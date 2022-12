News18 हिंदी | Last Updated:December 06, 2022, 18:25 IST बिकिनी से लेकर हिजाब तक में नजर आ चुकी हैं एयर होस्टेस! ये हैं दुनिया की सबसे विचित्र एयरलाइन्स दुनिया में कई विचित्र एयरलाइन कंपनीज हैं पर कई ऐसी हैं जो लोगों को हैरान करती हैं. आज हम आपको उन्हीं 10 विचित्र एयरलाइन कंपनी (Top 10 most weird airlines in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं. Written by Ashutosh Asthana











दुनिया में कई एयरलाइन कंपनी हैं जो अपने अलग-अलग ऑफर या सर्विसेज के लिए फेमस हैं. पर कुछ ऐसी भी एयरलाइन कंपनी हैं जो अपने प्लेन के लुक, एयर होस्टेस के स्टाइल आदि जैसी चीजों की वजह से चर्चा में आ गईं. आज हम आपको उन्हीं 10 विचित्र एयरलाइन कंपनी (Top 10 most weird airlines in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं. (Social Media)

इस कंपनी का नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये नॉर्वे देश में की एयरलाइन (Norwegian airline) कंपनी होगी. पर ऐसा नहीं है. ये आयरलैंड की कंपनी है. इस एयरलाइन के फाउंडर ने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो नॉर्वे के टैक्स से बचना चाहते थे. एयरलाइन की कई फ्लाइट्स तो नॉर्वे उतरती ही नहीं हैं और उसके बावजूद भी ये नाम है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कंपनी का नाम तो कुछ भी हो सकता है पर इससे यात्री कई बार भ्रमित हो जाते होंगे. (फोटो: Twitter/@jmcl_gtr)

नाम से तो ये आम एयरलाइन (Eva Airline) कंपनी ही लगती है और प्लेन का डिजाइन भी नॉर्मल है पर एक वक्त ऐसा भी था जब कंपनी ने अपने विमानों को हैलो किटी कार्टून को समर्पित कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान की इस एयरलाइन ने जापानी कार्टून हैलो किटी के मेकर्स से लाइसेंस लेकर पूरा विमान हैलो किटी के डिजाइन पर रंगवा दिया था. कई प्लेन हैलो किटी थीम के थो जो काफी क्यूट लगते थे. (फोटो: Twitter/@birrlad)

इन एयरलाइन कंपनी की खासियत है ब्लाइंड बुकिंग (Eurowings airline blind booking). ब्लाइंड बुकिंग ऑपशन से टिकट बुक कराते वक्त आप ये नहीं जान पाएंगे कि टिकट किस जगह के लिए बुक हो रहा है. बुकिंग के दौरान आपको बस ये बताना होगा कि आप किस तरह के डेस्टीनेशन पर जाना चाहते हैं यानी पहाड़, समुद्र, जंगल जैसे कौन से इलाके घूमना चाहते हैं. इसके पेमेंट पूरा हो जाने पर ही आपको पता चलेगा कि आपका टिकट कहां के लिए बुक हुआ है. (फोटो: canva)

मलेशिया में साल 2015 में रयानी एयरलाइंस (Rayani airline) की शुरुआत हुई थी. इसे हिजाब वाली एयरलाइन के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि ये एयरलाइन शरियत के अनुसार चलती थी. इसलिए विमान में शराब पर पाबंदी थी, नमाज अदा करने के बाद ही विमान उड़ान भरता था और सबसे जरूरी ये कि एयर होस्टेस हिजाब पहने नजर आती थीं. इस उड़ान में हलाल मीट परोसा जाता था. 2016 में, यानी 1 साल बाद ही एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी गई. (फोटो: Twitter/@AirportWebcams)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump airline) भी एक एयरलाइन कंपनी के मालिक थे जिसका नाम ट्रंप एयरलाइन था. 1980 के समय में जब इस्टर्न एयरलाइन जब बंद होने वाली थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों करोड़ का लोन लेकर इस्टर्न एयरलाइन को खरीद लिया और उसे नाम दिया ट्रंप एयरलाइन. ये सेवा कुछ ही साल में बंद हो गई थी. (फोटो: News18)

वियतजेट एयरलाइन को दुनिया में लोग बिकिनी एयरलाइन (Bikini airline) के नाम से भी जानते हैं. साल 2011 में वियतनाम में पहली बार एक प्राइवेट एयरलाइंस ने अपनी शुरुआत की थी जल्द ही ये बेहद लोकप्रिय एयरलाइन बन गई. कारण ये था कि इस एयरलाइन में काम करने वाली महिलाएं बिकिनी पहने नजर आती थीं. एयर होस्टेस की इस पोशाक की वजह से ये एयरलाइन काफी कंट्रोवर्सी में भी रही. (फोटो: Twitter/@santa_banta)