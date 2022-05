News18 हिंदी | May 30, 2022, 13:34 IST भारत का बड़ा इमामबाड़ा ही नहीं, दुनिया में कई जगह मौजूद हैं भूल भुलैया! यहां से निकल पाना है मुश्किल आज हम आपको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विचित्र भूल भुलैया के बारे में बताने जा रहे हैं. भारत समेत दुनिया में कई जगह भूल भुलैया (Most interesting labyrinths from around the world) है. कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने का मकसद क्या रहता होगा? Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 8

कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) और कियारा अडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया' (Bhool Bhulaiyaa 2) इन दिनों खूब धमाल मचा रही है. इसके पहले भाग में अक्षय कुमार (Akshay Kuamr), विद्या बालन (Vidya Balan) और शाइनी अहूजा (Shiney Ahuja) मुख्य किरदार में थे. फिल्म का नाम भूल भुलैया था क्योंकि कहानी ऐसी रची गई थी किरदारों की जिंदगी भूल भुलैया जैसी हो गई थी. मगर फिल्मों से बाहर आकर असल जिंदगी की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि भारत समेत दुनिया में कई जगह भूल भुलैया (Most interesting labyrinths from around the world) है. कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने का मकसद क्या रहता होगा? आमतौर पर भूल भुलैया (Bhool Bhulaiyya in India) इसलिए बनाई जाती थी जिससे इंसान के ध्यान लगाने की शक्ति बढ़े, उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो और उसके अंदर क्रिएटिव खयाल आएं. समय के साथ भूल भुलैया (Bhool Bhulaiya) को डर और एडवेंचर से जोड़ दिया गया और फिल्मों ने भी हमेशा भूल भुलैया को ऐसा ही दिखाया है. आज हम आपको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विचित्र भूल भुलैया के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: Canva)

2 / 8

बड़ा इमामबाड़ा- शुरुआत करते हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा (Bara Imambara) से. इमामबाड़ा के अंदर, ऊपरी मंजिल पर मौजूद है भूल भुलैया. इसमें करीब हजार पतले रास्ते हैं जो इसे भूल भुलैया का आकार देते हैं. 18वीं सदी में भारत भुखमरी की चपेट में लगभग 11 सालों तक था. हर किसी के लिए ये दौर बेहद मुश्किल था. उस दौरान, 1784 में लखनऊ के नवाब असद-उद-दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का फैसला किया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके. (फोटो: Canva)

3 / 8

हैंप्टन कोर्ट- ब्रिटेन की सबसे पुरानी भूल भुलैया है हैंप्टन कोर्ट (Hampton Court Maze). इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था. करीब 800 मीटर लंबी ये भूल भुलैया यहां आने वाले पर्यटकों को बहुत कंफ्यूज करती है. लोगों का दावा है कि जो यहां भटक जाता है वो कुछ देर बाद इतना हताश हो जाता है कि रोने ही लगता है. (फोटो: Twitter/@Lucy_Worsley)

4 / 8

लॉन्गलीट मेज- ब्रिटेन की ये भूल भुलैया (Longleat Maze Britain) एक समय में दुनिया की सबसे लंबी झाड़ियों से बनी भूल भुलैया थी. 2.7 कीलोमीटर लंबी इस मेज का निर्माण 1757 में हुआ था. यहां झाड़ियों से बनी बाउंड्री है, उठे हुए लकड़ी के बने ब्रिज हैं. (फोटो: Twitter/@BryanMatthews23)

5 / 8

विला पिसानी- इटली (Italy) की इस भूल भुलैया (Villa Pisani Labyrinth) में कई बंद रास्ते हैं और झाड़ियों से बनी काफी ऊंची दीवारे हैं. यहां एक कहानी काफी प्रचलित है कि नोपोलियन खुद इस भूल भुलैया में भटक गया था, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कहानी सच है. (फोटो: Twitter/@paul2974)

6 / 8

एशकॉम्ब मेज- इस भूल भुलैया (Ashcombe Maze, Australia) में सरू के पेड़ (Monterey cypress trees) लगे हैं. ये इतने ऊंचे हैं कि उनको ट्रिम करना भी अपने में एक चैलेंज है. यहां काफी पर्यटक घूमने आते हैं. (फोटो: Twitter/@metamazeverse)

7 / 8

पीस मेज- उत्तरी आयरलैंड में स्थित ये भूल भुलैया (Peace Maze, Northern Ireland) 2.7 एकड़ में फैली हुई है. ये काफी आसान भूल भुलैया है क्योंकि इसकी दीवारें काफी छोटी हैं. (फोटो: Twitter/@cjhumanrights)

8 / 8

डोल प्लांटेशन पाइनैपल मेज- अमेरिका के हवाई में अनानास के आकार की ये भूल भुलैया (Dole Plantation Pineapple Maze, US) जो 4 किलोमीटर की है. अगर कोई इस भूल भुलैया को पार कर लेता है तो इसके प्रवेश द्वार पर उसकी फोटो लगाई जाती है. (फोटो: Twitter/@DronePermission)