी हैं और इस बात पर यकीन दिलाती हैं कि एलियन्स वाकई में होते हैं. Written by Ashutosh Asthana











एलियन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं मगर उसका सच क्या है ये पूरी तरह कोई नहीं जानता. किसी को लगता है कि वो होते हैं तो किसी को लगता है कि नहीं! आम लोग चाहे जितनी बातें कर लें मगर एलियन्स या दूसरे ग्रह के रहने वाले लोगों से जुड़े मामले पर विश्वास उन्हीं का किया जा सकता है जो या तो उनसे मिले हैं, या फिर उनके ऊपर शोध कर रहे हैं. ऐसे लोग नासा या अन्य स्पेस एजेंसियों से जुड़े वैज्ञानिक ही होते हैं. तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एलियन्स (Scientists on Aliens) के मुद्दे पर क्या राय है? क्या वो एलियन्स के होने पर विश्वास करते हैं या फिर उन्हें ये सिर्फ कोरी कल्पना लगती है? आज हम आपको न्यूज18 हिन्दी की नई सीरीज 'Aliens Existence' के तहत वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उन 5 थ्योरीज़ (5 Theories on Aliens) के बारे में बताएंगे जो एलियन्स से जुड़ी हैं और इस बात पर यकीन दिलाती हैं कि एलियन्स वाकई में होते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

क्या एलियन बॉलीवुड मूवी 'कोई मिल गया' की तरह दिखते हैं या फिर आमिर खान की 'पी.के.' की तरह? हमने सिर्फ फिल्मों से ही अंदाजा लगाया है कि उनका रूप (How aliens look) कैसा होता होगा मगर इस बारे में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं? दरअसल, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट साइमन कॉनवे मॉरिस का कहना है कि अगर धरती जैसे ग्रह और भी हमारे ब्रह्मांड में हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें भी इवोल्यूशन उसी तरह का होगा जैसा धरती पर होता है. इसलिए वो दिखने में हमारे जैसे ही होंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

सेटी इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिक सेथ शॉस्टक का कहना है कि स्पेस ट्रैवलिंग काफी लंबी होती है. ये एक लंबी जर्नी है जिसमें ज्यादा निवेश की जरूरत लगती है जैसे हमें लगती है. ऐसे में एलियन्स (how aliens communicate with us) जब धरती से कनेक्ट करना चाहेंगे तो खुद नहीं आएंगे, बल्कि वो मशीन और कंप्यूटर भेजेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हम एक स्पेसशिप देखें और उसके अंदर से एलियन बाहर निकलें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

वॉक्स क्रिएटिव नाम की वेबसाइट के अनुसार महान वैज्ञानिक स्टीफेन हॉकिंग (Stephen Hawking) ने एलियन्स को लेकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाया था. उन्होंने बताया था कि एलियन्स हम लोगों से लाखों साल आगे होंगे और उतने ही ज्यादा विकसित. ऐसे में वो कभी भी हमसे मिलने आए तो वो हमें कीड़े-मकौड़ों की तरह मानेंगे और वैसे खात्मा कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा विकसित होने की वजह से हम उनके किसी भी काम के नहीं हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि एलियन्स हमारा खात्मा कर सकते हैं. उसके लिए अगर दूसरे ग्रह से आए माइक्रोब या छोटे जीव धरती के उन हिस्सों में पहुंच गए जहां उस ग्रह की तरह वातावरण होगा तो वो माइक्रोब तेजी से विकसित हो सकते हैं. जब वो विकसित होंगे तो अपने आप इंसान को खत्म कर देंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि उनके रूप-रंग का अंदाजा लगाना तो फिलहाल नामुमकिन है ही, साथ में उनके स्वभाव का भी अंदाजा लगाना असंभव है. इंसानों को पता होता है कि किस बात पर उन्हें गुस्सा आ सकता है और कौन सी बात उन्हें अच्छी लगेंगी मगर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि एलियन्स को कौन सी बातें बुरी लगेंगी और कौन सी अच्छी. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके अंदर भी इंसानों की तरह हिंसाकत्मक रवैया होगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)