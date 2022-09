News18 हिंदी | Last Updated:September 29, 2022, 11:13 IST दुनिया की 5 सबसे बड़ी बैंक डकैती जिसमें लूट लिए गए अरबों रुपये, फिल्मों की तरह रची गई पूरी साजिश! दुनिया में कई ऐसी भी चोरियां (bank robbery) हुई हैं जिन्हें शातिर अपराधियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियां (biggest bank heist in history) बन गईं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताएंगे. Written by Ashutosh Asthana











Follow us on

1 / 6

भारतीय फिल्में हों या हॉलीवुड, सिनेमा में बैंक रॉबरी से जुड़ी फिल्में तो काफी बनती हैं. अब तो मनी हाईस्ट जैसी स्पैनिश वेबसीरीज भी लोगों को खूब पसंद आ रही है जिसकी थीम ही बैंक चोरी पर आधारित है. आपको लगता होगा कि जैसे फिल्मों में बैंक की चोरियां (biggest bank robbery in the world) दिखाते हैं, वैसा हकीकत में नहीं हो सकता. पर ये सच नहीं है! दुनिया में कई ऐसी भी चोरियां (bank robbery) हुई हैं जिन्हें शातिर अपराधियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियां (biggest bank heist in history) बन गईं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताएंगे. थ्रिलिस्ट, बिजनेस इंसाइडर और अन्य कई प्रमुख वेबसाइट्स के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

2 / 6

ब्राजील के फॉर्टलेजा (Fortaleza, Brazil) में साल 2005 में एक ऐसी चोरी हुई जिसके बारे में सिर्फ आप सोच ही सकते हैं और जो शायद फिल्मों में ही दिखाई दे. चोरों ने बैंको सेंट्रल बैंक (Banco Central Bank) की एक ब्रांच के पास किराय पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली और फिर उसमें काम शुरू कर दिया. असल में वो 256 फीट की टनल खोद रहे थे जो सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलनी थी. टनल को सफलता से खोदने के बाद अगस्त के महीने में उन्होंने डकैती डाली और करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट ले उड़े जिसमें से अधिकतर पैसे कभी नहीं मिल पाए. इस चोरी में 70 मिलियन डॉलर यानी 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लूटे गए थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

3 / 6

साल 2003. इराक का बगदाद (Baghdad, Iraq). यहां मौजूद था सेंट्रल बैंक ऑफ इराक (Central Bank of Iraq) जिसमें चोरी हुई. जानकार इस चोरी को दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी (Biggest bank robbery in Iraq) बताते हैं. दावा किया जाता है कि इस चोरी में लूटे गए कुल 920 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 7 हजार करोड़ रुपये! रिपोर्ट्स के अनुसार कथित तौर पर सद्दाम हुसैन ने इस चोरी के लिए निर्देश दिए थे. माना जाता है कि सद्दाम के बेटे ने अंजान शख्स के साथ मिलकर इन रुपयों को दूसरी जगह पहुंचाया था. ये तो नहीं पता चला कि गायब हुए पैसों में से कितने मिल पाए मगर हुसैन के घर में एक बार जब रेड हुई थी तब वहां से 650 मिलियन डॉलर बरामद किए गए थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

4 / 6

साल 1987 में इटली के कुख्यात अपराधी वैलेरियो (Valerio Viccei) ने लंदन में एक बैंक में चोरी की और करीब 800 करोड़ रुपये लूट लिए थे. चोरी करने का तरीका बेहद आसान था और वैलेरियो के गिरफ्तारी का हास्यास्पद. हुआ यूं कि वैलेरियो अपने एक साथी के साथ बैंक में खाता खुलवाने के बहाने पहुंचा और मैनेजर को बंदी बना लिया. इसके बाद उसने अपने बाकी साथियों को अंदर बुलाया और वे सभी बैंक से 800 करोड़ रुपये, गहने, नोट और अन्य कीमती चीजों के रूप में वहां से ले जाने में कामयाब हुए. फिर वैलेरियो साउथ अमेरिका भाग गया और कुछ वक्त तक आजादी से जिंदगी गुजारता रहा. उस बीच ब्रिटिश सुरक्षा विभाग के लोग उसे बारे में छानबीन कर रहे थे. उसी दौरान वैलेरियो इंग्लैंड लौटा सिर्फ अपनी फरारी कार को वहां से साउथ अमेरिका के लिए शिप करवाने. उसी समय उसे हिरासत में ले लिया गया. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

5 / 6

इस चोरी से इंस्पायर होकर कई फिल्मों में सीन लिखे गए हैं. साल 1963 में इंग्लैंड के बकिंघमशायर (Buckinghamshire, England) में इसे अंजाम दिया गया. रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से आ रही थी. इसमें कई कीमती सामान थे. 15 चोरों ने इसे अंजाम दिया और महीनों पहले से इसकी प्लानिंग की. उन्होंने पटरी पर लगे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की जिससे ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई और वहां उन्होंने ट्रेन को लूट लिया. इस चोरी में उस वक्त करीब 33 करोड़ रुपये लूट गए थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

6 / 6

साल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस (Los Angeles, America) में स्थित डनबार बैंक (Dunbar Armored Robbery) में एक चोरी हुई. इस चोरी की हैरान करने वाली बात ये थी कि इसका मास्टरमाइंड बैंक में ही काम करने वाला रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था. उसने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए चुना और बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में समझाया. उन्होंने आसानी से गार्ड्स पर काबू पाया और 150 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए. हालांकि, बाद में एक चोर ने जुर्म कुबूल कर लिया और वो सारे पकड़े गए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)